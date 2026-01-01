برانڈڈ، شیلف کے لیے تیار کٹس کے لیے AI پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو
کسی بھی پروڈکٹ ایسٹ کو HeyGen کے AI Product Placement Video کے ساتھ چند منٹوں میں پروفیشنل، آن برانڈ ویڈیو میں بدلیں۔ بس ایک پیک شاٹ اپ لوڈ کریں، سین منتخب کریں، اور پلیٹ فارم خودکار طور پر آپ کی پروڈکٹ کو حقیقی سے لگنے والے ماحول میں درست لائٹنگ، سکیل اور موشن کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ نہ فوٹو شوٹ کی ضرورت، نہ CGI پائپ لائن، نہ ہی ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ درکار۔ ای کامرس، UGC اشتہارات، سوشل کنٹینٹ اور ملٹی مارکیٹ لانچز کے لیے بہترین۔
AI پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو کی خصوصیات
پروڈکٹ کی تصویر اور اواتار اپ لوڈ کریں
ایک پروڈکٹ کی تصویر اور ایک چہرے کی تصویر اپ لوڈ کریں — آپ اپنی تصویر استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی نمونہ — اور HeyGen انہیں ملا کر ایک پریزنٹر ویڈیو بناتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو نمایاں کرتی ہے۔ پروڈکٹ کی تصویر کم از کم 720p یا اس سے زیادہ ریزولوشن کی ہونی چاہیے، اور پروڈکٹ واضح طور پر سامنے اور درمیان میں ہو۔ اواتار کی تصویر میں چہرہ صاف اور واضح نظر آنا ضروری ہے۔ نہ اسٹوڈیو سیٹ اپ کی ضرورت، نہ گرین اسکرین، نہ ہی فلم بندی درکار۔
اسکرپٹ پر مبنی پروڈکٹ نیریشن
اپنی پروڈکٹ ویڈیو میں ایک اسکرپٹ شامل کریں اور HeyGen آپ کے اواتار کی آواز میں ہم آہنگ نریشن تیار کرتا ہے۔ اپنے پروڈکٹ کی خصوصیات، فوائد یا کال ٹو ایکشن کی وضاحت کرنے والا متن لکھیں یا پیسٹ کریں، اور AI آڈیو کو پریزنٹر کی آن اسکرین ڈلیوری کے ساتھ میچ کر دیتا ہے۔ 175+ زبانوں میں دستیاب، AI Voice Cloning اور lip-sync کے ساتھ، تاکہ آپ عالمی مہمات چلا سکیں۔
کمبائنڈ امیج جنریشن
جب آپ اپنے پروڈکٹ اور اواتار کی تصاویر اپ لوڈ کر لیتے ہیں، تو HeyGen ایک مشترکہ ویژول بناتا ہے جو پریزنٹر کو پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ دکھاتا ہے۔ مکمل ویڈیو رینڈر پر جانے سے پہلے اس کمپوزٹ کو غور سے دیکھیں۔ یہ مرحلہ آپ کو یہ یقینی بنانے کا موقع دیتا ہے کہ جوڑی بالکل درست لگ رہی ہے، اس سے پہلے کہ آپ مکمل پروڈکشن کے لیے حتمی فیصلہ کریں۔
پروڈکٹ مارکیٹنگ کے لیے اعلیٰ معیار کی ویڈیو آؤٹ پٹ
استعمال کی مثالیں
ای کامرس پروڈکٹ لانچز
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
کریئیٹر بریف کے بغیر UGC اسٹائل اشتہارات
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
موسمی مہم کی تازہ کاری
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
TikTok اور Reels کے لیے سوشل شارٹس
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
ریٹیل اور اِن اسٹور ڈسپلے
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
B2B پروڈکٹ ڈیموز اور ڈیکس
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
یہ کیسے کام کرتا ہے
صرف چار واضح مراحل میں AI پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو اشتہارات بنائیں جو آپ کو پروڈکٹ فوٹو سے لے کر ایک پالشڈ، پلیٹ فارم کے لیے تیار ویڈیو ایڈ تک پہنچا دیں۔
اپنا پروڈکٹ اپ لوڈ کریں
