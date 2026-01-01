Понад 20 років Michael Vrlaku розвиває свій іпотечний бізнес, упроваджуючи нові технології. Від CRM-систем до автоматизації робочих процесів — він завжди шукав способи зробити свій бізнес ефективнішим.
Але одна проблема залишалася складною для вирішення: регулярне створення відео.
Як і багато інших фахівців з іпотеки, Майкл мав чималий запас експертизи, якою міг ділитися. Йому бракувало лише часу, щоб записувати, монтувати й публікувати відео, паралельно працюючи з клієнтами та розвиваючи бізнес.
«Одне я зрозумів ще на початку: чи то був ШІ, чи AI-аватар — технології дійдуть до рівня, коли їх уже неможливо буде оминути», — сказав Майкл.
Замість того щоб чекати, поки відео зі ШІ стане мейнстримом, Майкл хотів випередити цей тренд.
«Причина, чому я знайшов HeyGen, полягала в тому, що я просто шукав спосіб автоматизувати те, що мені потрібно робити», — сказав він.
Він почав користуватися HeyGen понад два роки тому, зробивши відео зі ШІ частиною свого щоденного робочого процесу задовго до появи найновішого покоління аватарів.
Сьогодні ці ранні інвестиції дають Майклу змогу стабільно створювати відео, на які раніше пішли б години зйомки та монтажу.
Перетворення створення відео на повторювану рутину
Для Майкла найбільша перевага HeyGen не в тому, щоб замінити людей. Вона в тому, щоб скоротити час на виробництво.
Останнє промо-відео виглядало так, ніби над ним працювала повна знімальна команда, було безліч дублів і тривалий монтаж. Насправді ж Майкл витратив лише кілька хвилин, щоб переглянути готовий результат.
«Моя команда це зробила. Вони надіслали мені сценарій, я пояснив, яка була мета, вони завантажили його в HeyGen, і на виході вийшло саме так», — сказав він.
Без ШІ створення того самого контенту було б зовсім іншим проєктом.
«Подумайте, скільки часу в когось це забрало б. Це цілий день роботи: підготуватися, вийти туди, щоб хтось знімав відео, скільки різних монтажів і дублів, а потім ще й постпродакшн», — сказав Майкл.
Замість того щоб сприймати відео як окремий спеціальний проєкт, Майкл інтегрував його в регулярний ритм свого бізнесу. Віртуальний асистент керує більшою частиною виробництва, а Майкл задає напрям і переглядає фінальний результат.
У результаті Ви отримуєте робочий процес, який забезпечує стабільний контент, не вимагаючи годин роботи перед камерою.
Масштабування контенту на всіх точках взаємодії з клієнтом
Замість того щоб створювати відео лише для соціальних мереж, Майкл інтегрував відео зі ШІ в усю свою маркетингову стратегію.
Тепер до його щотиженних завдань входять відеоогляди ринку, відеорозсилки новин, індивідуальні комунікації з клієнтами та персоналізовані follow-up повідомлення.
Він також розширює способи співпраці з агентами з нерухомості.
Щоразу, коли на ринку з’являється новий об’єкт нерухомості, Майкл планує створювати відео разом із агентом із продажу, у яких пояснюватимуться як сам об’єкт, так і варіанти його фінансування.
«Щоразу, коли ми отримуємо новий об’єкт, давайте знімемо відео разом», — сказав він. «Я міг би з’явитися в цьому відео про об’єкт і сказати: ‘Це чудовий будинок площею 4 000 квадратних футів. Ось як виглядає іпотека для нього.’»
Він також експериментує з автоматизованими відео-подяками.
Після розмови з потенційним клієнтом ШІ може створити персоналізоване фолоу-ап відео, яке підсумує бесіду та підкріпить наступні кроки, допомагаючи зміцнити стосунки без потреби в новому записі.
Для Майкла ці робочі процеси перетворюють відео з епізодичної маркетингової тактики на невід'ємну частину клієнтського досвіду.
Зосередженість на змісті, а не на виробництві
Оскільки відео зі ШІ постійно вдосконалюється, Майкл вважає, що сама технологія стає менш важливою, ніж цінність контенту.
«Я вважаю, що якість — це насправді суть того, що ми створюємо, а не обов’язково аудіо чи відео», — сказав він. «HeyGen забезпечує чудову якість, але насамперед дає змогу зосередитися на тому, що найважливіше, — на змісті».
Ця філософія також формує його поради для фахівців, які лише починають. Замість того щоб чекати ідеальних робочих процесів чи бездоганних відео, він закликає людей почати з простого.
«Те, що працювало століттями, — це просто робити це», — сказав він. «Вбудуйте це у свій робочий процес».
З часом Майкл продовжував удосконалювати свій підхід: записував аудіо власним голосом, створював аватари в різних умовах під час подорожей і експериментував із новими функціями, щойно вони з’являлися.
Але він переконаний, що послідовність набагато важливіша за досконалість. Для професіоналів, які хвилюються, чи виглядає контент, створений ШІ, автентичним, Майкл пропонує простий погляд.
«Це Ви», — сказав він. «Це просто Ваша цифрова версія. Ви створюєте ще одну свою версію, щоб мати змогу на більш регулярній основі надавати більше контенту своїм клієнтам і авдиторії».
Для Майкла HeyGen не замінює людську складову бізнесу. Вона дає змогу ділитися своєю експертизою більш послідовно, охоплювати більше людей і витрачати менше часу на створення контенту та більше часу на роботу з клієнтами