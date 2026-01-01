Gayrimenkul için yapay zeka video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Satmanız gereken ilanlarınız, liderlik etmeniz gereken bir pazarınız ve inşa etmeniz gereken kişisel bir markanız mı var? HeyGen ile yüzünüzü, sesinizi ve yerel uzmanlığınızı anında ölçeklenebilir, stüdyo kalitesinde video içeriklere dakikalar içinde dönüştürebilirsiniz, haftalar içinde değil.
Bu rehber, fikrinizden yayımlanmış videoya hızla geçmenize yardımcı olarak pazardaki görünürlüğünüzü, hızınızı ve güvenilirliğinizi artıracaktır. İlk videonuzu nasıl oluşturacağınızı öğrenecek, temel en iyi uygulamaları keşfedecek ve hizmet verdiğiniz her ilan, her kanal ve her alıcı topluluğunda etkinizi ölçeklendirmek için stratejiler inceleyeceksiniz.
Top use cases: how real estate professionals are using HeyGen
HeyGen yalnızca bir video aracı değildir. Güven ve görünürlükle iş kazanan emlak danışmanları, brokerlar ve portföy yöneticileri için bir varlık motorudur.
Market updates
- Jim McDonner: YZ destekli bir içerik sistemi kurarak haftada 1–2 video üretmekten haftada 5 video üretmeye geçti, şimdi ise eğitici YouTube videoları sayesinde kendisini bulan Memphis ve California’daki taşınma alıcılarıyla anlaşmalar kapatıyor.
Sinematik ev turu
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
İlan vitrini
- Scott Henninger: Tüm emlak işini HeyGen avatarlarıyla desteklenen bir YouTube kanalı etrafında kurdu ve videoyla oluşturulan potansiyel müşterilerden yılda 25 ila 30 işlem kapatıyor.
Gayrimenkul pazarlamasının durumu
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video artık bir seçenek değil. Alıcıların araştırma yapma, seçim yapma ve önce aradıkları danışmana güvenme biçimlerinin temelini oluşturuyor.
Zorluk
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Çoğu emlak danışmanı, tutarlı video oluşturmanın önündeki en büyük engelleri olarak zamanı ve maliyeti gösteriyor.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- REALTOR'ların %46'sı hâlihazırda YZ (yapay zeka) ile oluşturulmuş içerik kullanıyor. %32'si ise henüz başlamadı. İşte bu fark, asıl fırsatı oluşturuyor (NAR 2025 Teknoloji Raporu).
What AI video unlocks
- Hız. Scott Henninger, çok kameralı bir oturma odası kurulumundan iki saatten kısa sürede tamamlanmış bir videoya geçti.
- Maliyet tasarrufu. Aylık 50 $'ın altında bir ücretle 2.000 $'lık bir video prodüksiyon iş akışını HeyGen aboneliğiyle değiştirin.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Tutarlılık.Her kanalda tükenmişlik yaşamadan düzenli bir video varlığı sürdürün.
- Yerelleştirme. Tek tıkla İspanyolca, Mandarin, Vietnamca ve diğer alıcı topluluklarına kendi ana dillerinde hizmet verin.
Making your first AI video
Giriş
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
"Oluştur" düğmesine basmadan önce, amacınızı netleştirin. Kendinize şunları sorun:
- Hedef: Bu videonun ne başarmasını istiyorsunuz? Örnekler: alıcı talepleri oluşturmak, hedef kitlenizde bilinirlik yaratmak, önceki müşterilerinizle bağı güçlendirmek, portföy sunumunu kazanmak.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Dağıtım: Bu video nerede yayınlanacak? Örnekler: Instagram Reels, ilan sayfanız, e-posta bülteni, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Adım 1: HeyGen çalışma alanınızı ölçeklenebilirlik için kurun
Tek başına çalışan emlak danışmanları için marka, sizin yüzünüzdür. Alıcılar ve satıcılar güvendikleri danışmanları seçer ve her seferinde çekim yapmanıza gerek kalmadan, her videoda tutarlı bir şekilde görünmenizi sağlayan şey yapay zeka avatarınızdır.
İlk videonuzu oluşturmadan önce iki şeyi ayarlayın:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- Marka Kitiniz. Her videonun otomatik olarak marka kimliğinize uygun olması için aracı kurumunuzun renklerini, logosunu ve yazı tiplerini ekleyin. Aracı kurumunuzun web sitesi URL’sini yapıştırarak marka stilinizi otomatik içe aktarın veya varlıkları manuel olarak yükleyin.
İpucu
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Step 2: Choose the right AI avatar
Avatarınız ekrandaki varlığınızdır. Markanıza uygun bir özel avatar oluşturun veya en kişisel dokunuş için, HeyGen’in gerçekçi avatar özelliğiyle dijital ikizinizi birkaç dakika içinde oluşturun!
Gayrimenkulde güven, ilan kazanmanızı sağlayan en değerli sermayedir. Sizden alınan 15 saniyelik bir video ile eğitilen Avatar V, en gerçekçi, tam vücut dijital ikizi sunar ve kişisel marka oluşturan emlak danışmanları için en iyi tercihtir. Avatar IV ise fotoğraf tabanlı görünümler veya insan dışı karakterler için son derece uygundur ve varsayılan motordur.
