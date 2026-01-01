بڑی تعداد میں ویڈیوز بنانے والا ٹول، جس سے آپ اسکرپٹ اور اواتار کی مختلف ویریئشنز بڑے پیمانے پر تیار کر سکتے ہیں
HeyGen اواتارز پر متعدد اسکرپٹس چلائیں اور ہر ویریئنٹ کو ایک ہی بیچ رن میں رینڈر کریں۔ دس اسکرپٹس لکھیں، پانچ پریزنٹرز منتخب کریں، اور پچاس ویڈیوز حاصل کریں۔ نہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ ہر ویڈیو کے لیے الگ سیٹ اپ۔ A/B ٹیسٹنگ، ملٹی اواتار مہمات، اور تیز رفتار iteration کے لیے بہترین۔
بیچ ویڈیو کریئیٹر کی خصوصیات
اسکرپٹ کے اوقات اواتار ملٹی پلائر
متعدد اسکرپٹس درج کریں اور کئی اواتار منتخب کریں۔ HeyGen کا بیچ انجن انہیں ایک ہی رَن میں ویڈیوز کے مکمل میٹرکس میں تبدیل کرتا ہے، ہر کمبی نیشن کو بیک وقت AI ویڈیو جنریٹر کے ذریعے رینڈر کرتا ہے۔ دستی قطار مینجمنٹ اور ایک وقت میں ایک ویڈیو بنانے کی مشقت کو چھوڑ دیں۔ آپ کے میٹرکس کا ہر سیل اپنی الگ رینڈرنگ حاصل کرتا ہے، جس پر لیبل لگا ہوتا ہے اور اس طرح منظم ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے آؤٹ پٹس کو اس اسکرپٹ اور پریزنٹر سے ملا سکیں جس نے انہیں تخلیق کیا تھا۔
اواتارز اور اسکرپٹس میں ویڈیو ویریئنٹ ٹیسٹنگ
مختلف اسکرپٹس کو مختلف اواتارز کے ساتھ ملا کر ایک ہی پیغام کی متعدد ورژنز بنائیں۔ ہر کمبی نیشن اپنی الگ لیبل شدہ ویڈیو کے طور پر تیار ہوتی ہے تاکہ آپ آسانی سے جائزہ لے سکیں، موازنہ کریں، اور درست ویریئنٹ کو درست آڈینس تک بھیج سکیں۔ آؤٹ پٹس کو مختلف چینلز پر تخلیقی ٹیسٹس کے طور پر استعمال کریں، بغیر کسی دستی طور پر دوبارہ ریکارڈنگ کے۔
پروجیکٹ کا نام اور اسپییکٹ ریشو کنٹرولز
اپنے HeyGen لائبریری میں بیچ کو منظم رکھنے کے لیے ایک پروجیکٹ نام سیٹ کریں، اور سوشل کے لیے Portrait (9:16) یا پریزنٹیشنز اور اشتہارات کے لیے Landscape (16:9) میں سے انتخاب کریں۔ بیچ کی ہر ویڈیو منتخب فارمیٹ میں رینڈر ہوتی ہے تاکہ آپ کے آؤٹ پٹس بغیر کسی پوسٹ پروسیسنگ کے پلیٹ فارم کے لیے تیار ہوں۔
ہر کمبینیشن کے لیے AI اواتار اور آواز کا انتخاب
HeyGen کی AI اواتار لائبریری میں سے انتخاب کریں — ہر اواتار کے ساتھ اس کی آواز اور پریزنٹیشن اسٹائل شامل ہے۔ اپنے بیچ میں متعدد اواتار شامل کریں اور ہر ایک کو اپنی کسی بھی اسکرپٹ کے ساتھ جوڑیں۔ ہر اواتار اپنی تفویض کردہ اسکرپٹ کو خود مختار طور پر رینڈر کرتا ہے، جس سے آپ کو ایک ہی بیچ رن سے پریزنٹر کے مکمل ویریئنٹس کا سیٹ ملتا ہے۔
بیچ رینڈر کریں اور منظم آؤٹ پٹ حاصل کریں
ہر تیار شدہ ویڈیو آپ کی HeyGen لائبریری میں محفوظ ہوتی ہے، اس اسکرپٹ اور اواتار کے امتزاج کے لیبل کے ساتھ جس سے وہ بنی ہو، تاکہ آپ فوراً درست ویڈیو تلاش کر کے شیئر کر سکیں۔ آپ اپنے پلان کی اجازت کے مطابق جتنے چاہیں امتزاج ایک ہی بار میں چلا سکتے ہیں — نہ دستی قطار لگانے کی ضرورت، نہ رینڈرز کے درمیان انتظار۔
استعمال کے کیسز
بڑی تعداد میں پیڈ اشتہاری کریئیٹو کی ٹیسٹنگ
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
