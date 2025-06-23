TechMix, doğum, sütten kesme, nakliye ve hava koşullarına bağlı stres gibi dönemlerde hayvanları desteklemek üzere tasarlanmış ürünler sunan, hayvan sağlığı ve beslenmesi alanında küresel ölçekte lider bir markadır. Ürün yelpazesi süt sığırı, besi sığırı, domuz ve köpekler ile atlar gibi evcil dostları da kapsar. Çiftçilerin ve dağıtım ortaklarının ürünlerinin faydalarını ve kullanım alanlarını daha iyi anlamasına yardımcı olan eğitici içerikler üreterek, TechMix dünya genelinde hayvancılığın sağlığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

TechMix ile uluslararası dağıtım ortakları arasındaki dil ve öğrenme farkını kapatmak için TechMix, ürünleri hakkında sürekli eğitimi destekleyen, yerelleştirilmiş ve ilgi çekici video içerikler sunmak üzere HeyGen'e yöneldi.

Tutarlı ve çok dilli bir sistem oluşturma

Geçmişte TechMix, özellikle dil engelleri ve dinamik eğitim araçlarının eksikliği söz konusu olduğunda, uluslararası iş ortaklarını eğitme konusunda zorluklarla karşılaşıyordu. Geleneksel yaklaşım, metin tabanlı dokümanlara ve sözlü aktarıma dayanıyordu; bu yöntemler ise ürün kullanımına dair net, görsel bir yönlendirme sunmakta çoğu zaman yetersiz kalıyordu. TechMix’in, farklı ülkelerdeki iş ortaklarının yüksek kaliteli, yerelleştirilmiş eğitim materyallerine erişebilmesini sağlayacak bir çözüme ihtiyacı vardı.

“İstediğimiz şey, uluslararası dağıtım ortaklarımızı gerçekten içine çekebilecek, dil engellerini ortadan kaldıracak ve onlara ürün bilgisine eğlenceli ve profesyonel bir formatta erişim sağlayacak bir çözümdü,” dedi TechMix Pazarlama Koordinatörü John Sucansky.

HeyGen kullanarak TechMix, mevcut ürün ve eğitim videolarını avatarlar ve çevirilerden yararlanarak dinamik, yerelleştirilmiş içeriklere dönüştürmeye başladı. İş ortaklarının ana dilinde sunulan bu videolar, netlik sağlar ve anlamayı güçlendirir.

TechMix ayrıca eğitim içeriklerini daha ilgi çekici hale getirmenin gücünü fark etti. Kendi sektörlerinde, metin ağırlıklı eğitimler sunmak yeterli değil. Dağıtım ortaklarının ürünleri gerçekten anladığından ve ekiplerini eğitme konusunda heyecanlı ve yetkin hissettiklerinden emin olmaları gerekiyordu.

“Yalnızca yazılı içerik sunmanın, iş ortaklarımızın ilgisini canlı tutmak için yeterince etkili olmayacağını biliyorduk,” dedi John. “HeyGen’in avatarlarını kullanarak bilgilendirici, eğlenceli ve etkileşimli içerikler oluşturabildik. Bu da öğrenmeyi çok daha dinamik bir deneyime dönüştürüyor.”

Özelleştirilebilir avatarlar ve video oluşturma iş akışı