Понад 20 років Michael Vrlaku розвиває свій іпотечний бізнес, упроваджуючи нові технології. Від CRM-систем до автоматизації робочих процесів — він завжди шукав способи зробити свій бізнес ефективнішим.

Але одна проблема залишалася складною для вирішення: регулярне створення відео.

Як і багато інших фахівців з іпотеки, Майкл мав чималий запас експертизи, якою міг ділитися. Йому бракувало лише часу, щоб записувати, монтувати й публікувати відео, паралельно працюючи з клієнтами та розвиваючи бізнес.

«Одне я зрозумів ще на початку: чи то був ШІ, чи AI-аватар — технології дійдуть до рівня, коли їх уже неможливо буде оминути», — сказав Майкл.

Замість того щоб чекати, поки відео зі ШІ стане мейнстримом, Майкл хотів випередити цей тренд.

«Причина, чому я знайшов HeyGen, полягала в тому, що я просто шукав спосіб автоматизувати те, що мені потрібно робити», — сказав він.

Він почав користуватися HeyGen понад два роки тому, зробивши відео зі ШІ частиною свого щоденного робочого процесу задовго до появи найновішого покоління аватарів.

Сьогодні ці ранні інвестиції дають Майклу змогу стабільно створювати відео, на які раніше пішли б години зйомки та монтажу.

Перетворення створення відео на повторювану рутину

Для Майкла найбільша перевага HeyGen не в тому, щоб замінити людей. Вона в тому, щоб скоротити час на виробництво.

Останнє промо-відео виглядало так, ніби над ним працювала повна знімальна команда, було безліч дублів і тривалий монтаж. Насправді ж Майкл витратив лише кілька хвилин, щоб переглянути готовий результат.

«Моя команда це зробила. Вони надіслали мені сценарій, я пояснив, яка була мета, вони завантажили його в HeyGen, і на виході вийшло саме так», — сказав він.