ملٹی اواتار برانڈ مہم کی لانچز
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
ہر رول کے لیے آن بورڈنگ کی مختلف شکلیں
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
گروتھ ٹیموں کے لیے تیز رفتار آزمائش اور بہتری
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ ویڈیوز
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
سوشل کنٹینٹ باقاعدہ رفتار کے ساتھ
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
یہ کیسے کام کرتا ہے
اپنی پہلی بیچ صرف چار مراحل میں چلائیں جو آپ کو اسکرپٹس کے ایک سیٹ سے لے کر پالش شدہ ویڈیو ویریئنٹس کی ایک لائبریری تک پہنچاتے ہیں۔
اپنی اسکرپٹس لکھیں
اپنی اسکرپٹس لکھیں یا پیسٹ کریں۔ وہ ویری ایبلز نشان زد کریں جنہیں آپ بیچ کی ہر قطار کے مطابق تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
اواتار اور آوازیں منتخب کریں
اواتار لائبریری سے پریزنٹرز منتخب کریں اور 300+ آپشنز میں سے آوازیں جوڑیں یا اپنی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔
برانڈنگ اور آؤٹ پٹ ترتیب دیں
اپنے برانڈ ٹیمپلیٹ، اسپییکٹ ریشو اور آؤٹ پٹ فارمیٹ کو لاک کریں۔ چلانے سے پہلے ایک قطار کا پری ویو دیکھیں۔
بیچ چلائیں
بیچ لانچ کریں۔ ہر ویڈیو آپ کی HeyGen لائبریری میں لیبل کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ یا پبلش کرنے کے لیے تیار۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
HeyGen کا batch video creator پلیٹ فارم کے UI میں اصل میں کیا کام کرتا ہے؟
UI آپ کے اسکرپٹس اور منتخب کردہ اواتارز کو لے کر ایک ہی رَن میں ہر ممکن کمبی نیشن کے لیے ویڈیو بناتی ہے۔ یہ تیز رفتار تخلیقی ویری ایشن کے لیے اسکرپٹ × اواتار ملٹی پلائر ہے۔ CSV پر مبنی، قطار بہ قطار پرسنلائزیشن HeyGen کی API کے ذریعے چلتی ہے، UI کے ذریعے نہیں۔
میں ایک ہی بیچ رن میں کتنی ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
بیچ ہر رَن میں سینکڑوں کمبینیشنز کو ہینڈل کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حد آپ کے پلان ٹئیر پر منحصر ہے، اور پیڈ پلانز کو ہائی والیوم کریئیٹو ٹیسٹنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چاہے A/B ٹیسٹس کے لیے 20 ویریئنٹس ہوں یا مکمل کیمپین کے لیے 200، بیچ انہیں متوازی طور پر رینڈر کرتا ہے۔
کیا میں CSV کی بنیاد پر پرسنلائزیشن کر سکتا ہوں، جیسے میل مرج میں مرج فیلڈز استعمال کی جاتی ہیں؟
Row-by-row CSV personalization کے ساتھ merge fields کا عمل HeyGen کی API کے ذریعے چلتا ہے، پلیٹ فارم UI کے ذریعے نہیں۔ UI اسکرپٹ اور اواتار کی مختلف اقسام کو creative testing کے لیے ہینڈل کرتا ہے۔ جن ٹیموں کو recipient-level پر ذاتی نوعیت کی ویڈیوز درکار ہوتی ہیں، وہ براہِ راست API پر کام کرتی ہیں، batch UI کے باہر۔
اس اور AI ویڈیو جنریٹر میں کیا فرق ہے؟
ایک عام AI ویڈیو جنریٹر ہر پرامپٹ پر صرف ایک ویڈیو بناتا ہے۔ بیچ ویڈیو کریئیٹر بیک وقت کئی اواتارز پر متعدد اسکرپٹس چلاتا ہے، اس لیے آپ صرف ایک بار تخلیقی میٹرکس طے کرتے ہیں اور ہر ویریئنٹ الگ الگ بنانے کے بجائے ایک ہی آپریشن میں تمام ویڈیوز رینڈر کر لیتے ہیں۔
