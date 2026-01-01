Для Педро Касанови, засновника та CEO The KREN Group, відео — це не просто ще один маркетинговий канал. Саме так його команда з нерухомості вибудовує масштабовані стосунки з клієнтами.

Після більш ніж 18 років у сфері нерухомості Педро усвідомив обмеження традиційного пошуку клієнтів. Щоб розвивати бізнес, потрібно було робити більше дзвінків, стукати в більше дверей або відвідувати більше нетворкінгових заходів. Кожен новий клієнт вимагав більше часу.

«Єдиний спосіб подвоїти чи потроїти наш бізнес таким чином — це робити більше телефонних дзвінків, тобто витрачати більше годин», — сказав Педро.

Відео запропонувало іншу модель.

«Це дозволило мені взяти 30-секундне відео й отримати 80 годин перегляду. Мені не довелося 80 годин говорити», — сказав Педро.

Педро експериментував із відео ще з 2013 року, але ніколи не робив цього послідовно. Записувати себе було дуже витратно за часом і часто перетворювалося на ще одне завдання, яке відсовувалося все нижче в списку пріоритетів.

«Приблизно рік тому ми вирішили, що серйозно візьмемося за відео, коли з’явилися аватари зі ШІ», — сказав він.

Це рішення привело його до HeyGen.

Сьогодні Педро створив контент-двигун на базі ШІ, який щодня публікує навчальні відео, допомагаючи його команді охоплювати нові авдиторії, витрачаючи лише кілька хвилин на створення кожного відео.

Заміна ручного виробництва автоматизованим робочим процесом

До HeyGen створення контенту залежало від того, чи знаходив Педро час, щоб вийти в кадр.

«Я не хотів записуватися щодня, — сказав він. — Інколи немає настрою йти стригтися. Того дня мені не хотілося навіть голитися».

Сьогодні його робочий процес майже повністю автоматизований.

Щоранку Педро переглядає місцеві новини за допомогою Google Alerts і місцевої газети, після чого передає історію в індивідуальний робочий процес Claude. Claude створює кілька варіантів зачіпок, підписів, текстів для озвучення та промптів для зображень, а потім надсилає все через Zapier у HeyGen, щоб створити фінальне відео.

«Мій внесок у створення одного відео займає від 5 до 10 хвилин», — сказав Педро. «Коли воно готове, HeyGen надсилає мені електронний лист. Я повертаюся туди ще на кілька хвилин, і щойно я задоволений результатом, маю готовий продукт».