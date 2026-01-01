Önemli bilgileri hızla iletin.

The Weather Network, farklı pazarlarda her ay 40 milyondan fazla kullanıcıya, günde 24 saat, yılda 365 gün hava durumu bilgisi sunuyor. Havanın konuma bağlı olması nedeniyle, The Weather Network'ün her topluluğa daha yerelleştirilmiş hava tahminleri ulaştırmanın bir yoluna ihtiyacı vardı.

Bunu gerçekleştirmek için The Weather Network, ilk YZ destekli avatarını HeyGen kullanarak oluşturdu. Bu çözüm, ekrandaki hava durumu sunucularının yerini almıyor; ancak onların sponsorlu mesajlarda avatar kullanmalarını sağlıyor. Meteorologlarının açık rızasıyla şirket, yapay zekadan yararlanarak çok daha geniş ölçekte hiper-yerel hava tahminleri sunabiliyor ve toplulukların ile yerel ekonomilerin hava durumu kaynaklı olaylara hazırlanması ve bu olaylara yanıt vermesi için bir fırsat yaratıyor.

“Hava medyası ve bilgi hizmetleri sektörlerindeki şirketler, yapay zekanın olağanüstü gücünden yararlanmak için ideal bir konumdadır; böylece hayat kurtaran bilgileri daha iyi iletebilir, eğlenceli hikâyeler anlatabilir ve insanların günlük kararlar almasına yardımcı olabilirler,” diyor Pelmorex Corporation Başkanı ve CEO’su Nana Banerjee.