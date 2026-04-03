4K کوالٹی کے لیے AI ویڈیو اپ اسکیلر ایپ
کسی بھی ویڈیو کو 4K تک اپ اسکیل کریں، diffusion-based AI کے ساتھ جو براہِ راست HeyGen Apps میں شامل ہے۔ Standard اور Precise انجنز میں سے انتخاب کریں، آؤٹ پٹ 1080p یا 4K پر حاصل کریں، فریم ریٹ کو 120fps تک ایڈجسٹ کریں، اور MP4، MOV یا WEBM فائلیں اپ لوڈ کریں۔ قیمت ویڈیو کی لمبائی (فی سیکنڈ کریڈٹ استعمال) کی بنیاد پر ہے۔
AI ویڈیو اپ اسکیلر کی خصوصیات
اسٹینڈرڈ اور پریسائز اپ اسکیل انجنز
دو الگ انجن مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ Standard تیز، صاف اپ اسکیل فراہم کرتا ہے ان ورک فلو کے لیے جہاں بڑی تعداد میں ویڈیوز پر کام ہو اور رفتار اہم ہو۔ Precise ایک diffusion پر مبنی ماڈل چلاتا ہے جو باریک تفصیل، قدرتی چہرے کی بناوٹ، واضح متن، اور کپڑے اور پتوں کی حقیقت کے قریب جھلک کو پکسل لیول تک دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ Precise حتمی ڈیلیوری، کلائنٹ کے کام، اور بڑی اسکرینوں پر دیکھی جانے والی کنٹینٹ کے لیے سب سے زیادہ درست اور معیاری آؤٹ پٹ پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی پروجیکٹ میں انجن کے درمیان بغیر دوبارہ اپ لوڈ کیے سوئچ کریں۔ اپنے اپ اسکیل کیے گئے آؤٹ پٹ کو کسی بھی AI ویڈیو جنریٹر ورک فلو کے ساتھ جوڑیں اور حتمی رینڈر ہر فاصلے سے دیکھنے پر معیاری رہتا ہے۔
1080p اور 4K آؤٹ پٹ ریزولوشن
پروسیسنگ سے پہلے اپنی مطلوبہ ریزولوشن منتخب کریں۔ AI ماڈل 360p سے اوپر کسی بھی ابتدائی ریزولوشن پر فوٹیج قبول کرتا ہے اور اسے 1080p یا 4K میں اسکیل کر دیتا ہے۔ Precise انجن ان پٹ کوالٹی کی بنیاد پر ریکنسٹرکشن کی شدت کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کم ریزولوشن سورسز پر زیادہ مضبوط ڈیٹیل جنریشن اور ایسی فوٹیج پر ہلکی ریفائنمنٹ لاگو کرتا ہے جو پہلے ہی ہدف کے قریب ہو۔ آؤٹ پٹ ڈاؤن لوڈ اس طرح تیار ملتا ہے کہ آپ اسے بغیر کسی اضافی انکوڈنگ کے فوراً پبلش، ایمبیڈ یا آرکائیو کر سکیں۔ اسے Text to Video رینڈر کے بعد استعمال کریں تاکہ AI سے بنی کنٹینٹ کو براڈکاسٹ ریزولوشن تک لے جا سکیں۔
فریم ریٹ کنٹرول 120fps تک
آؤٹ پٹ فریم ریٹ کو Original، 30، 60، 90 یا 120fps پر سیٹ کریں۔ AI فریم انٹرپولیشن ہموار، قدرتی درمیانی فریمز بناتی ہے، جس سے جھٹکوں والی فوٹیج رواں ہو جاتی ہے، ایکشن سیکوئنس صاف چلتے ہیں، اور سلو موشن مواد سنیما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ فریم ریٹ جب 4K ریزولوشن کے ساتھ ملتے ہیں تو ایسا آؤٹ پٹ بنتا ہے جو مانیٹرز، پروجیکٹرز اور بڑی ڈسپلے اسکرینز پر پریمیم محسوس ہوتا ہے۔ فریم ریٹ بوسٹ لاگو کریں تاکہ AI ویڈیو ایڈیٹر ایکسپورٹس ہموار ہو جائیں یا AI سے بنی کلپس کو پالشڈ پلے بیک دیں۔