Not: HeyGen ayrıca kullanıma hazır genel avatarlar sunar; dijital ikiziniz hazır olmadan önce işe başlamak isterseniz bunları kullanabilirsiniz.
Avatar Type
You'll Need
You'll Get
En uygun olduğu alanlar
15-second video recording
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Her videoda gerçek yüzünü ve varlığını göstermek isteyen ajanlar. Kişisel marka oluşturma için en özgün seçenek.
1 fotoğraf
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Video görüntüsü bulunmayan veya hızlı bir başlangıç noktası isteyen temsilciler.
Stok avatar
Kayıt gerekmez
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Oluşturulan avatar
Metin prompt'u
Özel görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonuna sahip, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş bir avatar.
Markalı maskotlar, kurgusal kişilikler veya insan olmayan karakterler.
İpucu
HeyGen’in generating looks özelliğini kullanarak yalnızca bir metin prompt’u ile avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini değiştirebilirsiniz. Masanızdan kalkmadan kendinizi lüks bir mülkte, mahalle simgesinde veya emlak ofisinizde konumlandırın.
Best practices: make the perfect digital twin
Girdi kalitesi çıktıyı belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve prompt'larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz olur. Eğitim videonuzda yer alan jestlerden yüz ifadelerine, ses tonlamasına kadar her şey, nihai sonuca yansır.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Best Practices
15 saniyelik video
Akıllı telefonla sinematik modda veya 4K çözünürlükte kayıt yapın. Doğal ışıkla, sade bir arka plan kullanın. İfade gücünüzü gösterin: verdiğiniz enerji, alacağınız enerjiyi belirler. Yüzünüzü kapatmaktan veya büyük aksesuarlar takmaktan kaçının.
1 photo
Yalnızca sizin olduğunuz, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü profesyonel bir vesikalık veya portre fotoğrafı. Güneş gözlüğü, şapka, filtre veya kadrajda başka kişiler kullanmaktan kaçının.
Gayrimenkule özel ipucu
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
En uygun olan
Hiper Gerçekçi Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
Ekip veya tüm acente genelindeki içerikler için size ait olmayan, tutarlı bir marka sesi
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
Higher fine-tune control
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Daha fazla esneklik için farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Want to dive in deeper?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
En iyi uygulamalar: prompt yazmada uzmanlaşın
Prompting, görüntü, hareket veya ses gibi içerikleri sıfırdan oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin komutlarını (prompt) dikkatlice tasarlama ve yineleme uygulamasıdır.
Prompt yazma, herhangi bir YZ içerik üreticisi için son derece güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında prompt yazma, hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etkili videolar oluşturmanın sayısız yolunu açar! Denemeye ve yineleyerek geliştirmeye hazır olun.
Feature
Function
Use it For
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Bring Photo Avatars
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Özel sesler oluşturma
Prompting best practices
Be specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Yapıyı oluşturarak başlayın
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Include context & intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Use descriptive language
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Yineleyin ve iyileştirin
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Prompt yazma için en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Step 3: Choose your starting point
HeyGen'i bir emlak danışmanı olarak açtığınızda, ana sayfanızda işiniz için özel olarak hazırlanmış dört video formatı görürsünüz. Her biri, tamamlanmış ve yayına hazır bir videoya giden kısayoldur.
Format
What it creates
Ne zaman kullanılır
Piyasa güncellemesi
Hedef kitlenize yerel pazar istatistikleri ve içgörüler sunan, profesyonel avatar anlatımlı bir video
E-posta, Instagram veya YouTube için haftalık ya da aylık piyasa güncellemesi
Sinematik ev turu
Avatar Shots ve Seedance 2 kullanarak sinematik, prodüksiyon kalitesinde sahneler oluşturan film kalitesinde bir emlak tanıtımı
Görsel kalitenin satıştaki en önemli unsur olduğu lüks ilanlar veya diğer tüm mülkler
Sunulan ev turu
Avatarınızın ekrandaki sunucu olarak yer aldığı, mülkün özelliklerini anlatan adım adım anlatımlı bir video
Kişisel varlığınızın ön planda olmasını istediğiniz standart listeleme videoları
Listeleme vitrini
Sosyal medya ve MLS sayfaları için ideal, avatar anlatımlı, mülk fotoğrafları ve b-roll içeren kısa bir ilan özeti
İlk gösterimden önce hazır olan hızlı ilan içeriği
Video Agent'i kullanmaVideo Agent
Yukarıdaki dört formattan biri size uygun değil mi? İstediğiniz şeyi sade bir dille anlatmak için de Video Agent kullanabilirsiniz. İlan detaylarınızı, hedef kitlenizi veya video konunuzu yazın; HeyGen senaryo, avatar, görseller ve seslendirme dahil olmak üzere eksiksiz bir taslağı otomatik olarak oluştursun.
Gayrimenkul videoları hassasiyet gerektirdiği için (doğru fiyat, adres, mahalle detayları ve harekete geçirici mesaj/CTA), yayına almadan önce taslağı mutlaka AI Studio'ya alın. AI Studio'da metni satır satır gözden geçirip düzenleyebilir, b-roll görüntüleri değiştirebilir, altyazıları ayarlayabilir ve dışa aktarmadan önce tüm detayları ince ayar yapabilirsiniz.
