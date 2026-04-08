Seedance 2.0 AI ویڈیو جنریٹر ایپ
دنیا کا سب سے سنیماٹک AI ویڈیو ماڈل اب HeyGen کے اندر چلتا ہے۔ کسی پرامپٹ سے سنیماٹک بی رول بنائیں، خود کو Seedance فوٹیج میں شامل کریں، یا ایک ہی آئیڈیا سے مکمل تیار شدہ ویڈیو تک پہنچیں۔ تین ٹولز، ایک پلیٹ فارم، کسی ٹیم کی ضرورت نہیں۔
HeyGen پر Seedance 2.0 کی خصوصیات
صرف ایک پرامپٹ بار سے ملٹی موڈل سنیماٹک ویڈیو
کھولیں AI ویڈیو جنریٹر، Seedance 2 ماڈل منتخب کریں اور اپنے سین کی تفصیل ٹائپ کریں۔ ریفرنس تصاویر منسلک کریں، کوئی کریکٹر منتخب کریں، آڈیو شامل کریں، اور ایک ہی پرامپٹ بار سے اپنا اسپییکٹ ریشو اور دورانیہ سیٹ کریں۔ فوراً شروع کرنے کے لیے Multi-Scene Cut، UGC-Style Ad، Dynamic Camera Move یا Multi-Character Scene جیسے پری سیٹ میں سے کوئی ایک منتخب کریں۔
ٹیکسٹ سے ویڈیو، سنیماٹک کیمرہ کنٹرول کے ساتھ
کوئی بھی منظر بیان کریں اور Seedance 2.0 فزکس کے عین مطابق حرکت، حقیقت کے قریب لائٹنگ اور پروڈکشن لیول depth of field کے ساتھ فوٹیج تخلیق کرتا ہے،Text to Videoٹول کے ذریعے۔ ماڈل آپ کے پرامپٹ سے کیمرہ ڈائریکشن کو سمجھتا ہے، اس لیے dolly مووز، crane شاٹس، FPV سیکوئنسز اور کلوز اپس آپ کی قدرتی زبان کے مطابق بدلتے ہیں۔ آپ کی b-roll ہدایت یافتہ لگتی ہے، محض جنریٹڈ نہیں۔
حوالہ جاتی تصویر اور ویڈیو ان پٹ
کسی پروڈکٹ کی تصویر، برانڈ ایسٹ یا موجودہ کلپ اپ لوڈ کریں اور Ref to Video موڈ پر سوئچ کریں۔ Seedance 2.0 آپ کے ریفرنس کے گرد سنیماٹک فوٹیج بناتا ہے،Image to Videoورک فلو استعمال کرتے ہوئے، جو کلر گریڈنگ، کمپوزیشن اور بصری شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈائنامک کیمرہ موشن اور فزکس کے مطابق درست حرکت شامل کرتا ہے جو ساکن مواد کو زندگی بخش دیتی ہے۔
نیٹو وائس کلوننگ اور کثیر لسانی لب کی ہم آہنگی
HeyGen پر Seedance 2.0 کی فوٹیج مکمل آڈیو انٹیگریشن کے ساتھ آتی ہے۔ بیانیہ (narration) کو تہہ کی صورت میں شامل کریں AI Voice Cloning کے ذریعے 175+ زبانوں میں، فریم کی درستگی کے ساتھ Lip Sync جو ہر لفظ کو اسکرین پر موجود حرکت کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ دیگر پلیٹ فارم Seedance کا آؤٹ پٹ صرف خام، بے آواز کلپس کی صورت میں دیتے ہیں۔ HeyGen مکمل مقامیائی ہوئی ویڈیو فراہم کرتا ہے۔
Seedance فوٹیج میں تصدیق شدہ انسانی چہرے
Seedance 2.0 اپنی public API پر حقیقی انسانی چہروں کی اجازت نہیں دیتا۔ HeyGen کا first-party consent اور identity verification انفراسٹرکچر اس کو بدل دیتا ہے۔ AI Clone کے ذریعے چند منٹ میں اپنا اواتار بنائیں، اور آپ کی تصدیق شدہ مشابہت سینیمیٹک Seedance فوٹیج میں Avatar IV کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، جس میں ہر شاٹ میں آپ کی شناخت، لباس اور بصری ہم آہنگی لاک رہتی ہے۔ کوئی اور پلیٹ فارم یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتا۔
استعمال کی مثالیں
برانڈ اور مہماتی ویڈیوز
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
سوشل کنٹینٹ اور UGC اسٹائل اشتہارات
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
پروڈکٹ ڈیموز اور شوکیسز
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
متعدد کرداروں پر مشتمل سنیماٹک مناظر
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
