Для Jim McDonner вирізнитися як новому агенту з нерухомості означало зробити щось інакше.

Після виходу у відставку з Військово-морських сил США та початку другої кар'єри в нерухомості Джим увійшов до одного з найконкурентніших житлових ринків країни. У північно-західному Арканзасі розташовані штаб-квартири Walmart, Tyson Foods і J.B. Hunt, і щодня до регіону переїжджає приблизно 40 нових мешканців. Водночас понад 4 000 ліцензованих агентів змагаються за цих клієнтів.

«Я почав шукати способи побудувати мережу за допомогою ШІ», — сказав Джим.

Замість того щоб робити такі самі відео з оголошеннями та оновленнями ринку, як усі, Джим зосередився на освіті. Щотижня він відповідає на запитання, які найчастіше ставлять покупці й продавці, створюючи відео, що пояснюють ринок, а не просто рекламують житло.

Після того як він відкрив для себе HeyGen, Джим вибудував робочий процес, який дає йому змогу послідовно публікувати освітні відео, охоплювати покупців, що планують переїзд, ще до їхнього приїзду в Арканзас, і конкурувати з агентами, які десятиліттями розвивали свій бізнес.

Заміна годин монтажу на повторюваний робочий процес

До HeyGen створення одного відео могло забрати майже весь день. Джим досліджував теми, писав сценарії, збирав B-roll, записував закадровий текст і вручну збирав усе це в Canva.

«Я витрачав години на редагування кожного відео, — сказав він. — У мене немає стільки часу»

Щоб підвищити якість, він найняв професійного відеографа, щоб створити серію з 12 відео. Хоча результати були хорошими, процес залишався дорогим і трудомістким. Навіть тоді йому вдавалося публікувати лише одне-два відео на тиждень, а інколи він пропускав тижні взагалі.

«Це було зовсім непослідовно, — сказав він. — Не дивно, що мій канал зовсім не набирав обертів»

Джим знав, що саме послідовність визначить, чи стане відео справжнім рушієм бізнесу, але йому був потрібен робочий процес, який би вписувався в його напружений графік роботи в нерухомості.

Створення контент-системи на базі ШІ

Після проходження курсу сертифікації зі ШІ Джим почав тестувати десятки інструментів ШІ, щоб побудувати оптимальний технологічний стек для свого бізнесу. Сьогодні його робочий процес майже повністю автоматизований.

Він використовує Manus для дослідження найновіших ринкових трендів, ChatGPT — щоб створювати чернетки сценаріїв, Gamma — щоб готувати гайди для покупців і з релокації, а HeyGen's Video Agent — щоб створювати відшліфовані відео з використанням активів його бренду.

Щопонеділка вранці він планує контент на тиждень, пише сценарії, створює п’ять відео, розкладaє кожне з них і рухається далі зі своїми справами.

«Я можу витратити максимум три-чотири години вранці в понеділок, створити відео на цілий тиждень і заздалегідь запланувати їх», — сказав Джим.