Керування підробочими просторами

Підпростори — це окремі середовища в межах одного акаунта HeyGen. Кожен підпростір може мати власних учасників, дозволи та налаштування, що полегшує організацію роботи команд, відділів або клієнтських проєктів без перетинів.

Вони особливо корисні для:

Агентства, які працюють з кількома клієнтами

Корпоративні команди з різними відділами

Керування доступом і дозволами

Керування оплатою та підписками

Відстеження використання API

Підтримання розділення ресурсів між командами

Залежно від конфігурації підробочі простори можуть або спільно використовувати, або ізолювати білінг, аватари, ключі API та шаблони.

Отримуйте доступ до підпросторів робочої області

На панелі керування HeyGen натисніть на своє ім’я та виберіть «Керувати робочою областю».

У цьому розділі Ви побачите опцію Sub-workspaces.

Створіть новий підпростір робочої області

Щоб створити підпростір робочої області, виберіть «Create Sub-workspace».

Почніть з:

Назвіть підпростір

Додавання зображення (необов'язково), щоб допомогти візуально розрізняти команди або клієнтів

Запросіть учасників і призначте ролі

Далі запросіть учасників, ввівши їхні email-адреси та призначивши ролі.

Доступні ролі включають:

Суперадмін – Повні права доступу, зокрема керування користувачами, доступом і покупками

– Повні права доступу, зокрема керування користувачами, доступом і покупками Розробник – Може створювати контент і отримувати доступ до API

– Може створювати контент і отримувати доступ до API Creator – Може створювати аватари, відео та голоси

– Може створювати аватари, відео та голоси Переглядач – Може переглядати вміст, але не може вносити зміни

Налаштуйте параметри та дозволи

Після призначення ролей налаштуйте параметри підробочого простору.

Якщо параметр «Parent Workspace Manages Billing» увімкнено:

Субробочий простір керує власною підпискою

Воно не використовує квоту чи слоти аватарів батьківського робочого простору

Власник підпростору робочої області може створювати додаткові підпростори

Ви також можете обрати, чи матиме підробочий простір доступ до перегляду налаштувань API.

Якщо цю опцію ввімкнено, підробочий простір отримує власний ключ API, а використання відстежується окремо, що полегшує моніторинг активності за командами або клієнтами.

Коли все буде налаштовано, виберіть «Create Sub-workspace», щоб завершити налаштування.

Після створення місця з батьківського робочого простору розподіляються автоматично.

Під час запрошення учасників місця призначаються залежно від наявності. Якщо ліміт місць досягнуто, потрібно видалити наявного учасника, перш ніж додати нового.

Керуйте ресурсами та використанням

Вибравши піктограму шестерні поруч із будь-яким підпростором, Ви можете оновити його налаштування та виділені ресурси.

Основні елементи керування включають:

Слоти аватарів – Обмежте, скільки аватарів може створити кожен підпростір робочої області

– Обмежте, скільки аватарів може створити кожен підпростір робочої області Кредити для створення – Використовуються для оплати аватарів, створення відео, створення зображень та перекладів

– Використовуються для оплати аватарів, створення відео, створення зображень та перекладів API-кредити – Використовуються для автоматизацій, інтеграцій та робочих процесів на основі API

Призначення кредитів для кожного підпростору дає адміністраторам кращу видимість, контроль витрат і гнучкість. За потреби Ви також можете видалити підпростір із цього меню.

Діліться ресурсами між підробочими просторами

Обмін ресурсами в HeyGen відбувається за єдиним, узгодженим процесом.

Для аватарів, голосів, бренд-наборів або шаблонів відкрийте бібліотеку ресурсів і виберіть меню з трьома крапками на потрібному ресурсі. Оберіть «Поділитися» та вкажіть підробочий простір, з яким Ви хочете ним поділитися.

Після спільного доступу цей ресурс одразу стає доступним у вибраному підпросторі для створення відео.

З підробочими просторами Ви можете організовувати команди, контролювати доступ і масштабувати створення відео, не втрачаючи контролю над процесом.