Kamera gerekmeden pazarınızın güvenilen yüzü olun
Gayrimenkul güven üzerine kurulur ve güven, görünür olmaktan geçer. Yüzünüzü, sesinizi ve yerel uzmanlığınızı, pazarınızın her hafta gördüğü videolara dönüştürün. Üstelik kamera, ekip veya montaj becerisi olmadan.
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Pazarınızın ihtiyaç duyduğu her video formatı, başrolde siz
İlan tanıtımları, piyasa güncellemeleri, mahalle rehberleri ve emlak danışmanı tanıtımları, hazır şablonlar olarak sunulur. Size uyan formatı seçin, HeyGen bunu sizin sesinizle, paylaşmaya hazır, tamamlanmış bir videoya dönüştürsün.
Güvenilir yerel uzman olarak konumlanmanızı sağlayan, tutarlı video güncellemeleriyle pazardaki otoritenizi güçlendirin.Kendi videonuzu oluşturun
Lüks ilanlarınızı duygusal etki yaratan ve premium fiyatlandırmayı haklı çıkaran sinematik, film kalitesinde görsellerle bir üst seviyeye taşıyın.Kendi videonuzu oluşturun
Her bir ilanınıza yüzünüzü ve sesinizi ekleyerek alıcılarla anında güven oluşturun.Kendi videonuzu oluşturun
"Fiziksel olarak kameranın karşısında oturmak bana tek kuruş kazandırmıyor. Asıl para, metinleri yazmak, sunmak ve onları yayımlamakla geliyor."
Scott Henninger
Bağlı broker
Üç adımda
sizi yansıtan video
Adım 1 - Kendinizi kaydedin
Kameranın karşısında 15 saniye geçirin. HeyGen yüzünüzü, sesinizi ve anlatım tarzınızı yakalar. Herhangi bir telefon, herhangi bir arka plan.
Adım 2 - Formatınızı seçin
İhtiyacınız olan videoyu seçin: piyasa güncellemesi, sunumlu ev turu veya ilan öne çıkarma. Metni sizin için biz yazıyoruz ya da kendi metninizi yapıştırın.
3. adım - Yayınlayın
Tamamlanan videoyu gözden geçirin, gerekli düzenlemeleri yapın ve hedef kitlenizle paylaşın. Instagram, Facebook veya YouTube için uygun formatta hazırlanır.
Prodüksiyon maliyetleri olmadan tutarlı videolar
Video odaklı bir dünyada, ev sahiplerinin %75'i video kullanan bir emlak danışmanıyla çalışmayı tercih ediyor. Ancak sorun videonun teknik olarak zor olması değil. Asıl sorun, her hafta düzenli olarak video üretmenin sizden zaman, bütçe, enerji ve kamera karşısında konfor istemesi.
Üretim engeli
Ne zamanınız var, ne ekibiniz, ne ekipmanınız, ne de kurgu becerileriniz. Tek bir ilan videosu bile gününüzün yarısını alabilir.
Güven engeli
Her gün kamerada olmak istememeniz ya da bunu yaparken tükenmiş hissetmeniz. Siz bir emlak danışmanısınız, oyuncu değil.
Dağıtım engeli
Her platformun kendine göre bir versiyona ihtiyacı var: Instagram, YouTube, TikTok ve e-posta. Tek bir video yeterli değil.
Güven engeli
YZ çöplüğü itibarınızı zedeler. Güven inşa etmek için sahte görünen bir video, hiç video olmamasından daha kötüdür.
Olduğunuz yerel uzman olarak görünün
Kendiniz olarak görünür olup işinizi büyütün. Gayrimenkul için HeyGen, emlak danışmanlarının gerçek çalışma şekline göre tasarlandı; böylece görünür olmak, işinizi yapmanızla artık yarışmıyor.
Sürekli olarak görünün
Gayrimenkul sektörü ilişkilerle ilgilidir. En iyi emlak danışmanları, insanlar onlara ihtiyaç duymadan önce zaten onları tanıdığı için kazanır. Yüzünüzü, sesinizi ve yerel uzmanlığınızı düzenli videolara dönüştürün; böylece görünür olmak, işinizi yapmanızla rekabet etmeyi bırakır.
Gayrimenkul sektörü için tasarlandı
Ajanların zaten hazırladığı videolardan yola çıkın: ilan öne çıkarmaları, piyasa güncellemeleri, mahalle rehberleri ve ajan tanıtımları. Boş ekran yok, işinize uydurmaya çalıştığınız sıradan şablonlar yok; sadece emlak sektörünün hâlihazırda kullandığı formatlar.
HeyGen Beyaz Eldiven Hizmeti
HeyGen White Glove ile videolarınız sizin için uçtan uca hazırlanır. Bize yalnızca metin gönderin; videolarınızı planlamak, son haline getirmek ve oluşturmak için sizinle birlikte çalışalım. Her hafta paylaşım yapın ve pazardaki alıcıların tanıdığı ve güvendiği yüz haline gelin.
Kontrol sizde, yapay zeka çöplüğünde değil
Videonuzun size benzemesi ve sizin gibi ses çıkarması gerekir, çünkü itibarınız söz konusu. Yüzünüz markanızdır ve bu markayı güvenle ölçeklendirmenizi sağlayan şey gerçekçiliktir. G2 tarafından En Gerçekçi Avatarlar alanında 1 numara seçildi; böylece hedef kitlenizin gördüğü temsilci gerçekten siz olursunuz.
Varlığınız, ölçeklenebilir şekilde
İtibarınız her paylaşımda risk altında. Size benzemeyen, sizin gibi konuşmayan sıradan YZ içerikleri, hiç içerik paylaşmamaktan daha kötüdür. Gayrimenkul sektörü için HeyGen tek bir standarda göre tasarlandı: Size gerçekten benziyor mu?
Pazarınızın görmeyi beklediği videolar
Aracılarınızın zaten oluşturduğu formatlardan başlayın. Boş sayfa yok, ne paylaşacağınızı tahmin etmeye gerek yok.
Zihinde kalın, zahmetsizce
Yerel pazar istatistiklerini, kamera karşısına geçmeden her hafta veya ay gönderebileceğiniz, yinelenen avatar destekli videolara dönüştürerek çevrenizi sürekli bilgilendirin ve akıllarında kalın.
Pazarınızın aklında kalan acente olun
Kamera, ekip ya da haftalık yoğun tempo olmadan, zaten olduğunuz yerel uzman gibi görünün.