انٹیگریٹڈ ڈی نائزنگ اور ڈی الیاسنگ
Precise انجن ایک ہی اپ اسکیل پاس کے دوران شور کم کرتا ہے، ڈی-الیاسنگ کرتا ہے اور تصویر کو تیز بناتا ہے۔ گرین، کرومہ نوائز، کمپریشن بینڈنگ، ٹیڑھے کنارے اور سیڑھی جیسے آرٹی فیکٹس کو ہر فریم پر الگ پروسیسنگ کے بغیر درست کیا جاتا ہے۔ ماڈل اصل ٹیکچر اور شور میں فرق کر لیتا ہے، اس لیے جلد قدرتی رہتی ہے، متن واضح رہتا ہے اور کنارے صاف رہتے ہیں۔ کسی اضافی فلٹر یا پلگ اِن کی ضرورت نہیں۔ آؤٹ پٹ کو ایک Subtitle Generator کے ذریعے چلائیں اور آپ کے اوورلے آرٹی فیکٹس سے پاک فریمز پر بیٹھیں گے۔
فریمز کے درمیان وقتی ہم آہنگی
فریمز کو الگ الگ اپ اسکیل کرنے سے پلے بیک کے دوران شِمر، فِلکر اور رینگتی ہوئی آڑٹی فیکٹس پیدا ہوتی ہیں۔ AI ماڈل فریمز کے درمیان حرکت اور تفصیل کے بہاؤ کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ مکمل وقتی (temporal) ہم آہنگی برقرار رہے۔ حرکت کرتی اشیاء مستحکم رہتی ہیں، فلیٹ بیک گراؤنڈز بینڈنگ فِلکر کے بغیر صاف رہتے ہیں، اور رنگ پہلے فریم سے آخری فریم تک یکساں رہتا ہے۔ فریم انٹرپولیشن کے ساتھ مل کر نتیجہ ہر ریزولوشن اور فریم ریٹ پر ایسی کنٹینٹ کے لیے ہموار، فِلکر سے پاک پلے بیک کی صورت میں نکلتا ہے جیسے پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو ڈیلیوریبلز۔
استعمال کی مثالیں
GenAI ویڈیو کو 720p سے 4K تک اپ اسکیل کریں
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
پرانے VHS، miniDV، اور 8mm فوٹیج بحال کریں
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
جھٹکے دار فوٹیج کو ہموار کریں اور اسے 60 یا 120fps میں تبدیل کریں
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
ویب کیم اور اسکرین ریکارڈنگ کو مزید واضح بنائیں
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
کم روشنی اور شور والی فوٹیج کو صاف کریں
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
ترجمہ شدہ یا ڈب کی گئی ویڈیو کو اپ اسکیل کریں
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
یہ کیسے کام کرتا ہے
ایک ویڈیو اپ لوڈ کریں، انجن، ریزولوشن اور فریم ریٹ کو کنفیگر کریں، پھر 4K آؤٹ پٹ رینڈر کریں۔ نہ سافٹ ویئر کی ضرورت، نہ GPU، نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت۔
اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں
MP4، MOV، یا WEBM فائل کو اپلوڈر میں ڈریگ کریں یا "Choose file" پر کلک کریں۔ تمام ان پٹ ریزولوشنز قبول ہیں۔
انجن اور سیٹنگز منتخب کریں
Standard یا Precise میں سے انتخاب کریں۔ آؤٹ پٹ کو 1080p یا 4K پر سیٹ کریں۔ فریم ریٹ کو Original، 30، 60، 90 یا 120fps پر سیٹ کریں۔
ہر فریم کو بہتر بنانے کے لیے AI کا استعمال کریں
