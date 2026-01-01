Розгляньмо, як запросити колег до Вашого робочого простору, щоб Ви могли співпрацювати й одразу почати створювати контент.
Запросіть учасників до свого робочого простору
На панелі керування натисніть на свій акаунт і перейдіть до керування робочими просторами. У вікні керування робочим простором Ви побачите:
У цій області також можуть відображатися колеги, які зареєструвалися в HeyGen, використовуючи домен корпоративної електронної пошти.
Ви можете запросити нових учасників за допомогою:
Після надсилання запрошення електронна адреса користувача з’явиться у списку зі статусом Invite Sent.
Якщо Ваш робочий простір налаштовано так, що для приєднання потрібне схвалення, у цьому поданні Ви також побачите запити на приєднання.
Відстежуйте статус запрошень і запитів
Щойно користувач входить у HeyGen, приймає запрошення та приєднується до робочого простору, його статус змінюється на Active.
Якщо Ви схвалюєте запит на приєднання, користувач одразу стає активним учасником робочого простору. Його ім’я з’являється в списку активних учасників, і використовується одне місце.
Зрозумійте ролі в робочому просторі
Робочі простори HeyGen підтримують кілька ролей, кожна з яких має різні дозволи.
Схвалюйте або відхиляйте запити на приєднання
Якщо у Вашому робочому просторі користувачі мають надсилати запити на доступ, Ви можете переглядати ці запити у двох місцях:
З будь-якого з цих місць Ви можете приймати або відхиляти запити, що очікують на розгляд. Після схвалення користувач стає активним учасником і займає одне місце.
Діліться контентом у робочому просторі
Окрім ролей, Ви можете керувати доступом до окремих проєктів, відео або папок.
Щоб поділитися вмістом:
Звідти Ви можете:
Користувачі з роллю Viewer завжди матимуть лише права перегляду.
Поширюйте та публікуйте відео
Після створення відео воно відкривається на сторінці поширення, де Ви можете:
Ви також можете скористатися вкладкою Share, щоб опублікувати відео в інтернеті, дозволивши будь-кому переглядати версію лише для перегляду без входу в акаунт.
Після виконання цих кроків Ви готові співпрацювати зі своєю командою в HeyGen: запрошуйте учасників, призначайте ролі та безпечно діліться контентом.