

Muhtemelen onu Instagram’da görmüşsünüzdür. Sakin sesli, kel bir keşiş akışınıza hayatla ilgili tavsiyeler bırakıyor. Milyonlarca izlenme. Kendini gerçekten etkilenmiş hisseden insanlardan binlerce yorum.

Yang Mun gerçek bir kişi değil. O, tamamı HeyGen ile oluşturulmuş bir YZ karakteri; yaratıcısı Shalev Hani. Ve şu anda Instagram, TikTok ve YouTube’da onunki gibi hesaplar adeta patlama yaşıyor.

Shalev, Yang Mun’u basit bir formülle 2,5 milyondan fazla Instagram takipçisine ulaştırdı: net bir konsept, yaklaşık 20 dakikalık prodüksiyon süresi ve HeyGen. Kamera yok. Stüdyo yok. Geleneksel oyuncu ya da prodüksiyon ekibi yok.

Kim izliyor

Yang Mun, Instagram'da çoğu akışın sunamadığı bir şey arayarak gezinip duran 25-50 yaş arası yetişkinlere hitap ediyor. Yang Mun'un yaratıcısı Shalev Hani, kitlesini şöyle tanımlıyor: “sakinlik, duygusal berraklık ve ruhsal olarak ayakları yere basan bir yaşam arayan yetişkinler.” Gürültü istemiyorlar. Kısa da olsa bir durup dinlenme anı istiyorlar. Ve yalnız değiller. Yavaşlamanın ve ruh sağlığını önceliklendirmesinin, niş ilgi alanlarından çıkıp ana akım önceliklere dönüştüğü bir iyi yaşam dönüşümünün içinden geçiyoruz.

Video tüm stratejiyi taşıyor. “Video, varlığı, tonu ve güveni aktarmanın temel mecrasıdır,” diye açıklıyor Shalev. “Bir metin gönderisi bilgeliği paylaşabilir. Bir video ise onu hissettirir.” İşte bu yüzden her şeyi yalnızca video etrafında ve başka hiçbir şey olmadan inşa ediyor.

Sorun

HeyGen'den önce, her video için senaryo yazmak, kaydetmek, düzenlemek ve yayımlamak ciddi ölçüde manuel emek gerektiriyordu. Shalev eski sürecini şöyle tanımlıyor: “daha yavaş ve daha fazla kaynak gerektiren, tutarlılığı sınırlayan.” Haftada birkaç videoyu yönetebiliyordu; bu kulağa makul geliyor, ta ki Instagram'ın gerçekte nasıl çalıştığını anlayana kadar. Algoritma günlük tutarlılığı ödüllendiriyor. Haftada birkaç gönderi, daha az erişim, daha yavaş büyüme ve Shalev'in hissedip de bir türlü kıramadığı bir tavan anlamına geliyor.

Daha derin zorluk ise sürdürülebilirlikti. “Tükenmişlik yaşamadan düzenli paylaşımı sürdürmek” belirli ve kritik acı noktasıydı. İçeriğin meditatif niteliği, ton ve ritimde yüksek hassasiyet gerektiriyordu. Hem bu standardı koruyup hem de büyümek için yeterince sık paylaşım yapmak, uzun süre devam ettirilemeyecek kadar yorucu bir süreçti.

“Mesaja hizmet etmek için teknolojiyi kullanın, ondan dikkati dağıtmak için değil.” — Yang Mun'un yaratıcısı Shalev Hani

Neden HeyGen

Shalev, “içeriği ölçeklendirirken özgünlüğü koruması gerektiğini” fark ettiğinde bir yapay zeka video çözümü aramaya başladı. Kestirme bir yol peşinde değildi. Üretim yükünü kaldırırken ortaya çıkan son ürüne yapay ve rahatsız edici bir his katmayacak bir araca ihtiyacı vardı.

Birkaç farklı platformu değerlendirdi ve tek bir nedenle HeyGen'i seçti. Kendi sözleriyle, “En insani ve müdahalesiz hissettiren oydu, odağı mesajın üzerinde tuttu.” Diğer araçlar, dikkati teknolojiye çeken görsel veya tonal unsurlar ekliyordu. HeyGen ise tam tersini yaptı. İçeriğin içinde görünmez oldu.

Uyum süreci hızlıydı. Shalev ve ekibi, araç setini kullanmakta kısa sürede rahatladı “birkaç günden daha kısa bir sürede.” Zorlu bir öğrenme eğrisi yoktu. Uzun süren denemeler yapmalarına gerek kalmadı. İlk kullanımdan neredeyse hemen sonra üretim kalitesinde çıktılar almaya başladılar.

Nasıl çalışır

Yang Mun hesabı için fikirler iki kaynaktan geliyor: tekrar eden izleyici zorlukları ve zamansız ruhani temalar. Shalev, trendlerin peşinden koşmadığını söylüyor. İnsanların şu anda neye ihtiyaç duyduğuyla yüzyıllardır doğru olanın nerede kesiştiğini buluyor. Bu birleşim, her videoya hem anında etki hem de derinlik kazandırıyor.

Kısa ve basit metinler yazıyor. Shalev’in erken dönemde öğrendiği en önemli tek ders bu. Başlangıçta bilmiş olmayı dilediği şey sorulduğunda, yanıtı çok netti: “Basit metinler en iyi performansı gösterir.” YZ video araçlarında cazip gelen, teknoloji bunu kaldırabildiği için daha uzun ve karmaşık içerikler yazmaktır. Ancak izleyiciler karmaşıklık istemiyor. Onlar, net bir şekilde aktarılmış tek bir fikir istiyor. Hazır bir metni olmadığında, bir tane oluşturmak için HeyGen'in metin yazarı aracını kullanıyor.

En çok güvendiği diğer özellikler “avatar teslimi ve ses.” Gösterişli grafikler yok. Katmanlı kurgu yok. Format sade ve mesaj odaklı kalıyor çünkü Shalev’in dediği gibi, “insanlarla bağ kuran videolar, sade ve mesajı öne çıkaran videolardır.” HeyGen ile video oluşturmak bu kadar kolay olduğu için, içerikleri toplu halde üretiyor; tek bir oturumda birden fazla video için senaryo yazıp oluşturuyor ve ardından bunları hafta geneline yayılarak yayınlanacak şekilde planlıyor.

