Tạo video mà startup của bạn cần chỉ trong vài phút, không phải vài tháng
Biến các bản cập nhật của bạn thành những video mà mọi người thực sự muốn xem. Với bản sao kỹ thuật số của chính bạn, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các video thông báo từ nhà sáng lập, video giải thích sản phẩm, bài đăng mạng xã hội và nội dung đào tạo với chất lượng cấp doanh nghiệp. Không cần studio. Không cần quay lại.
Phát triển bản thân mà không làm chậm bước tiến
HeyGen trao quyền cho các nhà sáng lập startup làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, tạo ra nội dung video số lượng lớn, chất lượng cao và có khả năng mở rộng mà không làm cạn kiệt ngân sách hay thời gian hạn hẹp của họ. Thay vào đó, hãy tập trung nguồn lực của bạn vào phát triển sản phẩm và tăng trưởng.
Lợi thế của kẻ liều lĩnh
Quy trình sản xuất video truyền thống vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. HeyGen loại bỏ những rào cản này.
Hiện diện ở khắp mọi nơi
Mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn với bản sao kỹ thuật số khuôn mặt và giọng nói. Hiện diện trước khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ của bạn trên mọi kênh ngay từ ngày đầu tiên.
Di chuyển với tốc độ khởi động
Tạo video thông báo từ nhà sáng lập, video giải thích, clip mạng xã hội và nội dung đào tạo chỉ trong vài phút bằng một đoạn script hoặc prompt. Không cần studio hay ekip quay dựng.
Luôn đúng với thương hiệu
Khóa phông chữ, màu sắc, logo và phần chữ chạy dưới với Bộ nhận diện thương hiệu để mọi video trông nhất quán ngay từ ngày đầu.
Chiến lược video do nhà sáng lập dẫn dắt của bạn, được hỗ trợ bởi HeyGen
Mọi bản cập nhật đều xứng đáng có một video. Giờ đây chỉ mất vài phút, không phải vài tháng.
Thông báo từ nhà sáng lập
Ra mắt tính năng mới, chia sẻ các cột mốc quan trọng hoặc truyền cảm hứng cho cả đội với video thông điệp từ CEO. Chỉ cần ghi hình một lần với bản sao kỹ thuật số của bạn, sau đó có thể gửi đi các video truyền thông chỉ trong vài phút.
Giới thiệu sản phẩm
Biến các tính năng phức tạp thành những bản demo đơn giản, dễ theo dõi. Thay ảnh chụp màn hình hoặc chỉnh sửa kịch bản rồi tạo lại bất cứ lúc nào để các video demo sản phẩm của bạn luôn khớp với bản build mới nhất.
Video mạng xã hội
Đăng các clip ngắn để tăng độ phủ và xây dựng niềm tin. Lên lịch cả tháng nội dung theo lô với phụ đề tự động và đổi kích thước chỉ bằng một cú nhấp cho Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts và TikTok.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Sản xuất ít hơn, giao tiếp nhiều hơn, tăng trưởng nhanh hơn. Đây là những kết quả thực tế từ khách hàng của chúng tôi
Những khả năng cốt lõi mà các nhà sáng lập yêu thích
Bản sao số
Tạo một phiên bản chân thực của chính bạn xuất hiện trong video với cử động và biểu cảm tự nhiên. Hoàn hảo cho các video thông báo, intro và giải thích về startup.
Nhân bản giọng nói
Khớp chính xác với giọng nói thật của bạn. Chỉnh sửa một câu hoặc cập nhật cả đoạn mà không cần thu âm lại, vẫn giữ được sự nhất quán về giọng điệu và năng lượng trên tất cả video.
Cập nhật dễ dàng
Chỉnh sửa kịch bản, thay màn hình và nhấn tạo video. Không cần quay mới, không phải chờ đợi. Tài liệu, tour và nội dung đào tạo luôn được cập nhật để bạn luôn có những video demo sản phẩm tốt nhất.
Mẫu và tỷ lệ
Bắt đầu với các bố cục đã được kiểm chứng cho ghi chú ra mắt, video cập nhật cho nhà đầu tư, video giải thích tính năng và clip mạng xã hội. Xuất bản ở định dạng dọc, vuông hoặc ngang chỉ với một lần nhấp.
Tự động tạo phụ đề và thuyết minh
Nâng cao khả năng hiểu và khả năng tiếp cận trên mọi kênh, trong các cuộc họp và ở mọi khu vực địa lý.
Bộ nhận diện thương hiệu
Tải lên logo, màu sắc, phông chữ, lower thirds và intro/outro của bạn. Giữ sự nhất quán trên toàn bộ thư viện video của bạn.
Từ ý tưởng đến video trong chớp mắt
Biến giọng nói của nhà sáng lập thành những video đúng thương hiệu, hấp dẫn mà không cần studio hay quay lại.
Ghi một lần
Tạo bản sao kỹ thuật số và giọng nói của bạn qua một quy trình hướng dẫn đơn giản. Chỉ cần ghi lại sự hiện diện của bạn một lần, rồi có mặt ở khắp nơi khi điều đó thực sự quan trọng.