AI ہر فریم کو الگ الگ ڈی نوائز، شارپ اور اپ اسکیل کرتی ہے — اور خودکار طور پر تفصیل، بناوٹ اور وضاحت دوبارہ تخلیق کرتی ہے۔
ڈاؤن لوڈ کریں اور شائع کریں
اپنی بہتر بنائی گئی ویڈیو واپس حاصل کریں جو فوراً استعمال کے لیے تیار ہو۔ نہ اضافی انکوڈنگ، نہ ایڈیٹنگ — بس شائع کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Precise اپ اسکیل انجن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟
Precise انجن کو Topaz Labs Starlight Precise 2.5 سے تقویت ملتی ہے، جو ایک diffusion پر مبنی اپ اسکیلنگ ماڈل ہے جسے لاکھوں ویڈیو فریمز پر ٹرین کیا گیا ہے۔ یہ باریک ٹیکچر، قدرتی چہرے کی جزئیات، کپڑے کی ساخت، اور پڑھنے کے قابل متن کو پکسل لیول پر دوبارہ تشکیل دیتا ہے۔ روایتی انٹرپولیشن کے برعکس جو پکسلز کو صرف کھینچتی ہے، diffusion ماڈل سین کے تناظر کی بنیاد پر نیا، قابلِ یقین ڈیٹیل تخلیق کرتا ہے، اس طرح آؤٹ پٹ ایسا لگتا ہے جیسے وہ شروع سے ہی زیادہ ریزولوشن پر شوٹ کیا گیا ہو۔
Standard اور Precise انجنز میں کیا فرق ہے؟
Standard تیز اور صاف ریزولوشن میں اضافہ فراہم کرتا ہے جو ہائی والیوم ورک فلو کے لیے موزوں ہے جہاں رفتار، پکسل لیول درستگی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ Precise ڈفیوشن بیسڈ ماڈل کو زیادہ سے زیادہ تفصیلی ریکنسٹرکشن کے لیے چلاتا ہے۔ Precise حتمی ڈیلیوری، کلائنٹ کے کنٹینٹ، اور ایسی ہر چیز کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو بڑے ڈسپلے پر دیکھی جائے۔ Standard ڈرافٹس، اندرونی ریویوز، اور بیچ پروسیسنگ کے لیے بہترین ہے۔
کیا میں Sora، Kling یا Veo سے بنی AI ویڈیو کو اَپ اسکیل کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ Precise انجن خاص طور پر جنریٹو AI فوٹیج کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، جس میں ہلکی سی نرمی، الیاسنگ اور فریم کی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں جنہیں عام اپ اسکیلنگ مزید بڑھا دیتی ہے۔ یہ ان پیٹرنز کو درست کرتا ہے جبکہ تخلیقی ارادے کو برقرار رکھتا ہے، اور Script to Video آؤٹ پٹ اور پرامپٹ پر مبنی جنریشنز کو صاف، قدرتی نظر آنے والی 4K میں لے آتا ہے۔
کون سے ویڈیو فارمیٹس اور اِن پٹ ریزولوشنز سپورٹ کیے جاتے ہیں؟
اپ اسکیلر MP4، MOV اور WEBM فائلیں قبول کرتا ہے، کسی بھی ان پٹ ریزولوشن کے ساتھ جو 360p سے اوپر ہو۔ آپ آؤٹ پٹ کو 1080p یا 4K پر سیٹ کرتے ہیں۔ AI ماڈل ابتدائی کوالٹی کی بنیاد پر ریکنسٹرکشن کی شدت کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کم ریزولوشن سورسز پر زیادہ طاقتور اینہانسمنٹ اور ہدف کے قریب فوٹیج پر ہلکی ریفائنمنٹ لاگو کرتا ہے۔
فریم ریٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کام کرتی ہے؟
