Nick Krem на початку своєї кар’єри в нерухомості зрозумів, що залучення лідів — це лише частина завдання. Агентам також потрібен впізнаваний бренд.

Працюючи в кол-центрі з нерухомості, Нік проводив до 15 годин на день, зв’язуючись із лідами по всій країні. Одна закономірність особливо впадала в око.

«Майже щоразу агенти з потужним брендом показували з нами приголомшливі результати», — сказав Нік.

Це усвідомлення спонукало Ніка та його брата створити маркетингову компанію в сфері нерухомості, яка менш ніж за два роки розширилася на всі 50 штатів і 13 країн. Команда Ніка відповідає за стратегію, написання сценаріїв, продакшн, монтаж і дистрибуцію.

Модель працювала, але її було непросто масштабувати.

«Ми зрозуміли, що агенти витрачають на це тисячі доларів, тоді як ми можемо скористатися компаніями на кшталт HeyGen і зробити це за частку вартості», — сказав Нік.

Сьогодні Нік допомагає фахівцям з нерухомості розвивати їхні особисті бренди за допомогою відео зі ШІ, яке усуває виробництво як найбільшу перешкоду для стабільної присутності в ефірі.

Приберіть найбільший бар’єр на шляху до регулярних відео

До появи HeyGen команда Ніка розробляла для клієнтів повні контент-стратегії, але те, що рієлторам потрібно було самостійно записувати відео, уповільнювало весь процес.

Агенти хвилювалися через камери, мікрофони, освітлення, одяг і те, щоб знайти час для зйомки. Могли минути тижні, перш ніж хтось натискав кнопку запису.

Щоб розв’язати проблему, клієнти прилітали до Орландо на дводенні продакшн-сесії, за які знімали контент на кілька місяців наперед. Процес працював, але він був нежиттєздатним.

«Агенти з нерухомості заробляють гроші, коли спілкуються з людьми», — сказав Нік.

Найчіткіше він бачив цю проблему в роботі окремих агентів.

«Вони відповідають на дзвінки, працюють із транзакціями, розв'язують проблеми й обслуговують клієнтів. На відео в них залишається найменше часу», — сказав Нік.

HeyGen це змінив.

«Раніше агенти літали з усієї країни, щоб розповісти свою історію, зняти відео й буквально витратити з нами тисячі доларів, щоб усе це зробити», — сказав Нік. «Те, що дає їм HeyGen, — це можливість узяти свій найкращий вигляд, день, коли в них найкраще лежить волосся, найкращий макіяж, найкращий образ — і використовувати це знову й знову».

Замість того щоб знову організовувати знімальний день, агенти один раз створюють цифрового двійника й продовжують публікувати контент ще довго після того, як камери вже складені.

Масштабуйте роботу однієї людини до повноцінної контент-команди

Нік уперше усвідомив цінність HeyGen, коли розв’язав власну проблему. Його команда хотіла публікувати два відео на YouTube щотижня, але для кожного випуску Ніку доводилося записувати новий вступ.

«Я лягав спати й увесь час думав: “Мені треба зняти те вступне відео”», — сказав він.

Зрештою він сказав своїй команді замінити ті вступи його аватаром HeyGen.

«Тепер цієї проблеми в мене більше ніколи не буде. Мені більше не потрібно лягати спати з думкою, що я маю зняти вступне відео, тому що HeyGen тепер щоразу створює всі мої інтро», — сказав Нік.

Результати його здивували.

«Мої вступні відео зі ШІ насправді показували кращі результати, ніж мої звичайні відео, — сказав він. — Я не лише заощаджую час, вони ще й справді працюють ефективніше»

Сьогодні його аватар з’являється у відео, які створює його команда, зокрема в YouTube-інтро, на лендингах, у воркшопах та короткому контенті.