Tamer Abdel — досвідчений фахівець у сфері технологій і підприємець із понад 25-річним досвідом, засновник і CEO компанії The AI Department — сервісної компанії зі ШІ‑рішень під ключ, яка допомагає бізнесам впроваджувати ШІ в маркетинг, операційну діяльність, автоматизацію та відео.

Хоча компанія обслуговує галузі від охорони здоров’я до юридичної та автомобільної, нерухомість стала одним із її найдинамічніших напрямів. Сьогодні The AI Department співпрацює з брокерськими компаніями та більш ніж 100 агентами з нерухомості, допомагаючи їм вибудовувати сильніші особисті бренди завдяки регулярним відео зі ШІ.

«Насправді ми поєднуємо людського експерта із завданням і результатом», — сказав Тамер. «Замість того щоб встановлювати купу інструментів зі ШІ, Ви створюєте один консолідований AI-відділ».

Ця філософія визначає все, що вони створюють, особливо відео.

Перетворення відео на повторюваний процес

За словами Тамера, майже кожен клієнт насамперед хоче поговорити про відео.

«Я б сказав, що приблизно 90% наших клієнтів, коли вони приходять, насамперед хочуть поговорити про маркетинг», — сказав він.

Проблема не в нестачі ідей. Вона в усьому, що відбувається до того, як хтось натисне «запис».

«Ви запланували це у своєму календарі на четвер на 13:00, але настає ранок четверга, і Ви просто дивитеся на цей слот о першій годині та лише хитаєте головою», — сказав Тамер.

Навіть коли професіонали нарешті сідають записувати, тиск нікуди не зникає.

«Коли Ви нарешті набираєтеся сміливості створити це відео, Ви записуєте його 10 чи 15 разів лише для того, щоб отримати ідеальний дубль через усю тривогу, яку в собі накопичили», — сказав він.

Для зайнятих професіоналів, які вже керують успішним бізнесом, запис відео стає ще одним завданням, яке ніколи не потрапляє на вершину списку справ.

«Наша пропозиція проста», — сказав Тамер. «Вам більше не потрібно витрачати час і хвилюватися через запис. Ми все зробимо за Вас».

Його команда один раз створює аватар кожного клієнта, а потім бере на себе написання сценарію, продакшн, монтаж і публікацію. Вплив цього підходу особливо помітний у сфері нерухомості.

«У нашому маленькому містечку з нами працює понад 100 агентів», — сказав Тамер. «Коли брокер починає це використовувати, і всі бачать контент, усі теж хочуть приєднатися».

Замість того щоб публікувати раз на тиждень чи раз на місяць, агенти тепер роблять публікації регулярно.

«Людина, яка публікувала дописи раз на тиждень або раз на місяць, тепер може публікувати їх сім днів на тиждень», — сказав Тамер.

Створення масштабованого брокерського робочого процесу

Замість того щоб давати брокерським компаніям ще одну маркетингову платформу для вивчення, The AI Department побудував повний робочий процес створення контенту навколо HeyGen.

Агенти заходять у дашборд, заповнений ідеями для контенту на теми, зокрема оновлення ринку, перші покупці житла, огляд районів та освітні матеріали про володіння житлом.

Вони обирають тему, ШІ створює персоналізований сценарій у їхньому власному тоні голосу, а HeyGen створює першу версію відео.

Після цього редактори AI Department переглядають кожне відео, проводять контроль якості, додають візуальні матеріали та B-roll і готують фінальну версію до публікації.

«У нас є фахівець-людина, яка відповідає за творчий рівень кожного окремого відео», — сказав Тамер. «Жодне відео не створюється й не публікується автоматично. Вони вносять правки, і ці правки ґрунтуються на тому результаті, який хоче отримати клієнт».

Протягом багатьох років Тамер описував робочий процес як модель 80/20.

"Робочий процес виконує 80% роботи, а решту 20% робить людський експерт."

У міру того як HeyGen продовжує розвиватися, цей баланс змістився.

"Зараз ми розуміємо, що схиляємося до співвідношення 90/10."

Зберігаючи більшу частину виробничого процесу в HeyGen, його команда створює відшліфовані відео швидше й витрачає менше часу на перенесення проєктів між різними інструментами редагування.

Будуйте довіру, а не женіться за переглядами

Для Тамера успіх вимірюється не переглядами, а довірою.

«Ми зазвичай не оптимізуємо під перегляди, — сказав він. — Ми оптимізуємо під довіру».

Ця філософія визначає кожен контент, який створює його команда. Замість того щоб гнатися за трендами, AI Department допомагає агентам з нерухомості стабільно публікувати огляди ринку, освітні відео, матеріали про життя спільноти та відповіді на типові запитання клієнтів, формуючи їхній імідж надійних місцевих експертів.

«Довіра — це валюта ще до того, як відбувається угода», — сказав Тамер.

Відтоді як команда ШІ почала використовувати HeyGen, вона створила понад 1 500 відео, обслуговуючи понад 100 активних клієнтів. Кожен клієнт отримує приблизно 15 відео на місяць, що в сумі дає понад 100 відео, які публікуються щодня по всій клієнтській базі.

Результати виходять за межі простої послідовності. Клієнти, які раніше витрачали від $3,000 до $5,000 на місяць на традиційне відеовиробництво, тепер можуть створювати значно більше контенту за невелику частину цієї вартості.

«З HeyGen ми можемо зайти туди з набагато меншими витратами й створювати значно більше високоякісних відео», — сказав Тамер.

Проте для нього найбільша перевага — не фінансова.

«Найкраще, що будь-який професіонал обожнює чути, — це те, що йому більше ніколи не доведеться записувати жодного відео», — сказав він.

Замість того щоб витрачати час на зйомки, агенти можуть зосередитися на роботі з клієнтами, водночас послідовно розвиваючи свій особистий бренд за допомогою відео.