Prompt ipuçları ve yaratıcı iş akışı fikirleri için Video Agent prompting rehberine göz atın.
Daha derine inmek ister misiniz? HeyGen Academy'de Video Agent kullanmayı öğrenin.
Sizin için neden mükemmel
Görev
Scriptwriting
Görseller
Anlatım
Düzenleme
Altyazılar
Video Agent sizin yerinize halleder
Konu veya prompt'unuzu açık ve etkileyici bir hikâyeye dönüştürür
Tonunuza ve temanıza uygun stok görüntüleri veya görselleri otomatik olarak seçer
175'ten fazla dilde doğal, duyguyu algılayan seslendirmeler ekler
Hızı, geçişleri ve zamanlamayı otomatik olarak ayarlar
Netlik ve erişilebilirlik için doğru altyazılar oluşturur
İpucu: Prompt'ları yaratıcı brifiniz gibi ele alın. Fikriniz ne kadar net olursa, Agent o kadar akıllı hale gelir. Şu tür net prompt'lar kullanın:
- “Dijital avatarlar kullanarak kişisel marka oluşturma üzerine 90 saniyelik bir açıklayıcı video oluşturun.”
- “En son bültenimi 1 dakikalık bir TikTok senaryosu olarak özetleyin.”
- “Canlı tempolu ve enerjik bir tonla ürün lansman videosu oluşturun.”
Prompt'ları editörünüzle yaptığınız konuşmalar gibi düşünün; ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, sonuçlarınız o kadar iyi olur.
Sinematik sonuçlar için profesyonel ipuçları
- Net bir brif hazırlayın. Promptunuzu, ton, format ve hedef dahil olmak üzere yaratıcı yönünüz olarak düşünün. “Dijital avatarlarla kişisel marka oluşturma hakkında 90 saniyelik bir açıklayıcı video oluştur.”
- Güçlü görseller kullanın.Kişiselleştirilmiş bir dokunuş için kendi ürün kliplerinizi veya B-roll görüntülerinizi yükleyin.
- Hızlıca yineleyin.Ön izleme yapın, ince ayar yapın ve yeniden oluşturun; Agent geri bildirimlerinizden öğrenir.
- Dünyaya açılın.Çok dilli ses desteğiyle anında yerelleştirin.
- Avatarınızı ekleyin. HeyGen avatarınızla Video Agent'ı birleştirerek tutarlı bir marka deneyimi oluşturun.
Kısayol: İlk taslağınız için Video Agent kullanın, ardından 5. Adımda AI Studio'da geliştirip özelleştirin. Ham bilgiyi cilalı, yayına hazır videoya dönüştürmenin en hızlı yoludur.
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Sıradakileri keşfedin:
En iyi uygulamalar: videonuzu AI Studio'da ince ayarlarla optimize edin
Video Agent'in oluşturduğu içerik üzerinde daha fazla kontrol mü istiyorsunuz? Onu AI Studio'ya alın. Videonuz yayına girmeden önce tüm detayları burada gözden geçirip düzenleyebilirsiniz.
AI Studio'da şunları yapabilirsiniz:
- Metni satır satır düzenleyin. İlanın adresinin, fiyatının, semt adının ve diğer tüm önemli detayların doğru olduğundan emin olun.
- B-roll görüntülerini değiştirin veya oluşturun. Herhangi bir sahneyi mülk fotoğrafı, stok görüntü veya metin prompt'undan oluşturulmuş YZ b-roll videosuyla değiştirin.
- Altyazıları ve metin bindirmelerini ayarlayın. Ekrandaki metnin marka stilinize uygun ve okunması kolay olduğundan emin olun.
- Avatarınızın konuşmasını ince ayarlarla optimize edin. Tonu ve konuşma hızını ayarlamak için Voice Director'ı kullanın veya yanlış telaffuz edilen isimleri ve adresleri düzeltmek için Pauses ve Pronunciation özelliklerinden yararlanın.
Ayrıca HeyGen'in yerleşik YZ Senaryo Yazarı'nı kullanarak sıfırdan senaryo yazabilir veya mevcut senaryoları düzenleyebilirsiniz (Hızlı Komutlar'ı açmak ve Script Writer'ı seçmek için senaryo paneline "/" yazın) ya da HeyGen dışında ChatGPT, Claude veya Gemini ile taslak hazırlayıp buraya yapıştırabilirsiniz.
Bir metni yapay zeka ile yazıyor veya geliştiriyorsanız, bu adımlar kısa sürede güçlü sonuçlar almanıza yardımcı olur:
- Adım 1: Net bir prompt ile başlayın. YZ'ye ne tür bir video oluşturduğunuzu (listeleme videosu, piyasa güncellemesi, alıcı rehberi), kimin için olduğunu, amacını ve tonunu söyleyin.
- Adım 2: Temel bilgilerinizi ekleyin. İlan adresini, öne çıkan özellikleri, fiyatı, mahalleyi, piyasada kalma süresini veya önemli olan diğer temel veri noktalarını ekleyin.
- 3. adım: Doğru yapıyı isteyin. Metnin konuşma diliyle yazıldığından, okunmasının kolay ve sohbet havasında olduğundan emin olun; ilan açıklaması gibi yazılmamalı.
