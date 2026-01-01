Крейґ Вероні — рієлтор у Ванкувері, Британська Колумбія, який працює в Норт-Ванкувері, Вест-Ванкувері та самому місті. До роботи в нерухомості він понад десять років навчався й працював професійним актором кіно та телебачення.
Щойно він почав застосовувати свою майстерність у маркетингу, відео стало одним із головних рушіїв його бізнесу. Освітні відео на YouTube та кінематографічні тури об’єктами нерухомості допомогли покупцям краще зрозуміти місцеві райони та ринок житла.
Але коли пожежа й потоп у квартирі над ним пошкодили його житло й змусили сім'ю майже на рік виїхати, його відеовиробництво повністю зупинилося.
«Ми були змушені жити не вдома приблизно дев’ять місяців, — сказав він. — Я не міг створювати жодного контенту. У мене не було обладнання».
Масштабування його присутності без збільшення навантаження
Упродовж більшої частини своєї кар’єри Крейґ вибудовував довіру, проводячи дні відкритих дверей, особисто зустрічаючись із людьми та перетворивши свій YouTube-канал на головне джерело лідів, яке згодом почало приносити близько 75 відсотків усього його бізнесу.
Але створення такого контенту було дуже виснажливим. Його найуспішніші тури районами вимагали прописати сценарій для кожного фрагмента, знімати його в кадрі в кількох районах і змонтувати все разом — процес, який міг тривати понад тиждень для одного відео.
Повернутися до своєї авдиторії означало відбудувати заново «двигун», який раніше рухав його бізнес. Переломним моментом стало те, що він побачив: інші агенти використовують HeyGen, щоб створювати зовсім нові канали в соцмережах з AI-аватарами.
«Я подумав: 'Це звучить трохи шаленo і, можливо, надто добре, щоб бути правдою',» — сказав він.
Зацікавившись, він приєднався до невеликої навчальної групи. За три дні Крейґ створив свого цифрового двійника, удосконалив робочий процес зі створення контенту та опублікував свій перший Instagram Reel.
«Я був наляканий, бо мене знають за мої відео, — сказав він. — Я думав, що людям це страшенно не сподобається».
Створення цифрового двійника, якому покупці можуть довіряти
Крейґ вважає, що цифровий двійник спрацював саме тому, що його створили на основі його власних якісних матеріалів. Замість того щоб починати з нуля, він навчив свій аватар на бібліотеці відзнятого раніше відео, де були зафіксовані його справжня зовнішність і манера поведінки в різних умовах.
Він поєднав це з професійно записаними голосовими моделями, перетвореними на «кімнатний» голос для студійних кліпів і «вуличний» голос, що природно звучить у реальних локаціях. Він використовує найновішу модель аватара й оновлює її щоразу, коли виходить краща версія.
Крейґ використовує свого цифрового двійника, щоб тримати свою авдиторію в курсі місцевих новин і змін на ринку, а не ганятися за трендами чи створювати розважальні ролики заради новизни.
«Цей двійник існує для того, щоб люди були поінформовані про те, що відбувається на місцевому рівні, про новини й щоб надавати їм інформацію», — сказав Крейґ.
Точність не підлягає компромісам. Він пише, переглядає та ретельно перевіряє кожен сценарій за достовірними локальними ринковими даними, перш ніж створити відео, і позначає кожен Reel як AI, щоб ніколи нікого не вводити в оману.
«Усе має бути дуже, дуже точним», — сказав він. «У ту мить, коли я втрачу довіру своєї авдиторії, усе закінчиться».
Перетворення підписників на авторитетну локальну присутність
Уже впродовж першого тижня Крейґ помітив дещо водночас захопливе й дуже скромливе.
«Кожен окремий допис, який я створив, перевершив усе, що я робив особисто», — сказав він.
Для нього було важливіше, що зв’язок зберігся. Деякі глядачі запитували, чи ці відео були зі ШІ, тоді як інші взагалі не здогадувалися й були здивовані, дізнавшись правду. А потім підтвердження прийшло особисто.
«У трьох різних випадках до мене підходили цілковиті незнайомці», — сказав Крейґ. «Один чоловік зупинився, поки я вигулював собаку, і сказав: 'Я ваш підписник. Мені дуже подобається те, що Ви робите. Дякую, що Ви це робите.'»
Глядач навіть не здогадувався, що людина, з якою він щойно говорив, була не тією самою версією, яку він бачив онлайн. Для Крейґа саме в цьому й полягала суть.
«Зв’язок працював», — сказав він. Це було те саме визнання, яке підштовхнуло його до більшої мети — стати тим, кого він називає «цифровим мером» свого міста.
Перетворення послідовності на охоплення та впізнаваність
Коли його новинний контент почав робити двійник, Крейг перейшов від одного відео на тиждень до двох Reels на день — темпу, який був би неможливим із традиційними зйомками. Охоплення зросло відповідно.
Приблизно за десять місяців його авдиторія в Instagram зросла вчетверо — з близько 1 500 до майже 6 000 підписників. Тепер його контент щомісяця охоплює понад 770 000 акаунтів і приносить від 60 000 до 70 000 взаємодій, а окремі Reels регулярно перевищують позначку в 100 000 переглядів.
Не менш цінним є те, що двійник звільняє йому час для іншої роботи. Зекономлений час він повертає в індивідуальну роботу з клієнтами, зокрема в персоналізовані відео-фолоуапи — підхід, який допоміг йому знову залучити колишніх клієнтів і укласти важливі угоди.
«Цифровий двійник допомагає мені звільнити час, щоб більше працювати особисто з моїми клієнтами», — сказав він.
Коли його попросили підсумувати платформу, він не вагався.
«HeyGen — це найкраща й найефективніша платформа для масштабування мого відеоконтенту», — сказав він. «Я не знайшов іншої платформи, яка могла б із нею зрівнятися».
Сьогодні Крейґ сприймає свого цифрового двійника не як заміну собі, а як продовження своєї експертизи.
"Якщо Ви хочете, щоб Вас бачили й чули та щоб Ви приносили користь," — сказав він, — "HeyGen — це неймовірний інструмент для цього."