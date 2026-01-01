Керування підробочими просторами

Підпростори — це окремі середовища в межах одного акаунта HeyGen. Кожен підпростір може мати власних учасників, дозволи та налаштування, що полегшує організацію роботи команд, відділів або клієнтських проєктів без перетинів.
Вони особливо корисні для:
Залежно від конфігурації підробочі простори можуть або спільно використовувати, або ізолювати білінг, аватари, ключі API та шаблони.
Отримуйте доступ до підпросторів робочої області
На панелі керування HeyGen натисніть на своє ім’я та виберіть «Керувати робочою областю».
У цьому розділі Ви побачите опцію Sub-workspaces.
Створіть новий підпростір робочої області
Щоб створити підпростір робочої області, виберіть «Create Sub-workspace».
Почніть з:
Запросіть учасників і призначте ролі
Далі запросіть учасників, ввівши їхні email-адреси та призначивши ролі.
Доступні ролі включають:
Налаштуйте параметри та дозволи
Після призначення ролей налаштуйте параметри підробочого простору.
Якщо параметр «Parent Workspace Manages Billing» увімкнено:
Ви також можете обрати, чи матиме підробочий простір доступ до перегляду налаштувань API.
Якщо цю опцію ввімкнено, підробочий простір отримує власний ключ API, а використання відстежується окремо, що полегшує моніторинг активності за командами або клієнтами.
Коли все буде налаштовано, виберіть «Create Sub-workspace», щоб завершити налаштування.
Після створення місця з батьківського робочого простору розподіляються автоматично.
Під час запрошення учасників місця призначаються залежно від наявності. Якщо ліміт місць досягнуто, потрібно видалити наявного учасника, перш ніж додати нового.
Керуйте ресурсами та використанням
Вибравши піктограму шестерні поруч із будь-яким підпростором, Ви можете оновити його налаштування та виділені ресурси.
Основні елементи керування включають:
Призначення кредитів для кожного підпростору дає адміністраторам кращу видимість, контроль витрат і гнучкість. За потреби Ви також можете видалити підпростір із цього меню.
Діліться ресурсами між підробочими просторами
Обмін ресурсами в HeyGen відбувається за єдиним, узгодженим процесом.
Для аватарів, голосів, бренд-наборів або шаблонів відкрийте бібліотеку ресурсів і виберіть меню з трьома крапками на потрібному ресурсі. Оберіть «Поділитися» та вкажіть підробочий простір, з яким Ви хочете ним поділитися.
Після спільного доступу цей ресурс одразу стає доступним у вибраному підпросторі для створення відео.
З підробочими просторами Ви можете організовувати команди, контролювати доступ і масштабувати створення відео, не втрачаючи контролю над процесом.