- Adım 4: Gözden geçirin ve iyileştirin. Videoyu önizleyin, ardından senaryoyu doğrudan zaman çizelgesinde düzenleyin. Gördüklerinize ve duyduklarınıza göre iyileştirin.
Örnek revizyon prompt'ları:
- "Bunu daha özgüvenli ve heyecan verici hale getirin."
- "Daha güçlü bir açılış cümlesi ekleyin."
- "Son bölümü sadeleştirin ve CTA'yı daha uygulanabilir hale getirin."
- "En iyi 3 özelliğe odaklanan 30 saniyelik bir versiyon verin."
İpucu:
YZ'yi yerinize geçecek bir araç değil, birlikte yazan bir ekip arkadaşınız olarak kullanın. En iyi senaryolar, yerel uzmanlığınızı yapay zekanın hızıyla birleştirir. Siz içgörüyü getirirsiniz, yapay zeka metni mükemmelleştirir.
Adım 4: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık videonuzu HeyGen'in YZ Stüdyosu içinde hayata geçirmenin zamanı. Videonuzu netlik ve akıcı bir akış odağında tasarlayın.
- 1. adımda oluşturduğunuz Marka Kiti'ni veya şablonları kullanarak sahnelerinizi dakikalar içinde tasarlayın.
- Mesajınızı, fiyat, adres veya bir CTA gibi ekrandaki metinlerle güçlendirin ve bunların animasyonla görünmesini sağlayın.
- HeyGen'in stok medya kitaplığında yüksek kaliteli b-roll kliplerine göz atın veya doğrudan AI Studio'ya entegre edilmiş YZ video modellerini kullanarak metin prompt'undan sinematik b-roll oluşturun.
- Avatar Shots'u kullanarak avatarınızı sinematik, film kalitesinde sahnelere yerleştirin; bu, premium ilan videoları veya lüks marka içerikleri için idealdir.
- Videonuza akıcı ve profesyonel bir görünüm kazandırmak için premium sahne geçişlerini kullanın.
- Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için altyazılar ekleyip özelleştirin.
- İçeri aktardığınız herhangi bir görüntüden gereksiz doldurma kelimelerini, duraklamaları veya istemediğiniz çekimleri otomatik olarak kaldırmak için Auto Edit'i kullanın.
İpucu
İlan videoları için, avatar tanıtımınızı arka plan sahnesi olarak bir mülk fotoğrafının veya YZ ile oluşturulmuş dış çekim b-roll görüntülerinin üzerine bindirmeyi deneyin. Bu, alıcılar MLS’de fotoğrafları görmeden önce onlara anında görsel bir referans noktası sunar. Çok dilli içerikler için, tüm çevrilmiş sürümleri tek bir paylaşım bağlantısında, açılır menü seçicili çok dilli oynatıcıyla bir araya getirin.
Daha derine inmek ister misiniz? HeyGen Academy: AI Studio, tüm düzenleme özelliklerini ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir video kursu
En iyi uygulamalar: telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam olması gerektiği gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? Emlak senaryolarında sokak adları, mahalle adları ve yapay zekanın yanlış telaffuz edebileceği yerel simge yapılar bulunur. HeyGen, seslendirmeleri doğal ve doğru bir şekilde sunmak için ince ayar yapmanızı sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Nasıl çalışır
En uygun olan
Duraklamalar ve telaffuz
Duraklamalar ekleyin ve telaffuzu doğrudan senaryo panelinde ayarlayın
Sokak, mahalle ve semt adlarını doğru yazmak
Ses yansıtma
Tercih ettiğiniz ton ve tempoda sesi yükleyin veya kaydedin; herhangi bir avatar bunu kendi sesiyle aktarır
İlan sunumu ya da alıcı danışmanlığında kullanacağınız enerjiyle birebir uyum sağlamak
Ses yönetmeni
Duyguyu ve tonu tek tıkla şekillendirin
Yeni bir ilan için sıcaklık ve heyecanı artırmak ya da alıcı rehberi için sakin ve güven verici bir ton yakalamak
Özel ses klonu duyguları
Klonunuz için farklı duygusal tonlarda ek kayıtlar yükleyin
Kişisel ses klonunuza aralık ekleme
Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz?
İletişim etkisini ölçeklendirme stratejileri
İster etki alanınızı büyütüyor, ister neyin dönüşüm sağladığını test ediyor, ister yeni alıcı topluluklarına ulaşıyor olun, bu gelişmiş araçlar gayrimenkul profesyonellerinin ölçeklenmesini hassasiyetle sağlar.
Bir profesyonel gibi optimize edin ve yineleyin
İlan giriş cümlenizin, CTA'nızın veya açılış metninizin birden fazla versiyonunu oluşturun ve sonuçları karşılaştırın.
- Farklı mülk öne çıkanlarını veya açılarınızı test etmek için sahneleri çoğaltın.
- Alıcıların hangi tona daha iyi tepki verdiğini görmek için avatarları veya sesleri değiştirin.
- İşe yarayanları korumak için izlenme süresini, tıklamaları ve talep oranlarını ölçün.
Çeviriyle küreselleşin
Öğrenin videolarınızı nasıl çevireceğinizi ve yerelleştireceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına ihtiyaç duymadan.
