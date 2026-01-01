Локалізація — це процес адаптації відеоконтенту так, щоб він виглядав природно й доречно різними мовами та для різних регіонів. Завдяки ШІ більше не потрібні повторні зйомки, актори озвучування чи тривалі виробничі цикли.

Переклад на основі ШІ аналізує аудіо Вашого відео, перекладає його новими мовами та створює синхронізований дубляж або субтитри. У більш просунутих робочих процесах він також може підлаштовуватися під темп, інтонацію й навіть рухи губ, завдяки чому перекладені відео виглядають плавно та природно.

Як працює локалізація на основі ШІ

Замість того щоб створювати окремі відео для кожної мови, Ви можете перекласти одне відео багатьма мовами. ШІ бере на себе мовне перетворення та синхронізацію, даючи змогу швидше запускати контент на нових ринках і водночас заощаджувати час та витрати на виробництво.

Такий підхід також гарантує, що Ваше повідомлення залишатиметься послідовним в усіх регіонах.

Чому локалізація підвищує залученість

Локалізація суттєво підвищує залученість авдиторії. Глядачі значно охочіше довіряють контенту й взаємодіють із ним, коли він поданий їхньою рідною мовою, особливо якщо тон і голос бренду залишаються послідовними.

Де локалізація дає найбільшу цінність

Локалізація відео зі ШІ особливо цінна для команд у таких сферах:

Навчання та адаптація нових співробітників

Освітні та навчальні програми

Маркетинг і комунікація з клієнтами

Внутрішні комунікації

У цих варіантах використання часто потрібно масштабувати одне й те саме повідомлення на глобальному рівні, не жертвуючи зрозумілістю чи якістю.