Роберто Меса — власник Meza Mortgage Consulting, іпотечного брокерського агентства, що обслуговує клієнтів по всій території США, з особливим фокусом на Флориді та Теннессі. Роберто допомагає покупцям житла, інвесторам і іноземним громадянам отримати фінансування для житлової та комерційної нерухомості.

Багато його клієнтів приїжджають з Латинської Америки, тож просвітницька складова є критично важливою в кожній розмові. Такий підхід до навчання природно привів його до відео. Він хотів навчати покупців і позиціонувати свою компанію як надійне джерело інформації.

«Я не люблю відео. Терпіти не можу бути перед камерою. Але в сьогоднішніх реаліях ми бачимо, що багато інших фірм, які за доходами навіть не конкурують з нами, завойовують частку ринку завдяки постійній присутності в соцмережах і використанню відео як експертного контенту», — сказав Роберто. «І це змусило нас стрибнути в той самий вагон».

Він розумів, що відео має значення, але кожна спроба його створити ставала джерелом стресу, а не інструментом зростання.

Замість того щоб змушувати себе годинами записувати й монтувати відео, Роберто використовує HeyGen, щоб послідовно ділитися своєю експертизою за допомогою реалістичних відео з аватарами, тож він може зосередити свій час на веденні бізнесу.

Заміна виснажливого продакшену на повторюваний робочий процес

До HeyGen створення навіть короткого навчального відео було тривалим процесом. Навіть після інвестицій в обладнання та аутсорсинг монтажу найбільша перешкода залишалася незмінною.

«Спочатку був лише я і камера, за яку я заплатив тисячу доларів. Я записував коротке 30-секундне відео, але мені потрібно було дві години, щоб правильно відпрацювати цей сценарій і не припуститися жодної помилки. Потім мені доводилося все це монтувати, і це теж займало час. Зрештою, я найняв людину. Це був тривалий і дорогий процес», — сказав Роберто.

Навіть після інвестицій в обладнання та передачі монтажу на аутсорсинг найбільша перешкода залишалася незмінною.

«Моїм головним тягарем насправді була не вартість. Найбільше мене ранило те, що я мав бути перед камерою. Для мене це було суцільне випробування, з яким мені було некомфортно», — сказав він.

Складність робочого процесу майже унеможливлювала стабільність. Його метою було публікувати три навчальні відео щотижня, але насправді він створював лише приблизно одне відео раз на три тижні.

Створення маркетингової системи на основі ШІ

Коли Роберто почав досліджувати AI-аватари, він підійшов до вибору так само, як підходить до фінансових продуктів: порівнюючи доступні варіанти.

Він оформив підписку на три різні платформи з аватарами, перш ніж вирішити, яка з них найкраще підходить для його бізнесу.

«З HeyGen я почувався найкомфортніше. Платформою було легше керувати, а інтерфейс користувача був дуже зручним», — сказав він.

Сьогодні його робочий процес виглядає зовсім інакше.

Сьогодні Роберто пише сценарії, записує озвучення власним голосом, а його менеджер із соціальних мереж використовує HeyGen, щоб створювати готові відео.

«Усе на 100% робиться в HeyGen», — сказав Роберто.

Його команда використовує поєднання Video Agent та AI Studio, щоб удосконалити кожне відео й забезпечити відповідність кожного ролика його бренду та освітньому стилю. Для Роберто HeyGen став набагато більшим, ніж просто інструмент для відео.

Формування довіри завдяки освітньому контенту

На відміну від багатьох фінансових компаній, які використовують соціальні мережі переважно для просування, Роберто зосереджується на відповідях на типові запитання щодо іпотеки, надаючи прості й зрозумілі поради.

«Коли люди справді хочуть дізнатися правду про деякі речі — без зайвого галасу й без того, щоб хтось просто намагався виманити в них дзвінок, — вони дивляться наш контент», — сказав він.

Спочатку він хвилювався, що авдиторія одразу впізнає його аватар. Його родина помітила це, але всі інші не змогли відрізнити.

«Я поговорив із кількома друзями й запитав: “Як вам мої нові відео?” Вони відповіли: “Ого, ти чудово виглядаєш. Напевно, це забирає в тебе багато часу”. Коли я сказав їм, що це був аватар, вони не могли в це повірити. Це, власне, і додало мені впевненості просто продовжувати», — сказав Роберто.

Навіть дізнавшись, що ці відео були створені за допомогою ШІ, люди взаємодіяли з ними так само, як і раніше.

«Вони й далі дивляться ці відео й досі коментують їх. Кажуть: “Це чудовий контент”. Наче це я сам насправді ділюся ним — що певною мірою так і є», — сказав він.

Перетворення операційної ефективності на зростання бізнесу

Найбільшою зміною було не просто створювати більше відео, а нарешті робити це послідовно.

Відтоді як він почав користуватися HeyGen, Роберто збільшив свій графік публікацій з одного відео раз на три тижні до трьох відео щотижня. Така послідовність уже починає перетворюватися на вимірювані результати.

Нещодавнє освітнє відео зібрало приблизно 13 700 переглядів, при цьому 30% глядачів залишалися залученими близько 22 секунд. Контент також охоплює зовсім нові авдиторії.

«Зазвичай найбільша частка була від людей, які стежили за нами. Тепер це п’ятдесят на п’ятдесят. Це теж змінюється», — сказав він.

Однак для Роберто найбільша віддача полягає в операційній ефективності. Іпотечні брокери проводять значну частину свого дня за лаштунками, опрацьовуючи кредити, спілкуючись із кредиторами та підтримуючи клієнтів під час складних угод.

«Для мене це стало справжнім проривом, тому що тепер у мене є час особисто зустрічатися з тими рієлторами і при цьому не залишати свою основну бекофісну роботу позаду», — сказав він.

З HeyGen Роберто може послідовно навчати свою авдиторію, зосереджуючи свій час там, де він створює найбільшу цінність.