آپ آؤٹ پٹ فریم ریٹ کے طور پر Original، 30، 60، 90 یا 120fps منتخب کرتے ہیں۔ AI فریم انٹرپولیشن موجودہ فریمز کے درمیان حرکت کا تجزیہ کرتی ہے اور ان کے بیچ ہموار فریمز بناتی ہے۔ سوشل کنٹینٹ کے لیے 30 یا 60fps اچھا کام کرتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور، سنیما طرز یا بڑی اسکرین کے کنٹینٹ کے لیے 90 یا 120fps نمایاں طور پر زیادہ ہموار موشن فراہم کرتا ہے۔
کیا اپ اسکیلر خودکار طور پر شور اور کمپریشن کے نقائص کو ہٹا دیتا ہے؟
جی ہاں۔ Precise انجن اپ اسکیل پاس کے ایک مربوط حصے کے طور پر ڈی نوائزنگ، ڈی-الیاسنگ اور آرٹی فیکٹ ریموول انجام دیتا ہے۔ یہ اصل ٹیکچر کو گرین، کرومہ نوائز اور کمپریشن بینڈنگ سے الگ پہچانتا ہے، ناپسندیدہ عناصر کو ہٹا کر کناروں اور باریک تفصیل کو برقرار رکھتا ہے۔ الگ سے کسی ڈی نوائز اسٹیپ یا پلگ اِن کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ہر اپ اسکیل کنورژن کی قیمت کتنی ہے؟
اپ اسکیلنگ کی قیمت ویڈیو کی لمبائی پر مبنی ہوتی ہے — آپ کے مشترکہ کریڈٹ پول سے آؤٹ پٹ کے ہر سیکنڈ کے حساب سے کریڈٹس کٹتے ہیں۔ آپ کا بیلنس HeyGen ایڈیٹر کی ٹائم لائن پر نظر آتا ہے۔ ماہانہ $24 سے شروع ہونے والے پیڈ پلانز میں پریمیئم کریڈٹس شامل ہوتے ہیں جو اپ اسکیلنگ کے ساتھ ساتھ درج ذیل فیچرز کو بھی کور کرتے ہیں جیسے AI Voice Cloning اور Face Swap۔
کیا میں کریڈٹس استعمال کرنے سے پہلے اپ اسکیل کا پری ویو دیکھ سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اپ اسکیلر آپ کے منتخب کردہ انجن، ریزولوشن اور فریم ریٹ پر پہلے ایک مختصر پری ویو پروسیس کرتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ حتمی فیصلہ کریں۔ آپ سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا موازنہ کریں جب تک نتیجہ آپ کے معیار پر پورا نہ اترے۔ کریڈٹس صرف اس وقت کٹتے ہیں جب آپ مکمل رینڈر کی تصدیق کرتے ہیں۔
کیا میں ویڈیوز کا ترجمہ یا ڈبنگ کرنے کے بعد انہیں اپ اسکیل کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ Video Translator یا AI Lip Sync پائپ لائن سے گزرنے والی ویڈیوز دوبارہ انکوڈنگ کی وجہ سے کوالٹی کھو دیتی ہیں۔ مقامی زبان میں بنی فائل کو اپ اسکیلر سے گزارنے سے وضاحت دوبارہ بحال ہوتی ہے اور ہر زبان کا ورژن اصل ویڈیو کے معیار سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ ہر ویریئنٹ کی قیمت اس کی لمبائی کی بنیاد پر مقرر ہوتی ہے۔
کیا مجھے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے یا طاقتور GPU رکھنے کی ضرورت ہے؟
نہیں۔ اپ اسکیلر مکمل طور پر براؤزر کے اندر HeyGen Apps کے ذریعے چلتا ہے۔ ساری رینڈرنگ کلاؤڈ پر مبنی GPUs کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں، اور نہ ہی لوکل GPU درکار ہے۔ بس اپنی MP4، MOV یا WEBM فائل اپ لوڈ کریں، سیٹنگز کنفیگر کریں، پری ویو دیکھیں، اور باقی ساری رینڈرنگ کلاؤڈ خود بخود سنبھال لیتا ہے۔