کیا میں اپنی آواز کی کاپی بنا کر اسے بیچ کی ہر ویڈیو میں استعمال کر سکتا ہوں؟
اپنی آواز کو ایک مختصر نمونے سے کلون کریں اور اسے بیچ کی ہر ویڈیو پر لاگو کریں۔ ہر اسکرپٹ ویریئنٹ آپ ہی کی آواز میں رینڈر ہوتا ہے، اس طرح پورا کریئیٹو سیٹ برانڈ کے مطابق رہتا ہے چاہے قطاروں میں اواتار بدلتے رہیں۔ کلوننگ 175+ زبانوں میں کام کرتی ہے۔
50 ویڈیوز کے ایک بیچ کو رینڈر ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
بیچز متوازی طور پر رینڈر ہوتی ہیں، اس لیے 50 ویڈیوز عموماً اتنے ہی وقت میں مکمل ہو جاتی ہیں جتنا ایک ویڈیو کو اکیلے میں لگتا ہے، یہ سب اسکرپٹ کی لمبائی اور آؤٹ پٹ سیٹنگز پر منحصر ہے۔ آپ کو قطار میں ہر ویڈیو کے لیے منٹ منٹ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انجن پوری میٹرکس کو متوازی طور پر پروسیس کرتا ہے۔
کیا میں اپنا برانڈ ٹیمپلیٹ مختلف بیچز میں دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں؟
ایک مرتبہ برانڈ ٹیمپلیٹ بنائیں جس میں لوگوز، رنگ، آن اسکرین لےآؤٹس، انٹرو اور آؤٹرو کارڈز، اور میوزک شامل ہوں۔ آپ جو بھی بیچ لانچ کریں گے وہ اسی ٹیمپلیٹ کو فالو کرے گا، اور آپ کی کی گئی اپ ڈیٹس نئی رینڈرز تک خود بخود پہنچ جائیں گی۔ یہی سسٹم ایک ویریئنٹ سے لے کر سو ویریئنٹس تک سب کو پاور دیتا ہے۔
کیا میں تیار شدہ ویڈیوز کو براہِ راست اپنے CRM یا اشتہاری پلیٹ فارم میں بھیج سکتا ہوں؟
ویڈیوز معیاری MP4 فائلوں کی صورت میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جن پر اس اسکرپٹ اور اواتار کے مطابق لیبل لگا ہوتا ہے جس سے وہ بنائی گئی ہوں، اس لیے انہیں آپ کے DAM، CRM یا ad platform میں بھیجنا ایک بالکل سیدھا مرحلہ ہے۔ خودکار پائپ لائنز کے لیے، HeyGen کی API بیچ آؤٹ پٹ کو پروگرام کے ذریعے بیرونی ٹولز سے جوڑ دیتی ہے۔
کیا HeyGen کے بیچ ویڈیو کریئیٹر کو آزمانے کا کوئی مفت طریقہ موجود ہے؟
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، تاکہ آپ ویڈیوز بنا سکیں اور ورک فلو کو ٹیسٹ کر سکیں۔ بیچ موڈ اور آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) پیڈ پلانز پر ان لاک ہوتے ہیں جو $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، اور ان میں اُن ٹیموں کے لیے زیادہ والیوم لِمٹس ہوتی ہیں جو پروڈکشن اسکیل پر تخلیقی ٹیسٹس چلا رہی ہوتی ہیں۔
بیچ ویڈیو کریئیٹر کو روزمرہ بنیاد پر اصل میں کون استعمال کرتا ہے؟
کریئیٹو ٹیمیں جو پیڈ ایڈ ٹیسٹ چلا رہی ہیں، مارکیٹنگ ٹیمیں جو ملٹی مارکیٹ کیمپینز لانچ کر رہی ہیں، گروتھ ٹیمیں جو تیزی سے نیا کریئیٹو آزما رہی ہیں، اور سیلز آپس جو پریزنٹر لیڈ ویڈیو لائبریریز تیار کر رہی ہیں — سب batch استعمال کرتی ہیں۔ یہ ہر اُس ٹیم کے لیے موزوں ہے جسے زیادہ پروڈکشن والیوم چاہیے لیکن اضافی اوورہیڈ نہیں۔
HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں
ایک ہی سیٹ کے اسکرپٹس اور اواتارز سے سینکڑوں ویڈیو ویریئنٹس بنائیں۔ کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہر ویڈیو کے لیے الگ سیٹ اپ درکار ہے۔