Çevrilmiş videolarda tutarlılığı korumak için, aracı kurum adının telaffuzu veya mahalle adları gibi belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirmenize olanak tanıyan HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları ayrıca, Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
Şununla yayınlayın: çok dilli oynatıcı. Klasördeki her oluşturulmuş çeviri için dil açılır menüsüne sahip tek bir paylaşım bağlantısı sunar.
İpucu
İlan videonuzu bir kez İngilizce oluşturun, ardından dakikalar içinde İspanyolca, Mandarin ve Vietnamca versiyonlarını üretin. Üçünü de tek bir açıklamayla paylaşın: "İlgileniyor musunuz? Aşağıdan kendi dilinizde izleyin."
Büyük ölçekte kişiselleştirin
Alıcı takiplerinize, satıcı erişimlerinize veya çevre kampanyalarınıza Kişiselleştirilmiş Videolar ile kişisel bir dokunuş katın. Alıcının adı, mahallesi veya fiyat aralığı gibi dinamik öğeler kullanarak, her bir kişi için benzersiz ve çok daha ilgi çekici bir deneyim oluşturursunuz.
HubSpot, Zapier, Make ve Clay üzerindeki CRM entegrasyonlarınızla birlikte kullanarak tamamen otomatik bir video erişim iş akışı oluşturun ve bir e-tablodan aynı anda yüzlerce kişiselleştirilmiş video oluşturmak için Toplu Modu kullanın.
Kavramları görselleştirin
Soyut fikirleri net ve akılda kalıcı görsellere dönüştürün.
- Hareket tasarımcısı prompt'lardan animasyonlu başlıklar, diyagramlar ve sosyal medya kancaları oluşturur. Süreçler, çerçeveler ve tanımlar için idealdir (oluşturma kredileri kullanır).
- Stok medya + ekranlar: Öğrenmeyi örnekler, B‑roll görüntüler veya slayt bindirmeleriyle pekiştirin.
Tek bir videoyu sekiz farklı içeriğe dönüştürün
Çoğu emlak içerik üreticisinin yalnızca daha fazla fikre ihtiyacı yok. Daha iyi sistemlere ihtiyaçları var. Çünkü doğru sistemi kurduğunuzda, istikrarlı olmak çok daha kolay hale gelir.
Gayrimenkul içerik üretiminde şu anda en güçlü iş akışı, daha fazla çekim yapmak değil. Zaten oluşturduğunuz her videodan daha fazla değer elde etmektir. İşte HeyGen içinde tek bir ilan gezintisini, yeniden çekim yapmadan sekiz farklı içerik parçasına dönüştürmenin yolu.
Adım 1: YZ Clipping ile kısa videolar çıkarın
Kaynak videonuzu AI Clipping'e yükleyin. Araç, çekiminizi otomatik olarak analiz eder ve zaman çizelgesinde elle gezinmenize gerek kalmadan en güçlü, tek başına kullanılabilir anları belirler. Klip süresini (30 saniyenin altında, 30 ila 60 saniye arası veya daha uzun), çıktı formatını (dikey, yatay veya kare) ve altyazıları seçin. Tek bir ilan tanıtım videosu, paylaşmaya hazır 3 ila 5 kısa videoya dönüşebilir.
Adım 2: Avatar V / Avatar çekimleriyle farklı açılış cümleleri oluşturun
Kısa videolarınızdan biri iyi performans gösteriyor ancak farklı bir açılış denemek istiyorsanız, yeniden kayıt almanıza gerek yok. Aynı klibin yeni bir giriş versiyonunu oluşturmak için Avatar V veya Avatar Shots kullanın. Voice Director, tüm videoyu baştan oluşturmanıza gerek kalmadan belirli kelimeleri veya cümleleri düzeltmenizi sağlar.
3. adım: En güçlü klibinizi çevirin
En iyi performans gösteren kısa videonuzu alın ve Translate Videos üzerinden çalıştırın. İspanyolca, Mandarin, Vietnamca veya 175+ mevcut dilden herhangi birini seçin. Avatarınız içeriği hedef dilde ana diliymiş gibi sunar; yeniden çekim yok, dublaj yok, tercümana gerek yok. Tek bir video artık tamamen yeni bir alıcı kitlesine ulaşıyor.
Adım 4: Transkriptten bağımsız bir YZ avatar videosu oluşturun
Video transkriptiniz zaten içerikle dolu. Projects bölümüne gidin, videonuzu açın ve tam metni görmek için Transcript’e tıklayın. Güçlü bir cümle veya bölümü seçip kopyalayın, Avatar V ikizinizle birlikte Avatar Shots’a yapıştırın ve yeni, bağımsız bir video oluşturun. Aynı uzmanlık, farklı açı, kamera gerekmez.
Adım 5: Transkripti sosyal medya gönderilerine dönüştürün
Transkriptin işe yarar bir bölümünü alın, biraz düzenleyin ve bunu bir LinkedIn gönderisi, X gönderisi, e-posta bülteni ya da piyasa içgörüsü açıklaması olarak paylaşın. Orijinal videonuz artık video formatının tamamen dışında da içerik oluşturuyor.