ٹریننگ اور تعلیم
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
تھوٹ لیڈرشپ اور ذاتی برانڈ
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
یہ کیسے کام کرتا ہے
Seedance 2.0 کو HeyGen کے اندر موجود تین ٹولز میں ضم کیا گیا ہے۔ ہر ایک مختلف ورک فلو کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی ایک کو استعمال کریں یا تینوں کو ملا کر کام کریں۔
AI ویڈیو جنریٹر کھولیں
HeyGen کے اندر AI Video Generator لانچ کریں۔ Seedance 2 بطور ڈیفالٹ منتخب ہوتا ہے اور Ref to Video موڈ ریفرنس پر مبنی جنریشن کے لیے دستیاب ہے۔
اپنا پرامپٹ لکھیں یا کوئی پری سیٹ منتخب کریں
اپنی سین کی تفصیل ٹائپ کریں یا Multi-Scene Cut، UGC-Style Ad، Dynamic Camera Move یا Multi-Character Scene میں سے کوئی ایک منتخب کریں۔ دورانیہ زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ تک سیٹ کریں اور 16:9 یا کوئی بھی مطلوبہ اسپییکٹ ریشو منتخب کریں۔
حوالہ جات منسلک کریں اور تخلیق کریں
ریفرنس تصاویر شامل کریں، کوئی کردار منتخب کریں، زبان چنیں یا ان پٹ بار سے آڈیو منسلک کریں۔ Generate پر کلک کریں اور Seedance 2.0 ایک ہی بار میں سنیما کوالٹی فوٹیج تیار کرتا ہے۔
جائزہ لیں، ترمیم کریں، اور شائع کریں
اپنی نئی تخلیق کو Recent Creations میں پری ویو کریں۔ اسے MP4 کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں، مزید ایڈیٹنگ کے لیے Avatar Shots یا Video Agent میں بھیجیں، یا براہِ راست کسی بھی پلیٹ فارم پر شائع کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Seedance 2.0 کیا ہے اور یہ HeyGen کے اندر کیوں موجود ہے؟
Seedance 2.0 ایک سنیماٹک AI ویڈیو جنریشن ماڈل ہے جو فزکس کے مطابق حرکت، ملٹی موڈل اِن پٹ اور کردار کی مستقل مزاجی کے لیے مشہور ہے۔ HeyGen نے اسے تین مختلف ٹولز میں ضم کیا ہے تاکہ آپ صرف خام کلپس بنانے سے آگے بڑھ کر مکمل ویڈیوز تخلیق کر سکیں جن میں تصدیق شدہ چہرے، وائس اوور، کثیر لسانی آؤٹ پٹ اور ایڈیٹوریل کنٹرول شامل ہو — ایسی صلاحیتیں جو خود مختار Seedance پلیٹ فارمز فراہم نہیں کر سکتے۔
میں HeyGen پر Seedance 2.0 کے ساتھ ایسی کون سی چیزیں بنا سکتا ہوں جو میں کہیں اور نہیں بنا سکتا؟
اسٹینڈ الون Seedance پلیٹ فارمز 15 سیکنڈ کی خاموش کلپس بناتے ہیں جن میں کسی حقیقی انسان کا چہرہ نہیں ہوتا۔ HeyGen تصدیق شدہ شناخت شامل کرتا ہے اپنے AI Avatar Generator کے ذریعے، مکمل ویڈیو اسمبلی Video Agent کے ساتھ، 175+ زبانوں میں وائس اوور، لب کی ہم آہنگی (lip sync)، اور تین منٹ تک کی سنیماٹک فوٹیج فراہم کرتا ہے۔ یہ انٹیگریشن ایک خام ماڈل کو مکمل پروڈکشن ورک فلو میں بدل دیتی ہے۔
میں Seedance 2.0 کے ساتھ سنیماٹک بی رول کیسے بنا سکتا ہوں؟
AI ویڈیو جنریٹر کھولیں، Seedance 2 منتخب کریں، اور اپنا سین کی تفصیل ٹائپ کریں یا Ref to Video موڈ میں کوئی ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں۔ کوئی پری سیٹ منتخب کریں، دورانیہ اور اسپیکٹ ریشو سیٹ کریں، اور ماڈل آپ کو حقیقی لائٹنگ اور کیمرہ کے رویے کے ساتھ سنیماٹک فوٹیج فراہم کرے گا۔ اگر آپ کو اپنا پرامپٹ لکھنے میں مدد چاہیے توویڈیو اسکرپٹ جنریٹراستعمال کریں۔
کیا میں Seedance 2.0 کی فوٹیج میں اپنا چہرہ شامل کر سکتا ہوں؟