اپنا پیک شاٹ، 3D ماڈل یا صاف پروڈکٹ امیج شامل کریں۔ کیٹیگری، سائز اور وہ تمام برانڈ تفصیلات کنفرم کریں جو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
ایک سین منتخب کریں
کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا منظر کی وضاحت کریں۔ حتمی کرنے سے پہلے روشنی اور کمپوزیشن کا جائزہ لیں۔
جگہ کا تعین بہتر بنائیں
پوزیشن اور اسکیل کو ایڈجسٹ کریں۔ کیپشنز، وائس اوور اور ڈسکلیمرز شامل کریں۔ رینڈر سے پہلے مکمل کٹ کا پری ویو دیکھیں۔
رینڈر کریں اور شائع کریں
HD میں ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے DAM، اشتہاری پلیٹ فارم یا اسٹور فرنٹ پر ایکسپورٹ کریں۔ ہر آئندہ ویریئنٹ کے لیے اسی ٹیمپلیٹ کو دوبارہ استعمال کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
AI پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو کیا ہے اور یہ CGI سے کیسے مختلف ہے؟
AI Product Placement ویڈیو ایک ایسی ویڈیو اشتہار ہوتی ہے جس میں آپ کا پروڈکٹ اسٹوڈیو میں فزیکلی شوٹ کرنے کے بجائے ڈیجیٹل طور پر ایک حقیقت کے قریب، AI سے بنی ہوئی منظرکشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ پروڈکٹ کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہیں، HeyGen کی AI اس کے گرد درست لائٹنگ اور گہرائی کے ساتھ ایک ماحول بناتی ہے، موشن اور نریشن شامل کرتی ہے اور آخر میں مکمل ویڈیو رینڈر کرتی ہے۔ نتیجہ ایک ایسے پروفیشنل انداز کی پروڈکٹ اشتہار ویڈیو کی صورت میں نکلتا ہے جس کے لیے کسی فزیکل پروڈکشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔
حتمی پلیسمنٹ ایک حقیقی فوٹو شوٹ کے مقابلے میں کتنی حقیقت کے قریب ہوتی ہے؟
HeyGen کا رینڈرنگ انجن بنائے گئے ماحول کے مطابق لائٹنگ کی سمت، سائے کی جگہ، سطحوں پر جھلک اور اسپیشل اسکیل کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ پروڈکٹس کو سینز میں پکسل لیول پر ضم کیا جاتا ہے، اوپر سے تہہ کی طرح نہیں چڑھایا جاتا۔ آؤٹ پٹ اس معیار کے مطابق تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیڈ ایڈ پلیٹ فارمز اور پروڈکٹ لسٹنگ پیجز کے کوالٹی تھریش ہولڈ پر پورا اترے، جہاں ناظرین پالشڈ، اسٹوڈیو گریڈ ویژولز کی توقع کرتے ہیں۔
کیا میں اپنی خود کی سین استعمال کر سکتا ہوں یا صرف اسٹاک لائبریری ہی دستیاب ہے؟
جی ہاں۔ آپ کو صرف پروڈکٹ کی ایک تصویر درکار ہوتی ہے، جو کسی رینڈر، مینوفیکچرر کے سیمپل امیج یا 3D ماک اپ سے لی جا سکتی ہے۔ اس سے AI Product Placement ویڈیو خاص طور پر پری لانچ مہمات، کراؤڈ فنڈنگ پروموشنز، اور ایسی پروڈکٹ اعلانات کے لیے بہت مفید ہو جاتی ہے جہاں روایتی شوٹس کے لیے فزیکل انوینٹری ابھی دستیاب نہ ہو۔
کیا یہ ایک ہی ویڈیو میں متعدد پروڈکٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے؟
کوئی مقررہ حد نہیں ہے۔ آپ منظر کے ماحول، بیانیہ کی زبان اور بصری انداز کو بدل کر درجنوں مختلف ویریئشنز بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے لیے یہ عملی ہو جاتا ہے کہ آپ صرف ایک پروڈکٹ امیج سے، ایک ہی سیشن کے اندر، A/B ٹیسٹنگ کے لیے اشتہاری کریئیٹیوز کا مکمل سیٹ تیار کر سکیں۔
کیا میں مختلف زبانوں میں پروڈکٹ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ آپ ایک بار اپنا اسکرپٹ لکھیں اور HeyGen 175+ زبانوں اور لہجوں میں قدرتی رفتار اور تلفظ کے ساتھ نیریشن تیار کرتا ہے۔ آپ کسی مخصوص برانڈ وائس کی بھی کاپی بنا سکتے ہیں اور اسے ہر زبان کے ورژن پر لاگو کر سکتے ہیں۔ مقامی نوعیت کے کیپشنز کے ساتھ مل کر، ایک ہی پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو دوبارہ ریکارڈنگ یا دوبارہ شوٹنگ کے بغیر مکمل عالمی اشتہاری اثاثہ بن جاتی ہے۔
پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
روایتی پروڈکٹ ویڈیو شوٹ کے لیے عام طور پر اسٹوڈیو کرایے پر لینا، فوٹوگرافر اور ٹیم ہائر کرنا، پراپس اور سیٹ ڈیزائن کا انتظام کرنا، مختلف اینگلز سے فلم بندی کرنا، اور پوسٹ پروڈکشن میں ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ یہ پورا عمل عموماً ہزاروں ڈالر خرچ کرتا ہے اور کئی دن یا ہفتے لے لیتا ہے۔ AI Product Placement صرف ایک پروڈکٹ فوٹو سے چند منٹوں میں تقریباً اسی معیار کی ویژول کوالٹی فراہم کرتا ہے، وہ بھی بہت کم لاگت پر، اور ہر نئی ویری ایشن یا اپ ڈیٹ کے لیے دوبارہ شوٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔
کیا میں کیٹلاگ کے لیے بہت سی پروڈکٹ ویڈیوز کو بیچ میں پروسیس کر سکتا ہوں؟
HeyGen پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیوز کو MP4 فارمیٹ میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ کا اسپییکٹ ریشو آپ کی سورس پروڈکٹ امیج کے مطابق ہوتا ہے، اور ریزولوشن ہر رینڈر کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب ٹائٹلز کو SRT فائلز کی صورت میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایکسیسبلٹی اور پلیٹ فارم کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
HeyGen پر AI Product Placement ویڈیو کی قیمت کیا ہے؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، جو آپ کو پروڈکٹ پلیسمنٹ ورک فلو کو ایکسپلور کرنے اور ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ ماہانہ $24 سے شروع ہونے والے پیڈ پلانز میں ہائی ریزولوشن ایکسپورٹس، زیادہ لمبی ویڈیوز، آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، اور سین ٹیمپلیٹس اور ویزول اسٹائلز کی مکمل لائبریری تک رسائی ان لاک ہوتی ہے۔
میں ہر ویریئنٹ کو واضح طور پر برانڈ کے مطابق کیسے رکھوں؟
جی ہاں۔ HeyGen کے ذریعے بنائی گئی ویڈیوز کو تجارتی استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ تمام بڑے اشتہاری پلیٹ فارمز پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ آؤٹ پٹ Meta Ads، Google Ads اور TikTok Ads Manager کے تکنیکی تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جن میں ریزولوشن، اسپیکٹ ریشو اور فائل سائز کی ضروریات شامل ہیں۔ آؤٹ پٹ آپ کی ملکیت ہوتا ہے اور آپ اسے براہِ راست اپنے اشتہاری اکاؤنٹس پر شائع کر سکتے ہیں۔
کیا میں بنائی گئی پروڈکٹ ویڈیوز کو پیڈ اشتہارات اور ریٹیل میں استعمال کر سکتا ہوں؟
اپنے لوگو، رنگوں کے پیلیٹ، فونٹس، انٹرو اور آؤٹرو کارڈز، اور پسندیدہ بصری انداز کے ساتھ ایک برانڈ ٹیمپلیٹ سیٹ اپ کریں۔ HeyGen آپ کی بنائی گئی ہر ویڈیو پر یہ سیٹنگز لاگو کرتا ہے، جس سے آپ کے پورے پروڈکٹ کیٹلاگ اور مہم میں ایک یکساں انداز یقینی بنتا ہے۔ ٹیمپلیٹ میں کی گئی اپ ڈیٹس خودکار طور پر نئی رینڈر ہونے والی ویڈیوز تک پہنچ جاتی ہیں، بغیر اس کے کہ موجودہ ویڈیوز کو شروع سے دوبارہ بنانا پڑے۔
آج ہی پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیوز بنائیں
صرف ایک تصویر سے پروفیشنل پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ نہ اسٹوڈیو کی ضرورت، نہ کیمروں کی، نہ ایڈیٹنگ کی۔