1 ilan tanıtım turu, 1 uzun format video + 3 kısa video + 1 farklı açılış kancası versiyonu + 1 çevrilmiş klip + 1 YZ avatar videosu + 1 sosyal medya gönderisi = 8 parça içerik hâline gelir
Ve bu, sınırın yanına bile yaklaşmıyor. Amaç, daha çok çalışarak daha fazla içerik üretmek değil. Amaç, zaten oluşturduğunuz her videonun değerini katlayan bir sistem kurmak.
Tüm iş akışını izleyin: Tek bir emlak ilanını HeyGen ile 8 parça içeriğe dönüştürün
Kullanım örneği #1: Piyasa güncellemeleri
Şunlar için ideal:
Etkileşim ağını büyüten acenteler, geçmiş müşterilerin aklında kalmayı sürdüren ekip liderleri ve markasını yerel pazarın otoritesi olarak konumlandıran brokerlik şirketleri.
Fırsat
Tavsiye alan emlak danışmanları, işlemler arasında akılda kalmayı başaranlardır. Bunu yapmanın en etkili yolu, haftalık veya aylık piyasa güncellemesi videosudur. Çoğu danışman piyasa verilerini bir PDF’te veya uzun bir açıklamada özetler. Avatarınızın aynı içgörüleri 90 saniyelik bir videoda aktarması ise temelde bambaşka bir bağ kurma düzeyi yaratır ve tüm büyük platformlarda etkili olur.
Öne çıkan özellikler:
- Güncellemeleri bizzat kendiniz sunmanız için Dijital İkiz / Avatar V
- Mevcut pazar verisi slaytlarınızı otomatik olarak dönüştürmek için PPT/PDF'den videoya
- Sosyal medya klipleri için en çok paylaşılabilir anları çıkarmak üzere YZ ile klip oluşturma
- Veri raporunuzdan çok avatarın yer aldığı bir piyasa tartışması oluşturmak için video podcast
- Çok dilli tarım bölgeleri için videoları birden fazla dilde yayımlamak üzere çevirin
- Aynı güncelleme şablonunun farklı değişkenlerle mahalleye özel sürümlerini oluşturmak için Toplu Mod
Müşteri hikayesi
Jim McDonner, ABD Donanması'ndan emekli olduktan sonra emlak sektörüne girdi ve kendini, ülkenin en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Kuzeybatı Arkansas'ta, her gün yaklaşık 40 yeni sakinin taşındığı bir bölgede, 4.000'den fazla lisanslı emlak danışmanıyla rekabet ederken buldu.
HeyGen'den önce tek bir video oluşturmak neredeyse tüm gününü alabiliyordu. 12 videoluk bir seri hazırlaması için profesyonel bir kameraman tutsan bile, haftada yalnızca bir veya iki video yayımlıyor ve sık sık haftaları tamamen boş geçiyordu.
"Çok tutarlı değildi. Kanalımın hiç ilgi görmemesine şaşmamalı." Jim McDonner
Bir yapay zeka sertifika programını tamamladıktan sonra Jim, artık neredeyse tamamen otomatikleşmiş bir iş akışı kurdu. Pazar trendlerini araştırmak için Manus’u, metin taslaklarını hazırlamak için ChatGPT’yi, alıcı ve taşınma rehberleri oluşturmak için Gamma’yı ve marka varlıklarını kullanarak profesyonel videolar üretmek için HeyGen'in Video Agent’ını kullanıyor.
"Pazartesi sabahı en fazla üç, dört saat harcayıp bir haftalık video içeriği oluşturabiliyor ve hepsini önceden zamanlayabiliyorum." Jim McDonner
Eğitim odaklı yaklaşımı, kitlesini istikrarlı bir şekilde 25 ila 45 yaş arasındaki alıcılara kaydırdı. Eğitim içerikli bir ilan kampanyası, 650.000 $ değerindeki bir mülkün yalnızca yedi günde satılmasına yardımcı oldu. Bir başka video, Memphis’ten taşınmayı planlayan alıcıları cezbetti ve California’yı hedefleyen bir kampanya, Kuzeybatı Arkansas’a taşınmayı planlayan alıcılardan gelen talepleri artırdı.
"Şu anda ulaştığım kitlenin yanına bile yaklaşamazdım." Jim McDonner
Tam hikayeyi okuyun: Jim McDonner, hızla büyüyen bir emlak piyasasında öne çıkmak için HeyGen'i nasıl kullanıyor
Haftada 5 video, haftada 1–2 videodan artış | Bir haftalık içeriği oluşturmak için 3–4 saat | 1.000+ YouTube abonesi
Kullanım örneği #2: Sinematik ev turu
Şunlar için ideal:
Üst segment veya lüks mülkleri listeleyen emlak danışmanları, yüksek üretim kalitesine sahip bir marka inşa eden brokerlik şirketleri ve içeriklerinin kalabalık sosyal medya akışında görsel olarak öne çıkmasını isteyen tüm danışmanlar.
Fırsat
İlan videolarının çoğu telefonda çekiliyor veya her çekim için yüzlerce dolar ödenerek bir kameramana yaptırılıyor. HeyGen ile hazırlanan sinematik bir ev turu ise Seedance 2 destekli Avatar Shots kullanarak avatarınızı mülkün karakterine uygun, görsel açıdan etkileyici sahnelere yerleştirir ve film kalitesinde prodüksiyonu çok daha düşük maliyet ve sürede sunar.
Ortaya çıkan video gerçek bir prodüksiyon gibi görünür. Süreç sadece birkaç dakika sürer.
