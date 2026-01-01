Крейґ Вероні — рієлтор у Ванкувері, Британська Колумбія, який працює в Норт-Ванкувері, Вест-Ванкувері та самому місті. До роботи в нерухомості він понад десять років навчався й працював професійним актором кіно та телебачення.

Щойно він почав застосовувати свою майстерність у маркетингу, відео стало одним із головних рушіїв його бізнесу. Освітні відео на YouTube та кінематографічні тури об’єктами нерухомості допомогли покупцям краще зрозуміти місцеві райони та ринок житла.

Але коли пожежа й потоп у квартирі над ним пошкодили його житло й змусили сім'ю майже на рік виїхати, його відеовиробництво повністю зупинилося.

«Ми були змушені жити не вдома приблизно дев’ять місяців, — сказав він. — Я не міг створювати жодного контенту. У мене не було обладнання».

Масштабування його присутності без збільшення навантаження

Упродовж більшої частини своєї кар’єри Крейґ вибудовував довіру, проводячи дні відкритих дверей, особисто зустрічаючись із людьми та перетворивши свій YouTube-канал на головне джерело лідів, яке згодом почало приносити близько 75 відсотків усього його бізнесу.

Але створення такого контенту було дуже виснажливим. Його найуспішніші тури районами вимагали прописати сценарій для кожного фрагмента, знімати його в кадрі в кількох районах і змонтувати все разом — процес, який міг тривати понад тиждень для одного відео.

Повернутися до своєї авдиторії означало відбудувати заново «двигун», який раніше рухав його бізнес. Переломним моментом стало те, що він побачив: інші агенти використовують HeyGen, щоб створювати зовсім нові канали в соцмережах з AI-аватарами.

«Я подумав: 'Це звучить трохи шаленo і, можливо, надто добре, щоб бути правдою',» — сказав він.

Зацікавившись, він приєднався до невеликої навчальної групи. За три дні Крейґ створив свого цифрового двійника, удосконалив робочий процес зі створення контенту та опублікував свій перший Instagram Reel.

«Я був наляканий, бо мене знають за мої відео, — сказав він. — Я думав, що людям це страшенно не сподобається».

Створення цифрового двійника, якому покупці можуть довіряти

Крейґ вважає, що цифровий двійник спрацював саме тому, що його створили на основі його власних якісних матеріалів. Замість того щоб починати з нуля, він навчив свій аватар на бібліотеці відзнятого раніше відео, де були зафіксовані його справжня зовнішність і манера поведінки в різних умовах.

Він поєднав це з професійно записаними голосовими моделями, перетвореними на «кімнатний» голос для студійних кліпів і «вуличний» голос, що природно звучить у реальних локаціях. Він використовує найновішу модель аватара й оновлює її щоразу, коли виходить краща версія.

Крейґ використовує свого цифрового двійника, щоб тримати свою авдиторію в курсі місцевих новин і змін на ринку, а не ганятися за трендами чи створювати розважальні ролики заради новизни.