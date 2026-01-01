Для Jim McDonner вирізнитися як новому агенту з нерухомості означало зробити щось інакше.
Після виходу у відставку з Військово-морських сил США та початку другої кар'єри в нерухомості Джим увійшов до одного з найконкурентніших житлових ринків країни. У північно-західному Арканзасі розташовані штаб-квартири Walmart, Tyson Foods і J.B. Hunt, і щодня до регіону переїжджає приблизно 40 нових мешканців. Водночас понад 4 000 ліцензованих агентів змагаються за цих клієнтів.
«Я почав шукати способи побудувати мережу за допомогою ШІ», — сказав Джим.
Замість того щоб робити такі самі відео з оголошеннями та оновленнями ринку, як усі, Джим зосередився на освіті. Щотижня він відповідає на запитання, які найчастіше ставлять покупці й продавці, створюючи відео, що пояснюють ринок, а не просто рекламують житло.
Після того як він відкрив для себе HeyGen, Джим вибудував робочий процес, який дає йому змогу послідовно публікувати освітні відео, охоплювати покупців, що планують переїзд, ще до їхнього приїзду в Арканзас, і конкурувати з агентами, які десятиліттями розвивали свій бізнес.
Заміна годин монтажу на повторюваний робочий процес
До HeyGen створення одного відео могло забрати майже весь день. Джим досліджував теми, писав сценарії, збирав B-roll, записував закадровий текст і вручну збирав усе це в Canva.
«Я витрачав години на редагування кожного відео, — сказав він. — У мене немає стільки часу»
Щоб підвищити якість, він найняв професійного відеографа, щоб створити серію з 12 відео. Хоча результати були хорошими, процес залишався дорогим і трудомістким. Навіть тоді йому вдавалося публікувати лише одне-два відео на тиждень, а інколи він пропускав тижні взагалі.
«Це було зовсім непослідовно, — сказав він. — Не дивно, що мій канал зовсім не набирав обертів»
Джим знав, що саме послідовність визначить, чи стане відео справжнім рушієм бізнесу, але йому був потрібен робочий процес, який би вписувався в його напружений графік роботи в нерухомості.
Створення контент-системи на базі ШІ
Після проходження курсу сертифікації зі ШІ Джим почав тестувати десятки інструментів ШІ, щоб побудувати оптимальний технологічний стек для свого бізнесу. Сьогодні його робочий процес майже повністю автоматизований.
Він використовує Manus для дослідження найновіших ринкових трендів, ChatGPT — щоб створювати чернетки сценаріїв, Gamma — щоб готувати гайди для покупців і з релокації, а HeyGen's Video Agent — щоб створювати відшліфовані відео з використанням активів його бренду.
Щопонеділка вранці він планує контент на тиждень, пише сценарії, створює п’ять відео, розкладaє кожне з них і рухається далі зі своїми справами.
«Я можу витратити максимум три-чотири години вранці в понеділок, створити відео на цілий тиждень і заздалегідь запланувати їх», — сказав Джим.
Замість того, щоб редагувати кожен перехід вручну, Video Agent автоматично створює привабливі візуальні елементи, субтитри та локальний B-roll.
«Video Agent — це те, чим я зараз користуюся майже виключно», — сказав він.
Реалістичність також його вразила. «Я був дуже здивований, що з майже статичного зображення можна відтворити манеру поведінки», — сказав Джим. «Більшість людей навіть не здогадується, доки я їм не скажу».
Залучення більшої кількості покупців за допомогою навчальних відео
Відтоді як він почав користуватися HeyGen, Джим відійшов від загальних оглядів ринку й зосередився на освітньому контенті, побудованому навколо реальних запитань покупців.
«Якщо хтось ставить мені запитання, яке мені відгукується, я роблю невеличку нотатку, — сказав він. — Потім пишу сценарій і створюю за ним відео».
Ця стратегія поступово збільшила його авдиторію. Його YouTube-канал тепер має понад 1 000 підписників, а авдиторії в TikTok і LinkedIn продовжують зростати. Що ще важливіше, він помічає відчутну зміну в тому, хто дивиться його контент.
Коли він лише запустив свій канал, більшість глядачів були іншими агентами з нерухомості.
«Я б сказав, що зараз, мабуть, 70% моєї авдиторії належить до цієї ключової демографічної групи», — сказав він, маючи на увазі покупців віком від 25 до 45 років.
Його відео також почали приносити бізнес. Одна освітня кампанія з розміщення оголошення допомогла продати нерухомість вартістю $650,000 лише за сім днів на ринку. Інше відео привернуло покупців, які переїжджають з Мемфіса.
Він також отримав запити з Каліфорнії після запуску таргетованих освітніх відеокампаній у регіонах, звідки люди часто переїжджають до Північно-Західного Арканзасу.
Одне з його найуспішніших відео пояснювало, чому Zestimate від Zillow часто відрізняється від реальної ринкової вартості. Відео стало настільки популярним, що покупець упізнав Джима за голосом, коли він прогулювався Sam's Club.
«Вона підійшла до мене й сказала: “Привіт, я щойно побачила Ваше відео на Zillow”», — сказав Джим.
Для Джима той момент підтвердив, що його освітній підхід працює.
Створення сучасного бізнесу з нерухомості за допомогою ШІ
Джим вважає, що ШІ став однією з найбільших конкурентних переваг, доступних новим агентам з нерухомості.
Він каже, що без цього й досі вручну монтував би відео, публікував їх нерегулярно й насилу діставався б до покупців, які планують переїзд за межі Арканзасу.
«Я б ніколи не охопив навіть близько таку авдиторію, яку охопив зараз», — сказав він.
Сьогодні він не лише покладається на HeyGen для власного маркетингу, а й рекомендує його іншим агентам. Він готується провести навчальний тренінг для 24 агентів у своїй брокерській компанії, щоб показати їм, як вибудувати стабільні робочі процеси з відео за допомогою ШІ.
«Ймовірно, це найпростіший спосіб створити професійне відео, який я знайшов», — сказав Джим.
Продовжуючи розвивати свій бізнес, Джим вважає відео основою сучасного маркетингу нерухомості.
«Щоб достукатися до людей, особливо до молодшої групи покупців, це потрібно робити через відео», — сказав він.
І для нього саме HeyGen зробив це можливим.