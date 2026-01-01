Для Педро Касанови, засновника та CEO The KREN Group, відео — це не просто ще один маркетинговий канал. Саме так його команда з нерухомості вибудовує масштабовані стосунки з клієнтами.
Після більш ніж 18 років у сфері нерухомості Педро усвідомив обмеження традиційного пошуку клієнтів. Щоб розвивати бізнес, потрібно було робити більше дзвінків, стукати в більше дверей або відвідувати більше нетворкінгових заходів. Кожен новий клієнт вимагав більше часу.
«Єдиний спосіб подвоїти чи потроїти наш бізнес таким чином — це робити більше телефонних дзвінків, тобто витрачати більше годин», — сказав Педро.
Відео запропонувало іншу модель.
«Це дозволило мені взяти 30-секундне відео й отримати 80 годин перегляду. Мені не довелося 80 годин говорити», — сказав Педро.
Педро експериментував із відео ще з 2013 року, але ніколи не робив цього послідовно. Записувати себе було дуже витратно за часом і часто перетворювалося на ще одне завдання, яке відсовувалося все нижче в списку пріоритетів.
«Приблизно рік тому ми вирішили, що серйозно візьмемося за відео, коли з’явилися аватари зі ШІ», — сказав він.
Це рішення привело його до HeyGen.
Сьогодні Педро створив контент-двигун на базі ШІ, який щодня публікує навчальні відео, допомагаючи його команді охоплювати нові авдиторії, витрачаючи лише кілька хвилин на створення кожного відео.
Заміна ручного виробництва автоматизованим робочим процесом
До HeyGen створення контенту залежало від того, чи знаходив Педро час, щоб вийти в кадр.
«Я не хотів записуватися щодня, — сказав він. — Інколи немає настрою йти стригтися. Того дня мені не хотілося навіть голитися».
Сьогодні його робочий процес майже повністю автоматизований.
Щоранку Педро переглядає місцеві новини за допомогою Google Alerts і місцевої газети, після чого передає історію в індивідуальний робочий процес Claude. Claude створює кілька варіантів зачіпок, підписів, текстів для озвучення та промптів для зображень, а потім надсилає все через Zapier у HeyGen, щоб створити фінальне відео.
«Мій внесок у створення одного відео займає від 5 до 10 хвилин», — сказав Педро. «Коли воно готове, HeyGen надсилає мені електронний лист. Я повертаюся туди ще на кілька хвилин, і щойно я задоволений результатом, маю готовий продукт».
Після швидкої перевірки відео автоматично публікуються на кількох соціальних платформах. Педро також створив AI-аватари для кількох членів своєї команди.
Тепер робочий процес чергує п'ятнадцять різних шаблонів, що дає змогу команді публікувати свіжий контент щодня, не витрачаючи години на зйомки.
Збільшуйте авдиторію, навчаючи, а не продаючи
Найбільша зміна полягала не в тому, щоб перейти на ШІ, а в тому, щоб змінити сам контент.
Замість того щоб публікувати оголошення про нові об’єкти, Педро почав створювати навчальні відео про місцеву спільноту, райони та ринок нерухомості.
«Раніше ми публікували контент на кшталт: 'Ми щойно продали цей будинок. Ми щойно виставили цей будинок на продаж', який не отримував багато залучення», — сказав Педро.
Результати виявилися вражаючими. Лише за один 90-денний період відео команди зібрали понад 2 мільйони переглядів.
Кількість підписників в Instagram зросла з 2 124 до понад 11 700, а у Facebook перевищила 6 000 підписників.
Що ще важливіше, авдиторія стає клієнтами.
«Нам вдалося отримати понад $120 000 GCI. У нас у воронці ще приблизно від $200 000 до $300 000», — сказав він.
Лише одне навчальне відео зібрало понад 400 000 переглядів в Instagram, ще 200 000 переглядів у Facebook і принесло 53 вхідні ліди.
Побудова відносин ще до першої розмови
Для Педро найбільша перевага ШІ — це можливість сформувати довіру ще до того, як клієнт сам звернеться.
«Коли цей незнайомець звертається, це не: “Я спілкуюся з п’ятьма агентами”. Вони вже вибудували стосунки, і телефонують, щоб сказати: “Допоможіть мені купити будинок. Допоможіть мені продати мій будинок”», — сказав Педро.
«Це зовсім інша взаємодія, тому що вони вже бачать цінність. Насправді саме клон і створив цю цінність», — сказав він.
Команда також автоматизувала подальші комунікації, тож нові підписники отримують розсилки та запитані матеріали без ручного втручання.
Педро вважає, що послідовність набагато важливіша за досконалість.
«Важлива саме послідовність, яку Ви забезпечуєте щодня. Ось що подобається алгоритму», — сказав Педро.
Його поради для інших фахівців з нерухомості є простими й зрозумілими.
«Створюйте стільки контенту, скільки можете, навіть якщо не збираєтеся його публікувати. Так Ви навчаєтеся», — сказав він.
І понад усе:
«Ви маєте взяти на себе зобов’язання не лише опанувати цей інструмент, а й послідовно ним користуватися. Якщо робитимете це системно, побачите ефект “hockey-stick”», — сказав він.
Для Педро HeyGen перетворив відео з епізодичного маркетингового завдання на масштабований рушій зростання, який щодня допомагає його команді навчати потенційних клієнтів, вибудовувати довіру та залучати новий бізнес.