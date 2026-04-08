Seedance 2.0: Ваш цифровий двійник у кінематографічному русі
Seedance 2.0 тепер інтегровано в усі продукти HeyGen. Створюйте повноцінні відео з цифровим двійником на ШІ з Вашим верифікованим аватаром у кінематографічних сценах, створюйте вражаючий b-roll з одного промпту та розширюйте будь-який епізод із точним контролем першого й останнього кадру. Професійна кінематографічна якість AI-відео — без знімальної команди.
Три інструменти, одна платформа. Оберіть свій спосіб створення
Seedance 2.0 інтегровано в три окремі інструменти всередині HeyGen. Кожен із них створений для свого креативного робочого процесу. Використовуйте один або поєднуйте всі три.
Розмістіть свій Digital Twin у кінематографічних кадрах Seedance
Avatar Shots дає змогу створювати кінематографічні сцени, у яких Ваш верифікований Digital Twin рухається, жестикулює та виконує дії всередині відзнятого матеріалу, створеного Seedance. Обирайте будь-яке оточення, ракурс камери чи тип руху з реалістичною пластикою та стабільною цілісністю персонажа в кожному кадрі.
Реалістичні рухи персонажа
Ходьба, жести та рухи з відчутною фізичною вагою й переконливістю в кожному кадрі.
Послідовна схожість в усіх кадрах
Обличчя, одяг і візуальна айдентика залишаються незмінними від першого до останнього кадру — без спотворень чи втрати деталей.
Кілька аватарів в одній сцені
Розміщуйте кілька верифікованих Digital Twins в одній кінематографічній сцені з синхронізованими рухами всіх персонажів у кадрі.
Будь-який фон, будь-який тип кадру
Рухи камери на візку (dolly), крани, FPV, широкі плани-загальні та крупні плани з кінематографічною мовою камери, яка реагує на Ваш промпт.
Ваша особистість повністю захищена. Seedance не допускає зображення людських облич у своєму публічному API. Інфраструктура HeyGen для отримання прямої згоди та верифікації особи забезпечує, що Ваш підтверджений Digital Twin може з’являтися у відео Seedance, тоді як жодна інша платформа не може цього запропонувати.
Перейдіть від одного промпту до повністю готового відео
Video Agent бере Ваш промпт і створює навколо нього повноцінне відео: сценарій, структуру, монтаж, озвучення. Digital Twin у кінематографічних кадрах Seedance автоматично поєднується в цілісне відео, готове до публікації.
Від сценарію до готового відео
Введіть свій промпт або вставте сценарій, і Video Agent створить структуру, добере плани та надасть готове змонтоване відео.
До трьох хвилин на одне відео
Достатньо довге, щоб донести справжнє повідомлення, і водночас достатньо коротке, щоб утримати увагу, з кінематографічними кадрами Seedance, автоматично зібраними в єдине відео.
Кілька аватарів в одній сцені
Структуру, темп і монтаж ми беремо на себе, тож Ви можете одразу публікувати відео на будь-якому каналі без додаткової продакшн-роботи.
Перевірена особистість, вбудована за замовчуванням
Кожне відео використовує Ваш перевірений Digital Twin і захищене власною інфраструктурою згоди HeyGen.
Створено для масштабів без втрати якості. Video Agent розроблено для команд і креаторів, яким потрібно стабільно створювати контент для кампаній, курсів і каналів.
Створюйте кінематографічний b-roll за промптом або за еталонним зображенням
AI Video Generator надає Вам прямий доступ до Seedance 2.0 для створення відео з тексту та зображень. Опишіть сцену, завантажте референс і отримайте преміальні кінематографічні кадри з точним контролем першого й останнього кадру.
Текст у кінематографічний b-roll
Опишіть будь-яку сцену, і Seedance створить кінематографічні кадри з режисерським контролем камери та фізично точною передачею руху.
Референсне зображення до відеоматеріалу
Завантажте фото продукту, зображення локації або будь-який візуальний референс і збережіть однаковий вигляд, атмосферу та об’єкт зйомки на кожному кадрі.
Керування першим і останнім кадром
Точно задайте, де сцена починається й закінчується, а Seedance створить усе між ними з безшовною візуальною цілісністю.
Відео студійної якості за одним промптом
Створюйте b-roll, який виглядає так, ніби його зняли на локації з повною знімальною командою, з динамічним освітленням, реалістичною фізикою та кінематографічними рухами камери.
Кінематографічний b-roll більше не залежить від бюджету — це лише промпт. Коли планка зростає, змінюйте свій підхід до творчості. Використовуйте Seedance 2.0, щоб у кожному кадрі втілювати неможливе.
