HeyGenemlak sektörü için

Kamera gerekmeden pazarınızın güvenilen yüzü olun

Gayrimenkul güven üzerine kurulur ve güven, görünür olmaktan geçer. Yüzünüzü, sesinizi ve yerel uzmanlığınızı, pazarınızın her hafta gördüğü videolara dönüştürün. Üstelik kamera, ekip veya montaj becerisi olmadan.

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G2G2 #1 En gerçekçi avatarlar
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13.500+

Aracılar

118M+

Oluşturulan videolar

177+

Diller ve lehçeler

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Kullanım alanları

Pazarınızın ihtiyaç duyduğu her video formatı, başrolde siz

İlan tanıtımları, piyasa güncellemeleri, mahalle rehberleri ve emlak danışmanı tanıtımları, hazır şablonlar olarak sunulur. Size uyan formatı seçin, HeyGen bunu sizin sesinizle, paylaşmaya hazır, tamamlanmış bir videoya dönüştürsün.

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Piyasa güncellemesi

Güvenilir yerel uzman olarak konumlanmanızı sağlayan, tutarlı video güncellemeleriyle pazardaki otoritenizi güçlendirin.

Kendi videonuzu oluşturun
Sinematik tur

Lüks ilanlarınızı duygusal etki yaratan ve premium fiyatlandırmayı haklı çıkaran sinematik, film kalitesinde görsellerle bir üst seviyeye taşıyın.

Kendi videonuzu oluşturun
Barındırılan tur

Her bir ilanınıza yüzünüzü ve sesinizi ekleyerek alıcılarla anında güven oluşturun.

Kendi videonuzu oluşturun
İlan vitrini

Mevcut fotoğraflarınızdan oluşturulan, etkileyici bir avatar anlatımlı video ile yeni ilanlarınızı hızla çevrimiçi yayınlayın.

Kendi videonuzu oluşturun
Müşteri hikayeleri

ABD genelinde emlak danışmanları tarafından güvenle kullanılıyor

3 saather çekim oturumunda tasarruf edildi
2 saat10+ dakikalık bir video üretmek için

"Fiziksel olarak kameranın karşısında oturmak bana tek kuruş kazandırmıyor. Asıl para, metinleri yazmak, sunmak ve onları yayımlamakla geliyor."

Scott Henninger

Bağlı broker

Nasıl çalışır

Üç adımda

sizi yansıtan video

Adım 1 - Kendinizi kaydedin

Adım 1 - Kendinizi kaydedin

Kameranın karşısında 15 saniye geçirin. HeyGen yüzünüzü, sesinizi ve anlatım tarzınızı yakalar. Herhangi bir telefon, herhangi bir arka plan.

Adım 2 - Formatınızı seçin

Adım 2 - Formatınızı seçin

İhtiyacınız olan videoyu seçin: piyasa güncellemesi, sunumlu ev turu veya ilan öne çıkarma. Metni sizin için biz yazıyoruz ya da kendi metninizi yapıştırın.

3. adım - Yayınlayın

3. adım - Yayınlayın

Tamamlanan videoyu gözden geçirin, gerekli düzenlemeleri yapın ve hedef kitlenizle paylaşın. Instagram, Facebook veya YouTube için uygun formatta hazırlanır.

Prodüksiyon maliyetleri olmadan tutarlı videolar

Video odaklı bir dünyada, ev sahiplerinin %75'i video kullanan bir emlak danışmanıyla çalışmayı tercih ediyor. Ancak sorun videonun teknik olarak zor olması değil. Asıl sorun, her hafta düzenli olarak video üretmenin sizden zaman, bütçe, enerji ve kamera karşısında konfor istemesi.

Üretim engeli

Ne zamanınız var, ne ekibiniz, ne ekipmanınız, ne de kurgu becerileriniz. Tek bir ilan videosu bile gününüzün yarısını alabilir.

Güven engeli

Her gün kamerada olmak istememeniz ya da bunu yaparken tükenmiş hissetmeniz. Siz bir emlak danışmanısınız, oyuncu değil.