Seedance 2.0 کا پبلک API حقیقی انسانی چہروں کو بلاک کرتا ہے۔ HeyGen واحد پلیٹ فارم ہے جہاں تصدیق شدہ چہرے Seedance کی فوٹیج میں نظر آتے ہیں، جو فرسٹ پارٹی رضامندی اور شناخت کی توثیق کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ خود کو ایک بار کلون کریں اور آپ کی مشابہت آپ کی بنائی گئی ہر سنیماٹک سین میں محفوظ اور لاک رہتی ہے۔
AI ویڈیو جنریٹر میں پری سیٹس کیا ہیں؟
پرامپٹ بار میں Seedance 2.0 کی چار پری سیٹس شامل ہیں: "Multi-Scene Cut" جو ملٹی شاٹ سیکوئنسز کے لیے ہے، "UGC-Style Ad" جو سوشل فرسٹ کنٹینٹ کے لیے ہے، "Dynamic Camera Move" جو سنیماٹک کیمرا لینگویج کے لیے ہے، اور "Multi-Character Scene" جو ایک ہی شاٹ میں متعدد لوگوں کو رکھنے کے لیے ہے۔ ہر پری سیٹ ماڈل کو ایک مخصوص تخلیقی ورک فلو کے مطابق کنفیگر کرتی ہے۔
کیا میں Seedance 2.0 ویڈیوز کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کر سکتا ہوں؟
HeyGen پر ہر Seedance 2.0 ویڈیو مکمل ترجمے کی سہولت فراہم کرتی ہے،AI Video Translator کے ذریعے جس میں AI Dubbing 175 سے زائد زبانوں میں شامل ہے۔ آپ کی وائس اوور ہر ہدف زبان میں آواز کی کاپی اور فریم کے مطابق لب کی ہم آہنگی کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اس طرح ایک ہی ویڈیو بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے عالمی اثاثہ بن جاتی ہے۔
کیا ویڈیو کا معیار پیڈ میڈیا اور براڈکاسٹ کے لیے کافی حد تک اعلیٰ ہے؟
Seedance 2.0 سنیما کوالٹی فوٹیج بناتا ہے جسے G2 پر حقیقت کے اعتبار سے نمبر 1 ریٹنگ ملی ہے، فزکس کے مطابق درست موشن اور مستقل بصری شناخت کے ساتھ۔ کسی بھی سین کو AI ویڈیو ایڈیٹر کے ذریعے بہتر بنائیں اور براہِ راست براڈکاسٹ، پیڈ سوشل یا ویب ایمبیڈنگ کے لیے تیار فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں۔
کیا پروڈکشن ٹیموں کو قابلِ پیمائش نتائج نظر آتے ہیں؟
Vision Creative Labs نے اپنی پیداوار کو سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھا کر روزانہ 50-60 ویڈیوز تک کر لیا ہے، وہ بھی HeyGen استعمال کرتے ہوئے۔ Seedance 2.0 کی فوٹیج شامل کرنے سے اسی بڑے حجم میں بغیر اضافی اسٹاف، اسٹوڈیو بُکنگز یا پروڈکشن لاجسٹکس کے سنیما معیار کی کوالٹی حاصل ہوتی ہے۔
HeyGen پر Seedance 2.0 کی قیمت کتنی ہے؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس میں تینوں ٹولز میں Seedance 2.0 تک رسائی شامل ہے۔ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے Avatar Shots، Video Agent، اور AI Video Generator کو آزما کر دیکھیں۔ تخلیق کاروں کے لیے پیڈ پلانز $24/ماہ سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ بڑی ٹیموں کے لیے کسٹم انٹرپرائز پرائسنگ بھی دستیاب ہے۔
Ref to Video موڈ کیا ہے اور مجھے اسے کب استعمال کرنا چاہیے؟
ویڈیو موڈ کا ریف آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ پرامپٹ کے ساتھ موجودہ فوٹیج یا کلپس کو بطور ریفرنس اَپ لوڈ کریں۔ Seedance 2.0 آپ کی ریفرنس ویڈیو کی موومنٹ، اسٹائل اور پیسنگ کا تجزیہ کرتا ہے اور اس سے مطابقت رکھنے والی نئی سنیماٹک فوٹیج بناتا ہے۔ اسے اُس وقت استعمال کریں جب آپ کسی کیمرہ موومنٹ کو دہرाना چاہیں، کسی موجودہ بصری اسٹائل سے میچ کرنا ہو، یا پہلے سے شوٹ کی گئی کسی سین کو آگے بڑھانا ہو۔
HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں
Seedance 2.0 کے ساتھ سنیما کوالٹی AI ویڈیو بنائیں۔ B-roll، اواتار شاٹس اور مکمل ویڈیوز صرف ایک پرامپٹ سے تیار کریں۔ کسی ٹیم یا عملے کی ضرورت نہیں۔