Viết kịch bản (hoặc lời nhắc) cho nó
Viết một prompt, dán bản nháp của bạn, hoặc dùng trợ lý kịch bản để tinh chỉnh thông điệp. Hãy giữ nó súc tích, tự nhiên và sẵn sàng khiến người xem thích thú.
Thương hiệu và tạo ra
Áp dụng Bộ nhận diện thương hiệu của bạn, thêm màn hình hoặc nội dung, chọn tỷ lệ khung hình và nhấp tạo. Chất lượng chuẩn studio chỉ trong vài phút.
Xuất bản và cập nhật
Tải xuống, nhúng hoặc đăng lên các kênh của bạn với chất lượng 4K. Chỉnh sửa một dòng sau này, tạo lại video và luôn giữ mọi video cập nhật theo từng lần phát hành sản phẩm.
Được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ toàn cầu
Tài nguyên
20 sự kiện khởi nghiệp không thể bỏ lỡ
Khám phá 20 sự kiện startup tại San Francisco không thể bỏ lỡ trong năm 2025 và tìm hiểu cách các nhà sáng lập có thể sử dụng video AI của HeyGen để pitch, mở rộng mạng lưới và tối ưu hóa việc chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Các chương trình và khoản tài trợ vốn cho startup
Hướng dẫn gọi vốn cho startup tại San Francisco năm 2025 bao gồm các chương trình tài trợ đang mở, vườn ươm, và quỹ đầu tư mạo hiểm với thông tin về số tiền, thời hạn nộp hồ sơ và điều kiện đủ tiêu chuẩn cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
35 quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm và chương trình tăng tốc khởi nghiệp
Hướng dẫn năm 2025 này liệt kê 35 quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu, vườn ươm và chương trình tăng tốc tại San Francisco, giúp các nhà sáng lập tìm đúng nhà đầu tư và chương trình phù hợp để mở rộng quy mô.
Tạo video giới thiệu nhà sáng lập của tôi
Câu hỏi thường gặp
HeyGen dành cho Nhà sáng lập là gì?
HeyGen for Founders giúp các nhà sáng lập startup tạo video giới thiệu nhà sáng lập, sản phẩm và đội ngũ với chất lượng phòng thu chỉ trong vài phút bằng công nghệ tạo video AI.
Các nhà sáng lập có thể sử dụng HeyGen như thế nào để tạo ra những video demo sản phẩm và video giải thích sản phẩm tốt nhất?
Các nhà sáng lập có thể biến phần giới thiệu tính năng, video cập nhật cho nhà đầu tư hoặc hướng dẫn người dùng thành những video demo và giải thích sinh động chỉ với một kịch bản hoặc một đoạn gợi ý đơn giản.
Những loại video khởi nghiệp nào phù hợp nhất với HeyGen?
HeyGen là lựa chọn lý tưởng cho các video của nhà sáng lập, video giải thích sản phẩm, video cập nhật cho nhà đầu tư và video ra mắt sản phẩm, giúp startup luôn hiện diện và nhất quán.
HeyGen có phù hợp với các startup giai đoạn đầu với ngân sách hạn chế không?
Đúng vậy. HeyGen thay thế các đội ngũ sản xuất tốn kém bằng các công cụ video AI có khả năng mở rộng, giúp các startup truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.
HeyGen bảo vệ hình ảnh và dữ liệu của nhà sáng lập như thế nào?
HeyGen đáp ứng các tiêu chuẩn SOC 2 Type II, GDPR và CCPA để đảm bảo mọi bản sao kỹ thuật số và video luôn được giữ riêng tư, an toàn và tuân thủ quy định.
Các startup có thể sử dụng HeyGen như thế nào để làm video cập nhật cho nhà đầu tư?
Các startup có thể biến những báo cáo nhà đầu tư thông thường thành các bản cập nhật video hấp dẫn chỉ trong vài phút. Với HeyGen, các founder chỉ cần ghi hình một lần và tự động tạo ra những video chỉn chu, sẵn sàng gửi cho nhà đầu tư, truyền tải rõ ràng các cột mốc, số liệu và mục tiêu.
Điều gì khiến HeyGen khác biệt so với các công cụ tạo video cho startup khác?
HeyGen sử dụng AI để tạo ra các bản sao kỹ thuật số chân thực và các mẫu thương hiệu, giúp các nhà sáng lập có thể tự sản xuất video giải thích về startup, demo sản phẩm và thông điệp video từ CEO phù hợp với nhận diện thương hiệu của họ mà không cần phụ thuộc vào ê-kíp sản xuất.
HeyGen có thể hỗ trợ tạo video ra mắt sản phẩm và video demo không?
Có. Các nhà sáng lập có thể sử dụng HeyGen để ngay lập tức tạo video ra mắt sản phẩm hoặc các video demo sản phẩm mẫu bằng cách tải lên tài nguyên, thêm kịch bản và tạo ra các video do AI hỗ trợ, luôn giữ đúng định hướng thương hiệu trên mọi kênh.