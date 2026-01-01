Студія редагування зі ШІ

Коли Ви вперше реєструєтеся в HeyGen за допомогою робочої електронної пошти, Ви автоматично стаєте адміністратором свого робочого простору. Роль адміністратора надає Вам повний доступ, зокрема до білінгу, безпеки та дозволів, щоб Ви могли з першого дня закласти правильний фундамент. Після входу в акаунт Ви створите робочий простір, надавши йому назву — зазвичай це назва Вашої компанії або команди — і завантаживши зображення профілю чи логотип, щоб зробити його миттєво впізнаваним.

Далі Ви перейдете до налаштувань робочого простору. Тут Ви можете оновити назву робочого простору, змінити зображення за потреби та почати персоналізувати середовище під Ваш бренд. Коли це буде зроблено, час запросити колег. У вкладці Members Ви можете запрошувати людей за електронною поштою та призначати їм ролі: адміністратори керують білінгом і безпекою, редактори створюють і редагують контент, а глядачі можуть переглядати відео без внесення змін. Кожне запрошення надає Вашій команді відповідний рівень доступу та допомагає ефективно співпрацювати.

Як адміністратор, Ви також відповідаєте за безпеку. У налаштуваннях Security Ви можете ввімкнути єдиний вхід (SSO) з такими провайдерами, як Okta або Microsoft Entra ID, налаштувати двофакторну автентифікацію та запровадити рольові дозволи. Ці інструменти гарантують, що Ваш робочий простір залишається захищеним, а Ваш контент — у безпеці.

Виконавши ці кроки, Ви матимете повністю налаштований робочий простір HeyGen, готовий до співпраці та створення відео. Такий фундамент полегшує організацію роботи, захист бренду та масштабування виробництва в межах Вашої команди.

Це була вступна частина до HeyGen. У наступних модулях ми розглянемо, як налаштувати бренд-пакет, детальніше познайомимося з AI Studio та почнемо створювати Ваші перші відео з аватарами, голосами й шаблонами.