Кінематографічне відео для будь-якого сценарію використання
Від повноцінних брендованих відео до контенту для соцмереж, що зупиняє скролінг, Seedance 2.0 у HeyGen забезпечує Вам професійний відеоматеріал для будь-якого формату й авдиторії.
Брендові та продуктові відео
Створюйте повноцінні брендовані відео з Вашим Digital Twin у кінематографічних сценах. Презентації для інвесторів, запуск продуктів і корпоративні оголошення з якістю продакшену, що відповідає Вашому бренду.
Контент для соцмереж і реклами
Створюйте кінематографічні b-roll та кадри з аватарами, які змушують зупинити скрол. Додайте згадки про продукт, локацію або стиль — і Seedance створить відеоматеріал, що точно відповідає Вашому креативному брифу.
Навчання та освіта
Створюйте повні навчальні модулі та освітній контент за допомогою свого Digital Twin. Один промпт створює структуроване, повністю відредаговане відео тривалістю до трьох хвилин, готове до вбудовування в будь-яку LMS чи навчальну платформу.
Лідерство думок і бренд
Публікуйте контент регулярно, не з’являючись щоразу в кадрі. Ваш верифікований Digital Twin доносить Ваше повідомлення в кінематографічних сценах з тією реалістичністю та присутністю, на яку Ваша авдиторія очікує від Вашого особистого бренду.
Демонстрації продукту та шоукейси
Завантажте фото продукту й створіть кінематографічне відео навколо нього. Динамічне освітлення, реалістичний рух, кілька ракурсів. Контент про продукт, що зупиняє скролінг, без студії, фотографа чи продакшн-бюджету.
Багатоспікерний та панельний контент
Розміщуйте кілька верифікованих аватарів в одній кінематографічній сцені. Діалоги, інтерв’ю та контент у форматі панельних дискусій із послідовною зовнішністю та синхронізованими рухами кожного персонажа в кадрі.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке Seedance 2.0 у HeyGen?
Seedance 2.0 — це модель створення відео зі ШІ, інтегрована в HeyGen, яка дає змогу створювати кінематографічні відео з Вашим верифікованим Digital Twin, що рухається в динамічних сценах із професійними рухами камери та реалістичною пластикою.
Які три інструменти в HeyGen використовують Seedance 2.0?
Avatar Shots розміщує Ваш цифровий двійник у кінематографічних сценах, Video Agent створює повноцінні відео з одного промпту, а AI Video Generator створює кінематографічний b-roll із текстових або візуальних промптів.
Чи можу я використовувати кілька аватарів в одній сцені в Seedance 2.0?
Так, і Avatar Shots, і Video Agent підтримують кілька верифікованих Digital Twins в одній кінематографічній сцені з синхронізованими рухами та послідовною схожістю для кожного персонажа.
Чим Avatar Shots відрізняється від AI Video Generator?
Avatar Shots зосереджується на розміщенні Вашого верифікованого Digital Twin у кінематографічних кадрах Seedance з рухами персонажа та жестами, тоді як AI Video Generator створює кінематографічний b-roll за промптами або референсними зображеннями без потреби в аватарі.
Чому HeyGen є єдиною платформою з верифікованими людськими обличчями в Seedance?
HeyGen має вбудовану інфраструктуру для отримання прямої згоди та верифікації особи, що дає змогу підтвердженим Digital Twins з’являтися у відеоматеріалах Seedance, коли жодна інша платформа не може запропонувати таку можливість.
Якої максимальної тривалості можуть бути відео з Video Agent?
Video Agent створює повністю готові відео тривалістю до трьох хвилин з автоматичною побудовою сценарію, монтажем та озвученням.
Що таке керування першим і останнім кадром у AI Video Generator?
Керування першим і останнім кадром дає змогу точно задати, де починається й закінчується сцена, а Seedance створює все між ними з безшовною візуальною цілісністю.
Чи можу я використовувати референсні зображення в Seedance 2.0?
Так, AI Video Generator дозволяє Вам завантажувати фото продукту, зображення локацій або будь-які візуальні референси, щоб зберігати однаковий вигляд, атмосферу та об’єкт зйомки в кожному кадрі створеного відео.
Що б Ви не хотіли створити — тепер Ви можете це зробити
Seedance 2.0 працює через Avatar Shots, Video Agent та AI Video Generator. Найбільш кінематографічна модель відео зі ШІ у світі тепер вбудована в кожен інструмент, з яким Ви працюєте. Оцінена як №1 за реалістичністю на G2. Ваш Digital Twin, Ваша підтверджена особистість, Ваша історія.