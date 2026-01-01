Як перекласти Ваше відео

Щоб охопити глобальну авдиторію, більше не потрібно перезнімати відео чи робити дубляж. З HeyGen Ви можете перекладати й локалізувати свої відео безпосередньо в платформі, використовуючи вбудовані інструменти ШІ для голосу, субтитрів і синхронізації губ. Незалежно від того, створюєте Ви нове відео з нуля чи адаптуєте наявний контент, переклад побудований так, щоб бути швидким, гнучким і послідовним із Вашим брендом.

Почніть переклад відео

На панелі керування HeyGen натисніть «Create», потім виберіть «Translate a Video». Ви побачите два варіанти перекладу: «Hyperrealistic Translation» та «Audio Dubbing».

Обирайте Hyperrealistic Translation, коли обличчя спікера добре видно, адже цей режим забезпечує розширену синхронізацію губ. Обирайте Audio Dubbing, коли спікер маленький у кадрі, поза кадром або коли для Вас найважливіша швидкість, оскільки цей режим зосереджений на перекладі голосу без синхронізації губ.

Завантажте відеофайл безпосередньо або вставте посилання на YouTube чи Google Drive. Якщо Ви використовуєте посилання, переконайтеся, що воно має публічний доступ. Для найкращих результатів використовуйте відео у високій роздільній здатності з чистим звуком.

Виберіть рушій перекладу

Щойно Ваше відео буде завантажене, Ви побачите варіанти рушія перекладу: Швидкий і Якісний.

Режим Quality використовує більш просунуту модель, щоб забезпечити точнішу синхронізацію губ, кращий таймінг і природніші рухи рота, чистіше аудіо та надійнішу обробку складного відео, наприклад з бокових ракурсів або за слабкого освітлення. Обробка триває довше й потребує більше кредитів, зате Ви отримуєте максимально реалістичний і відшліфований результат.

Режим Fast ідеально підходить, якщо Вам потрібне швидше виконання або Ви не потребуєте точної синхронізації губ.

Виберіть швидкий або розширений переклад

Після вибору рушія вирішіть, що Вам підходить краще: Швидкий переклад чи Розширений переклад.

Quick Translate — це найшвидший варіант. Виберіть оригінальну мову, оберіть до п’яти цільових мов і натисніть «Перекласти».

Advanced Translate дає Вам більше контролю. Ви можете вибрати мови або завантажити власний файл перекладу, додати брендований глосарій, щоб зберегти послідовну термінологію, і налаштувати динамічну тривалість, щоб темп звучав природно різними мовами. Також Ви можете вмикати або вимикати lip-sync, прибирати фоновий шум, підганяти параметри виводу під оригінальне відео, об’єднувати переклади в колекцію, вмикати чи вимикати субтитри та застосовувати покращення голосу для більш чіткого озвучення.

Створюйте та переглядайте переклади

Коли налаштування будуть готові, натисніть «Перекласти». Ваші перекладені відео з’являться у Вашій бібліотеці та на сторінці Share, де Ви зможете переглянути їх, завантажити або поділитися ними.