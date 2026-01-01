Video odaklı bir dünyada, ev sahiplerinin %75'i video kullanan bir emlak danışmanıyla çalışmayı tercih ediyor. Ancak sorun videonun teknik olarak zor olması değil. Asıl sorun, her hafta düzenli olarak video üretmenin sizden zaman, bütçe, enerji ve kamera karşısında konfor istemesi.

Üretim engeli Ne zamanınız var, ne ekibiniz, ne ekipmanınız, ne de kurgu becerileriniz. Tek bir ilan videosu bile gününüzün yarısını alabilir.

Güven engeli Her gün kamerada olmak istememeniz ya da bunu yaparken tükenmiş hissetmeniz. Siz bir emlak danışmanısınız, oyuncu değil.

Dağıtım engeli Her platformun kendine göre bir versiyona ihtiyacı var: Instagram, YouTube, TikTok ve e-posta. Tek bir video yeterli değil.