En iyi uygulamalar:
- Sahneyi mülkle uyumlu hale getirin. Avatar çekimlerini bilgilendirmek için Generating Looks özelliğini kullanarak mülkün stilini tanımlayın: modern ve minimal, sıcak ve geleneksel, sahil tarzı, kentsel. Arka plan, evin kendisi gibi hissettirmelidir.
- Avatar anlatımını mülk görüntüleriyle eşleştirin.Gerçek mülkü sinematik unsurlar devreye girmeden önce alıcılara hissettirmek için Avatar Çekiminizi gerçek ilan fotoğraflarının veya YZ ile oluşturulmuş dış mekân b-roll görüntülerinin üzerine yerleştirin.
- Anlatım için resim içinde resim kullanın. Avatarınızı, mülk görselleri arka planda oynarken resim içinde resim anlatıcı olarak görünür tutun. Böylece kadraja hakim olmadan kişisel varlığınızı korursunuz.
- Üst segmentte tutun. Sinematik ev turları, metin ağırlıklı bindirmeler veya hızlı kesmeler için doğru yer değildir. Görsellerin nefes almasına izin verin. Yavaş geçişler ve sade altyazılar kullanın.
- Önce yaşam tarzını öne çıkarın. Özelliklerden önce mülkün hissettirdikleriyle başlayın: ışık, alan, mahalle atmosferi. Alıcılar önce duygusal olarak karar verir.
Öne çıkan özellikler:
- Avatar Shots (Seedance 2): metin prompt'undan oluşturulan, sinema kalitesinde avatar sahneleri; sinematik ev turu prodüksiyonu için temel araç
- Görünümler oluşturma: avatarınızın arka planını ve ortamını, bir metin prompt'u ile mülkün karakterine uyarlayın
- Üretken B-roll: metin prompt’unuzdan (Sora 2 / Veo 3.1) doğrudan AI Studio içinde, mülkle ilişkili sinematik görseller oluşturun
- Dijital İkiz / Avatar V: ekrandaki anlatıcı olarak dijital ikiziniz
- Resim içinde resim yerleşimi: mülk görselleri kadrajı doldururken avatarınızı anlatıcı olarak ekranda tutun
- Otomatik Düzenleme: avatar anlatımını eklemeden önce kaydedilmiş tüm tanıtım çekimlerini temizleyin
- Videoları çevirin: uluslararası veya çok dilli alıcı kitleler için sinematik turu birden fazla dilde oluşturun
Uzman ipucu
Lüks bir mülk için, evin estetiğine uygun (iç mekânın sıcaklığı, dış mimari, mahalle yaşam tarzı) 3 ila 4 farklı avatar çekimi oluşturun ve bunları anlatımlı öne çıkan sahneler arasında geçiş olarak kullanın. Bu sayede ekip gerektirmeden videoya tam prodüksiyon hissi verirsiniz.
Müşteri hikayesi
Craig Veroni, British Columbia eyaletindeki Vancouver'da, North Vancouver, West Vancouver ve şehrin tamamında hizmet veren bir emlak danışmanıdır. Emlak sektörüne girmeden önce, on yılı aşkın süre profesyonel sinema ve televizyon oyunculuğu yapmış ve video her zaman işinin merkezinde yer almıştır.
Bir yangın ve sel, ailesini neredeyse bir yıl boyunca evlerinden ayrılmak zorunda bıraktıktan sonra, video prodüksiyonu tamamen durdu.
"Yaklaşık dokuz aydır evimizin dışında kalmıştık. Hiç içerik üretemiyordum. Ekipmanım yoktu." Craig Veroni
Diğer acentelerin HeyGen kullanarak yapay zeka avatarlarla yeni sosyal kanallar büyüttüğünü gördüğünde şüpheciydi. Küçük bir eğitim grubunda geçirdiği üç gün içinde dijital ikizini oluşturdu, iş akışını geliştirdi ve ilk Instagram Reels videosunu yayımladı.
"Videolarımla tanındığım için çok tedirgin oldum. İnsanların bundan nefret edeceğini düşündüm." Craig Veroni
İkiz avatar işe yaradı çünkü kendi yüksek kaliteli çekimlerinden oluşturulmuş, daha önce çektiği videolardan oluşan arşivle eğitilmişti; böylece gerçek görünümünü ve jest ve mimiklerini birebir yansıtıyordu. Bunu profesyonelce kaydedilmiş ses modelleriyle eşleştirdi ve her yeni, daha iyi bir avatar modeli çıktığında ikizi sürekli güncelledi.
Haftada bir video üretmekten günde iki Reels paylaşmaya geçti. İlk hafta içinde, paylaştığı her gönderi, kendi başına yaptıklarının tamamından daha iyi performans gösterdi. Üç farklı seferde, onu tanımayan insanlar, abonesi olduklarını söylemek için kamusal alanda onu durdurdu.
"Bağlantı işe yarıyordu." Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
10 ayda 4 kat Instagram takipçisi | HeyGen ile günde 2 Reels paylaşımı | Aylık 770.000+ hesaba erişim
Kullanım örneği #3: İlan öne çıkarma
Perfect for:
Bireysel acenteler, ekip liderleri, listeleme koordinatörleri ve acente pazarlama ekipleri.