Dağıtım engeli

Her platformun kendine göre bir versiyona ihtiyacı var: Instagram, YouTube, TikTok ve e-posta. Tek bir video yeterli değil.

Güven engeli

YZ çöplüğü itibarınızı zedeler. Güven inşa etmek için sahte görünen bir video, hiç video olmamasından daha kötüdür.

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Gayrimenkul sektörü için neden HeyGen?

Olduğunuz yerel uzman olarak görünün

Kendiniz olarak görünür olup işinizi büyütün. Gayrimenkul için HeyGen, emlak danışmanlarının gerçek çalışma şekline göre tasarlandı; böylece görünür olmak, işinizi yapmanızla artık yarışmıyor.

Sürekli olarak görünün

Gayrimenkul sektörü ilişkilerle ilgilidir. En iyi emlak danışmanları, insanlar onlara ihtiyaç duymadan önce zaten onları tanıdığı için kazanır. Yüzünüzü, sesinizi ve yerel uzmanlığınızı düzenli videolara dönüştürün; böylece görünür olmak, işinizi yapmanızla rekabet etmeyi bırakır.

Gayrimenkul sektörü için tasarlandı

Ajanların zaten hazırladığı videolardan yola çıkın: ilan öne çıkarmaları, piyasa güncellemeleri, mahalle rehberleri ve ajan tanıtımları. Boş ekran yok, işinize uydurmaya çalıştığınız sıradan şablonlar yok; sadece emlak sektörünün hâlihazırda kullandığı formatlar.

HeyGen Beyaz Eldiven Hizmeti

HeyGen White Glove ile videolarınız sizin için uçtan uca hazırlanır. Bize yalnızca metin gönderin; videolarınızı planlamak, son haline getirmek ve oluşturmak için sizinle birlikte çalışalım. Her hafta paylaşım yapın ve pazardaki alıcıların tanıdığı ve güvendiği yüz haline gelin.

Kontrol sizde, yapay zeka çöplüğünde değil

Videonuzun size benzemesi ve sizin gibi ses çıkarması gerekir, çünkü itibarınız söz konusu. Yüzünüz markanızdır ve bu markayı güvenle ölçeklendirmenizi sağlayan şey gerçekçiliktir. G2 tarafından En Gerçekçi Avatarlar alanında 1 numara seçildi; böylece hedef kitlenizin gördüğü temsilci gerçekten siz olursunuz.

Sizin kimliğiniz, yapay zeka çöplüğü değil

Varlığınız, ölçeklenebilir şekilde

İtibarınız her paylaşımda risk altında. Size benzemeyen, sizin gibi konuşmayan sıradan YZ içerikleri, hiç içerik paylaşmamaktan daha kötüdür. Gayrimenkul sektörü için HeyGen tek bir standarda göre tasarlandı: Size gerçekten benziyor mu?

G2G2'ye göre 1 numaralı en gerçekçi avatarlar
Robotik, yapay ses
Stok avatar, siz değilsiniz
Genel metin, yerel bağlam yok
YZ ile oluşturulmuş görünüyor
Fark edildiğinde güveni zedeler

Pazarınızın görmeyi beklediği videolar

Aracılarınızın zaten oluşturduğu formatlardan başlayın. Boş sayfa yok, ne paylaşacağınızı tahmin etmeye gerek yok.

Piyasa güncellemesi

Zihinde kalın, zahmetsizce

Yerel pazar istatistiklerini, kamera karşısına geçmeden her hafta veya ay gönderebileceğiniz, yinelenen avatar destekli videolara dönüştürerek çevrenizi sürekli bilgilendirin ve akıllarında kalın.

Zihinde kalın, zahmetsizce

Pazarınızın aklında kalan acente olun

Kamera, ekip ya da haftalık yoğun tempo olmadan, zaten olduğunuz yerel uzman gibi görünün.

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Gayrimenkul için HeyGen | Pazarınızın güvenilir yüzü olun