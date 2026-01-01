Neredeyse yirmi yıldır Scott Henninger alıcıların kuzeydoğu Tennessee ve güneybatı Virginia’ya taşınmasına yardımcı oluyor. Bugün YouTube channel bölgeye taşınmayla ilgili eğitici videolar sayesinde müşterilerinin yüzde 85 ila 90’ının onu keşfettiği, işinin arkasındaki itici güç haline geldi.
Scott, Tennessee’de yaşamanın artıları ve eksileri, eyaletler arası karşılaştırmalar ve yerel topluluklara ilişkin detaylı rehberler gibi konuları ele alan uzun formatlı içerikler üretiyor. Bu videolar, ülkenin dört bir yanından alıcıların ilgisini çekerek, hayatlarının en büyük finansal kararlarından birini güvenle vermelerine yardımcı oluyor.
"Güven her şeydir," dedi Scott. "Bu genellikle hayatlarındaki en büyük finansal karardır."
Video işi için giderek daha önemli hale geldikçe, video üretimi de giderek zorlaştı. Her çekimden önce kameraları, ışıkları, teleprompter’ları ve kayıt ekipmanlarını kurmak, içerik oluşturmayı çoğu zaman üretimi geciktiren saatler süren bir sürece dönüştürdü.
Ancak HeyGen ile, her çekim yapmak istediğinde stüdyo kurmak yerine, yalnızca sesini kaydedip kendisinin gerçekçi bir YZ versiyonunu oluşturabiliyor ve zamanını alıcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olan içerikler üretmeye odaklayabiliyordu.
Çekimlere daha az, satışa daha çok zaman ayırın
HeyGen'den önce, Scott'ın çektiği her video için oturma odasını geçici bir stüdyoya dönüştürmesi gerekiyordu.
"Her iki tarafta da birkaç kameram olurdu. Teleprompter'lı DSLR'ım olurdu," dedi. "Kurulumu yapmışken üç-dört video çekmeye çalışırdım."
İş akışı yüksek kaliteli içerik üretiyor olsa da bunun bir bedeli vardı. "Asıl sorun stüdyoyu kurma zahmeti," dedi Scott.
Kayıt yapmak çoğu zaman birden fazla çekim, dikkatli ışık yönetimi ve çekim boyunca evin sessiz kalmasını sağlamayı gerektiriyordu. Her seferinde tüm ekipmanın kurulup tekrar sökülmesi gerektiği için, Scott bazen aylarca yeni video yayımlayamadı.
Bu tutarsızlık doğrudan işini etkiledi. "Ne zaman yeniden video paylaşmaya başlasam, işler açılıyor," dedi.
Scott, kitlesinin beklediği güveni zedelemeden içerik oluşturmanın daha hızlı bir yolu olması gerektiğini biliyordu.
Alıcı güvenini artıran gerçekçi YZ videoları oluşturma
YZ video araçlarını araştırdıktan sonra Scott, en gerçekçi sonuçları verdiği için HeyGen’i seçti. “Videolarım için iyi bir generator bulamıyordum,” dedi. “Bana benzemesi gerekiyor.”
Artık prodüksiyon iş akışı çok daha basit. Scott, kendi anlatımını kaydetmeden önce konuları araştırmak, fikirler üretmek ve metin taslakları hazırlamak için Claude’u kullanıyor. Ardından sesi HeyGen’e yükleyerek avatar videosunu oluşturuyor ve projeyi Final Cut Pro’da grafikler, B-roll ve başlıklarla tamamlıyor.
“Birini kaydettiğim andan itibaren, istersem bir buçuk ya da iki saat içinde yayına hazır hale getirebiliyorum,” dedi Scott.
Onun için en büyük gelişme, daha hızlı kurgulamak değil. Her çekim yapmak istediğinde kamera, ışık ve ev stüdyosu kurma ihtiyacını ortadan kaldırmak.
"Bana en az iki üç saat kazandırıyor ve çok daha fazla esneklik sağlıyor," dedi.
Gerçekçilik de aynı derecede önemliydi. Çoğu müşteri kendileri iletişime geçmeden önce birkaç video izlediği için, özgünlüğü korumak hayati önem taşıyordu.
"Genellikle en az beş videoyu izliyorlar," dedi Scott. "Bana ulaşan insanlar beni tanıyormuş gibi hissediyor ve benden hoşlandıklarını düşünüyorlar."
Başta izleyicilerin yapay zekayı fark edeceğinden endişe etse de bu kaygıları kısa sürede ortadan kalktı.
HeyGen'i kullanmaya başladığından beri videoları yaklaşık 20.000 görüntülenme aldı, ancak yalnızca bir kişi bunların yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini söylemiş.
"Bir yorum aldım, birisi işin içinde yapay zeka olduğunu söylemiş, ama kimsenin fark ettiğini sanmıyorum," dedi Scott. Kendi annesi bile hâlâ videoları geleneksel şekilde çektiğine inanıyor. "Annem hâlâ onların YZ ile oluşturulduğunu bilmiyor."
Tutarlı içeriği gayrimenkul büyümesine dönüştürmek
Artık prodüksiyon engel olmaktan çıktığı için Scott, işini büyüten sürekliliği korumasına yardımcı olacak şekilde her hafta yeni bir YouTube videosu yayımlamayı hedefliyor.
Bugün yılda 25 ila 30 işlem kapatıyor ve bu müşterilerin neredeyse tamamı, bir görüşme ayarlamadan önce onu YouTube üzerinden keşfediyor.
HeyGen, Scott'a gün içinde ne olursa olsun içerik üretmeye devam etme esnekliği sağladı. Küçük bir ameliyatın ardından bile video üretmeye devam edebildi; kendi sözleriyle, "Mikrofonu kullanmama engel olmadı."
Scott için en büyük fayda, video oluşturmanın yerini almak değil. İş getirmeyen prodüksiyon işlerini ortadan kaldırmak.
"Fiziksel olarak kameranın karşısında oturmak bana bir kuruş kazandırmıyor," dedi. "Senaryoları yazmak, sunmak ve onları dışarıya çıkarmak; asıl para oradan geliyor."
Saatlerce kamera ve ışık kurmakla uğraşmak yerine Scott artık bu zamanı potansiyel müşterilerle iletişime geçmek, işini geliştirmek ya da sadece ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için kullanıyor.
"Etkililikten hiçbir şey kaybetmeden zamanımın bir kısmını geri kazanmama yardımcı oluyor," dedi Scott. "Eskiden çok daha fazla zaman alan işleri, artık o kadar zaman harcamadan yaparak işimi büyütmem için gerekli faaliyetlere daha fazla odaklanmamı sağlıyor."