TechMix, doğum, sütten kesme, nakliye ve hava koşullarına bağlı stres gibi dönemlerde hayvanları desteklemek üzere tasarlanmış ürünler sunan, hayvan sağlığı ve beslenmesi alanında küresel ölçekte lider bir markadır. Ürün yelpazesi süt sığırı, besi sığırı, domuz ve köpekler ile atlar gibi evcil dostları da kapsar. Çiftçilerin ve dağıtım ortaklarının ürünlerinin faydalarını ve kullanım alanlarını daha iyi anlamasına yardımcı olan eğitici içerikler üreterek, TechMix dünya genelinde hayvancılığın sağlığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.
TechMix ile uluslararası dağıtım ortakları arasındaki dil ve öğrenme farkını kapatmak için TechMix, ürünleri hakkında sürekli eğitimi destekleyen, yerelleştirilmiş ve ilgi çekici video içerikler sunmak üzere HeyGen'e yöneldi.
Tutarlı ve çok dilli bir sistem oluşturma
Geçmişte TechMix, özellikle dil engelleri ve dinamik eğitim araçlarının eksikliği söz konusu olduğunda, uluslararası iş ortaklarını eğitme konusunda zorluklarla karşılaşıyordu. Geleneksel yaklaşım, metin tabanlı dokümanlara ve sözlü aktarıma dayanıyordu; bu yöntemler ise ürün kullanımına dair net, görsel bir yönlendirme sunmakta çoğu zaman yetersiz kalıyordu. TechMix’in, farklı ülkelerdeki iş ortaklarının yüksek kaliteli, yerelleştirilmiş eğitim materyallerine erişebilmesini sağlayacak bir çözüme ihtiyacı vardı.
“İstediğimiz şey, uluslararası dağıtım ortaklarımızı gerçekten içine çekebilecek, dil engellerini ortadan kaldıracak ve onlara ürün bilgisine eğlenceli ve profesyonel bir formatta erişim sağlayacak bir çözümdü,” dedi TechMix Pazarlama Koordinatörü John Sucansky.
HeyGen kullanarak TechMix, mevcut ürün ve eğitim videolarını avatarlar ve çevirilerden yararlanarak dinamik, yerelleştirilmiş içeriklere dönüştürmeye başladı. İş ortaklarının ana dilinde sunulan bu videolar, netlik sağlar ve anlamayı güçlendirir.
TechMix ayrıca eğitim içeriklerini daha ilgi çekici hale getirmenin gücünü fark etti. Kendi sektörlerinde, metin ağırlıklı eğitimler sunmak yeterli değil. Dağıtım ortaklarının ürünleri gerçekten anladığından ve ekiplerini eğitme konusunda heyecanlı ve yetkin hissettiklerinden emin olmaları gerekiyordu.
“Yalnızca yazılı içerik sunmanın, iş ortaklarımızın ilgisini canlı tutmak için yeterince etkili olmayacağını biliyorduk,” dedi John. “HeyGen’in avatarlarını kullanarak bilgilendirici, eğlenceli ve etkileşimli içerikler oluşturabildik. Bu da öğrenmeyi çok daha dinamik bir deneyime dönüştürüyor.”
Özelleştirilebilir avatarlar ve video oluşturma iş akışı
Birden fazla ülkedeki dağıtım ortaklarıyla çalışan TechMix, eğitim içerik üretimini ölçeklendirmelerini sağlayacak bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Ekip, HeyGen’in avatar aracını kullanarak teknik personelini bir stüdyoda çekiyor ve bu süreçte buzağılarda stresle ilişkili rahatsızlıkların tedavisi gibi belirli ürün uygulamaları hakkında konuşmalar kaydediyor. Bu video bölümleri daha sonra avatarlara dönüştürülüyor ve HeyGen’in çeviri yetenekleri kullanılarak çeşitli dillere çevriliyor.
“Avatarları kullanarak canlı çekimlere olan ihtiyacı ortadan kaldırdık; bu da yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda kamerada olmaktan hoşlanmayan ekip üyelerimizin üzerindeki baskıyı da kaldırıyor,” diye açıklıyor John. “Artık onlar sadece metni sağlıyor, gerisini biz arka planda hallediyoruz.”
Çeviri tamamlandıktan sonra TechMix ekibi, içeriği belirli bölgeler için ince ayar yapmak üzere uluslararası iş ortaklarıyla birlikte çalışarak çevirinin hedef kitleye doğal gelmesini sağlıyor. HeyGen’in platformu sayesinde TechMix, iş ortaklarına özel uyarlanmış eğitim videoları sunarak hem önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor hem de yüksek kalite standartlarını koruyor.
“HeyGen, eğitim videolarından oluşan ve iş ortaklarımızın istedikleri zaman kolayca erişebilecekleri bir arşiv oluşturmamıza imkân tanıdı. Bu da onlara, ürünlerimizi kendi ana dillerinde satmaları için ihtiyaç duydukları özgüveni ve bilgiyi sağlıyor,” dedi John.
TechMix’in uluslararası iş ortağı iletişiminde devrim yaratmak
TechMix’in HeyGen kullanımı, eğitim içeriklerini daha erişilebilir, anlaşılır ve ilgi çekici hale getirerek hem iç iş akışlarını iyileştirdi hem de küresel dağıtım ortaklarıyla ilişkileri güçlendirdi. Bunun sonucunda distribütörler, TechMix’in ürünlerini pazarlama ve uygulama konusunda kendilerini daha güvende hissediyor; bu da artan satışlara ve daha güçlü iş ortaklıklarına yol açıyor.
HeyGen kullanımını ABD pazarında genişletme ve büyükbaş ile domuz çiftliklerindeki çalışanların eğitim deneyimini geliştirme planlarıyla TechMix, uluslararası ve yerel ekiplerinin en son yapay zeka araçlarıyla güçlendirildiği bir geleceğin zeminini hazırlıyor.
Öne çıkan özellikler:
- Etkileşimli öğrenme: HeyGen’in avatarları, küresel distribütörler için dinamik ve ilgi çekici eğitimler sunarak, onların bilgiyi yalnızca pasif bir şekilde alan değil, öğrenme sürecine aktif olarak katılan kişiler olmasını sağlar.
- Ölçeklenebilir yerelleştirme: HeyGen’in çok dilli yetenekleri sayesinde TechMix, eğitim içeriklerini çeşitli küresel pazarlara destek verecek şekilde zahmetsizce ölçeklendirebilir.
- Özelleştirilebilirlik: TechMix, HeyGen’in özelleştirilebilir avatarları ve video iş akışlarından tam anlamıyla yararlanarak, her bir hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri oluşturabiliyor.
HeyGen ile TechMix, hayvan sağlığı ürünlerinin dünya çapında nasıl pazarlanıp uygulandığını kökten değiştirecek bir konuma geliyor. Yapay zeka destekli iletişim araçlarından yararlanan TechMix, yalnızca distribütör iş ortakları için eğitim deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda pazarlardaki başarıyı artıran daha güçlü ve daha verimli iletişim kanalları da oluşturuyor.