Упродовж майже двох десятиліть Scott Henninger допомагає покупцям переїжджати до північного сходу Теннессі та південного заходу Вірджинії. Сьогодні його YouTube channel став рушійною силою цього бізнесу: 85–90 відсотків клієнтів знаходять його завдяки освітнім відео про переїзд до цього регіону.
Скотт створює довгі відео, у яких розкриває теми на кшталт переваг і недоліків життя в Теннессі, порівнянь між штатами та докладних путівників місцевими громадами. Ці відео приваблюють покупців з усієї країни й допомагають їм упевнено ухвалювати одні з найважливіших фінансових рішень у житті.
«Довіра — це все», — сказав Скотт. «Зазвичай це найбільше фінансове рішення в їхньому житті».
Коли відео ставало дедалі важливішим для його бізнесу, його створення ставало дедалі складнішим. Налаштування камер, освітлення, суфлерів і записувального обладнання перед кожним зніманням перетворювало підготовку контенту на багатогодинний процес, який часто затримував виробництво.
Але з HeyGen, замість того щоб щоразу будувати студію, коли він хотів знімати, він міг просто записати свій голос, створити реалістичну AI-версію себе і зосередити свій час на створенні контенту, який допомагає покупцям ухвалювати обґрунтовані рішення.
Менше часу на зйомки, більше часу на продажі
До HeyGen для створення кожного відео Скотту доводилося перетворювати свою вітальню на тимчасову студію.
«У мене було б по кілька камер з обох боків. Я б поставив свою DSLR-камеру з телесуфлером, — сказав він. — Я намагався б записати три-чотири відео, поки все вже налаштовано».
Хоча цей робочий процес давав контент високої якості, він мав і свою ціну. «Уся справа в клопотах із налаштуванням студії», — сказав Скотт.
Запис часто означав кілька дублів, ретельний контроль освітлення та необхідність стежити, щоб у домі було тихо протягом усього знімання. Оскільки щоразу все потрібно було збирати й розбирати, Скотт інколи міг не публікувати нові відео місяцями.
Ця непослідовність безпосередньо впливала на його бізнес. «Щоразу, коли я знову починаю публікувати відео, справи йдуть угору», — сказав він.
Скотт знав, що має існувати швидший спосіб створювати контент, не жертвуючи довірою, на яку розраховувала його авдиторія.
Створення реалістичних відео зі ШІ, які підвищують упевненість покупців
Після дослідження інструментів для створення відео зі ШІ Скотт обрав HeyGen, тому що він давав найреалістичніші результати. «Я не міг знайти хороший генератор для своїх відео, — сказав він. — Воно має виглядати так само, як я».
Його робочий процес із виробництва контенту тепер значно простіший. Скотт використовує Claude, щоб досліджувати теми, вигадувати ідеї та створювати чернетки сценаріїв, перш ніж записати власну начитку. Потім він завантажує аудіо в HeyGen, щоб створити відео з аватаром, і завершує проєкт у Final Cut Pro, додаючи графіку, B-roll і титри.
«Від моменту, коли я записую один, я можу випустити його за півтори або дві години, якщо захочу», — сказав Скотт.
Для нього найбільше покращення — це не швидший монтаж. Це відсутність потреби щоразу, коли він хоче знімати, налаштовувати камери, освітлення та домашню студію.
«Це економить мені добрі дві-три години й дає набагато більше гнучкості», — сказав він.
Реалістичність була не менш важливою. Оскільки більшість клієнтів переглядають кілька відео, перш ніж взагалі звернутися, збереження автентичності було критично важливим.
«Зазвичай вони дивляться щонайменше п’ять відео, — сказав Скотт. — Люди, які звертаються до мене, відчувають, що вже знають мене, і що я їм подобаюся».
Хоча спочатку він хвилювався, що глядачі помітять ШІ, ці побоювання швидко зникли.
Відтоді як він почав користуватися HeyGen, його відео набрали приблизно 20 000 переглядів, і лише одна людина припустила, що вони могли бути створені за допомогою ШІ.
«Я отримав один коментар, де хтось припустив, що там був задіяний ШІ, але, гадаю, ніхто цього не помічає», — сказав Скотт. Навіть його власна мама досі вірить, що він знімав ці відео традиційним способом. «Моя мама досі не знає, що їх створено за допомогою ШІ».
Як перетворити стабільний контент на зростання в нерухомості
Оскільки виробництво більше не стоїть на заваді, Скотт тепер прагне щотижня публікувати нове відео на YouTube, що допомагає йому зберігати послідовність, яка рухає його бізнес уперед.
Сьогодні він укладає від 25 до 30 угод на рік, і майже всі ці клієнти знаходять його на YouTube, перш ніж записатися на дзвінок.
HeyGen надала Скотту гнучкість продовжувати створювати контент, незалежно від того, що відбувається впродовж його дня. Після невеликої операції він усе одно зміг робити відео, тому що, як він сказав, «це не завадило мені користуватися мікрофоном».
Для Скотта найбільша перевага не в тому, щоб замінити створення відео. Вона в усуненні виробничої роботи, яка не приносить бізнесу.
«Фізично сидіти перед камерою не приносить мені ані цента, — сказав він. — Писати сценарії, презентувати їх і випускати — ось де з’являються гроші»
Замість того, щоб годинами налаштовувати камери та освітлення, Скотт тепер використовує цей час, щоб працювати з лідами, удосконалювати свій бізнес або просто проводити більше часу з родиною.
«Це допомагає мені повернути частину мого часу без жодної втрати ефективності, — сказав Скотт. — Це дає змогу більше займатися тими справами, які мені потрібні, щоб розвивати бізнес, і водночас витрачати на це менше часу, ніж раніше»