Fırsat
Video ilanları, yalnızca fotoğraflı ilanlara kıyasla %403’e kadar daha fazla talep oluşturuyor, ancak maliyet ve zaman nedeniyle çoğu emlak danışmanı hiç video üretmiyor. HeyGen ile hazırlanan bir ilan spotlight videosu, 10 dakikadan kısa sürede profesyonel, avatar anlatımlı bir özet sunar ve ilk gösterimden önce kullanıma hazır olur.
Format şöyle: dijital ikiziniz, resim içinde resim sunucu olarak ilanı anlatır; arka planda ise mülk fotoğrafları, metin vurguları ve YZ ile oluşturulmuş b-roll görüntüleri kadrajı doldurur. Alıcılar, tek bir videoda sizden kişisel bir tanıtım ve mülke dair görsel bir referans noktası elde eder.
En iyi uygulamalar:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- Teknik özelliklerle değil, yaşam tarzıyla öne çıkın.Alıcılar teknik özellikler listesini zaten okuyabilir. Siz hikâyeyi anlatın: mutfaktaki sabah ışığını, kahve dükkânına yürüyüşü, mahallenin havasını.
- Görüntü içinde görüntü anlatımı kullanın. Avatarınızı, mülk fotoğrafları ve b-roll arkada oynarken köşede anlatıcı olarak görünür tutun. Bu, görselleri engellemeden videoya kişisel bir dokunuş katar.
- 90 saniyenin altında tutun.Daha uzun formatları lüks mülkler için saklayın. Çoğu ilan için ideal süre 60 ila 90 saniyedir.
- Çok dilli sürümleri hemen oluşturun.Pazarınızda önemli sayıda İspanyolca veya başka bir dilde konuşan alıcı kitlesi varsa, İngilizce versiyonu yayımladıktan hemen sonra spotlight içeriğini çevirin.
Öne çıkan özellikler:
- Dijital İkiz / Avatar V: dijital ikiziniz ilan anlatımını sizin yerinize sunar
- Resim içinde resim yerleşimi: avatarınız, mülk fotoğrafları ve b-roll görüntüleri üzerinde anlatıcı olarak yer alır
- Görünümler oluşturma: avatarınızı, mülkün tarzına uygun bir arka plana yerleştirin
- Üretken B-roll: metin prompt'unuzdan mülkle ilişkili sinematik görseller oluşturun
- Videoları çevirin: tek bir ilan vitrini, 175+ dil versiyonu
- Altyazılar: sosyal medya ve listeleme platformlarında sessiz otomatik oynatma için vazgeçilmezdir
İpucu
İşe yarayan senaryo yapısı: Hook (şaşırtıcı veya canlı bir giriş, 10 saniye), İlanın öne çıkan özellikleri (yaşam tarzı faydasını öne çıkaran 3 ila 4 özellik, 40 saniye), Mahalle (yürünebilirlik, okullar, olanaklar, 20 saniye), CTA (tek ve net bir sonraki adım, 10 saniye).
Müşteri hikayesi
Scott Henninger, yaklaşık yirmi yıldır alıcıların kuzeydoğu Tennessee ve güneybatı Virginia’ya taşınmalarına yardımcı oluyor. Bugün YouTube kanalı, tüm işinin arkasındaki itici güç: müşterilerinin yüzde 85 ila 90’ı, bölgeye taşınmayla ilgili eğitici videolar sayesinde onu buluyor.
HeyGen'den önce, Scott'ın her video için oturma odasını geçici bir stüdyoya dönüştürmesi gerekiyordu: birden fazla kamera, teleprompter'lı bir DSLR, dikkatli ışık yönetimi. Her seferinde tüm ekipmanın kurulup sökülmesi gerektiği için, bazen aylarca yeni video yayımlayamadığı oluyordu.
"Ne zaman yeniden video paylaşmaya başlasam, işler açılıyor." Scott Henninger
HeyGen'e geçtikten sonra Scott artık ses kaydını alıyor, bunu avatar videosunu oluşturmak için HeyGen'e yüklüyor ve projeyi grafikler, b-roll görüntüler ve başlıklarla Final Cut Pro'da tamamlıyor.
"Birini kaydettiğim andan itibaren, istersem bir buçuk ya da iki saat içinde yayına hazır hale getirebiliyorum." Scott Henninger
HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Scott'ın videoları yaklaşık 20.000 görüntülenme topladı. Şimdiye kadar yalnızca bir izleyici videoların YZ ile oluşturulmuş olabileceğini ima etti. Bugün yılda 25 ila 30 işlem kapatıyor ve bu müşterilerin neredeyse tamamı, bir görüşme planlamadan önce onu YouTube üzerinden keşfediyor.
"Fiziksel olarak kameranın karşısında oturmak bana tek kuruş kazandırmıyor. Senaryoları yazmak, sunmak ve yayına almak, asıl paranın geldiği yer orası." Scott Henninger
Tam hikayeyi okuyun: Scott Henninger, HeyGen'i kullanarak videoyu emlak büyüme motoruna nasıl dönüştürüyor
Her çekim oturumunda 3 saat tasarruf | 10–15 dakikalık bir YouTube videosu üretmek için 2 saat | YouTube üzerinden gelen potansiyel müşterilerle yılda 25+ ev satışı