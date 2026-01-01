Упродовж майже двох десятиліть Scott Henninger допомагає покупцям переїжджати до північного сходу Теннессі та південного заходу Вірджинії. Сьогодні його YouTube channel став рушійною силою цього бізнесу: 85–90 відсотків клієнтів знаходять його завдяки освітнім відео про переїзд до цього регіону.

Скотт створює довгі відео, у яких розкриває теми на кшталт переваг і недоліків життя в Теннессі, порівнянь між штатами та докладних путівників місцевими громадами. Ці відео приваблюють покупців з усієї країни й допомагають їм упевнено ухвалювати одні з найважливіших фінансових рішень у житті.

«Довіра — це все», — сказав Скотт. «Зазвичай це найбільше фінансове рішення в їхньому житті».

Коли відео ставало дедалі важливішим для його бізнесу, його створення ставало дедалі складнішим. Налаштування камер, освітлення, суфлерів і записувального обладнання перед кожним зніманням перетворювало підготовку контенту на багатогодинний процес, який часто затримував виробництво.

Але з HeyGen, замість того щоб щоразу будувати студію, коли він хотів знімати, він міг просто записати свій голос, створити реалістичну AI-версію себе і зосередити свій час на створенні контенту, який допомагає покупцям ухвалювати обґрунтовані рішення.

Менше часу на зйомки, більше часу на продажі

До HeyGen для створення кожного відео Скотту доводилося перетворювати свою вітальню на тимчасову студію.

«У мене було б по кілька камер з обох боків. Я б поставив свою DSLR-камеру з телесуфлером, — сказав він. — Я намагався б записати три-чотири відео, поки все вже налаштовано».

Хоча цей робочий процес давав контент високої якості, він мав і свою ціну. «Уся справа в клопотах із налаштуванням студії», — сказав Скотт.

Запис часто означав кілька дублів, ретельний контроль освітлення та необхідність стежити, щоб у домі було тихо протягом усього знімання. Оскільки щоразу все потрібно було збирати й розбирати, Скотт інколи міг не публікувати нові відео місяцями.

Ця непослідовність безпосередньо впливала на його бізнес. «Щоразу, коли я знову починаю публікувати відео, справи йдуть угору», — сказав він.

Скотт знав, що має існувати швидший спосіб створювати контент, не жертвуючи довірою, на яку розраховувала його авдиторія.

Створення реалістичних відео зі ШІ, які підвищують упевненість покупців

Після дослідження інструментів для створення відео зі ШІ Скотт обрав HeyGen, тому що він давав найреалістичніші результати. «Я не міг знайти хороший генератор для своїх відео, — сказав він. — Воно має виглядати так само, як я».