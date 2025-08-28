Ratava, B2B iletişim, pazarlama, satış ve kurum içi mesajlaşma için videolar oluşturmak amacıyla geleneksel film yapımcılığını YZ avatarları ve üretken araçlarla birleştiren bir yapay zeka medya ajansıdır. Kreatif direktörler Maximus Jenkins ve Kaleb Manske liderliğindeki Ratava, geleneksel prodüksiyonun ağır yükü olmadan dinamik, yüksek hacimli video içeriğine ihtiyaç duyan pazarlama ajansları, brokerlik şirketleri ve franchise markalarıyla çalışmaktadır.

HeyGen’i entegre etmeden önce Ratava, tekrar eden darboğazlarla karşılaşıyordu. Her müşteri çekimi, özellikle de üst düzey yöneticilerle yapılanlar, hassas bir planlama, birden fazla tekrar ve kapsamlı koordinasyon gerektiriyordu. “Bir CEO ile çekim yaptığımızda, o gün her şeyin mükemmel olması gerekiyordu,” dedi Maximus. Bir şey doğru şekilde kaydedilmezse, geri dönmenin kolay bir yolu yoktu. Üst düzey yöneticilerin çoğu zamanları kısıtlıydı, kameraya karşı rahat değillerdi ya da yeniden çekim için müsait olmuyorlardı; bu da tek bir kaçırılmış fırsatın tüm projeyi aksatabileceği anlamına geliyordu.

Prodüksiyon sürecinin kendisi de baskıyı artırdı. Sınırlı çekim günleri, sıkışık teslim tarihleri yarattı; gergin ya da kamera karşısında çekingen olan kişiler ise sürecin hızını düşürdü. Post prodüksiyon, projeleri daha da uzatarak taze içerikleri hızlıca teslim etmeyi zorlaştırdı. “En büyük zorluklardan biri, birini kameranın karşısına çıkarmaktı,” diye açıkladı Maximus. Sürekli, kişiselleştirilmiş video çıktısına ihtiyaç duyan müşteriler için bu kısıtlar, ölçeklemeyi neredeyse imkânsız hâle getiriyordu.

Ölçekli üretim için yeniden kullanılabilir bir avatar kütüphanesi oluşturma

HeyGen, Ratava için her şeyi değiştirdi. Yöneticileri bir kez kaydedip yeniden kullanılabilir bir avatar kütüphanesi oluşturarak, Ratava günler, aylar hatta yıllar sonra bile ikinci bir çekime gerek kalmadan, talep üzerine yeni içerikler oluşturabildi. Maximus’un paylaştığı gibi: “Artık 15 ila 30 avatar içeren bir kütüphane oluşturabiliyor ve ihtiyaç duydukları her an yeni içerik üretebiliyoruz.” Daha önce canlı çekimin kısıtlarına bağlı olan süreç, kesintisiz video prodüksiyonu için ucu açık, esnek bir sisteme dönüştü.

Yaratıcı kapsam büyük ölçüde genişledi. Video sunumlar, statik slaytlardan yönetici avatarlarının yer aldığı dinamik prezentasyonlara dönüştü. Etkinlik pazarlaması; konferanslar öncesinde kişiselleştirilmiş hype videoları, etkinlik sırasında canlı avatar tabanlı konuşmacı tanıtımları ve sonrasında avatar görüntülerini gerçek zamanlı çekimlerle harmanlayan özet videolarla yeniden kurgulandı. Tek seferlik prodüksiyonlar yerine, Ratava artık ölçeklenebilir şekilde sürekli kampanyalar sunabiliyordu.

Maximus için etkisi hem kişisel hem de profesyoneldi. Geleneksel film yapımcılığından geldiği için, YZ’yi demokratikleştirici bir güç olarak görüyordu: “Yapay zeka, daha önce asla yapamayacağım şeyleri yapmama imkân tanıyor; ister çok pahalı, ister çok zaman alıcı, isterse teknik olarak fazla karmaşık olsun. Artık milyonlarca dolara ya da tam kadro bir ekibe ihtiyaç duymadan, paraşütle atlama efektleri ve küresel dil varyasyonları içeren videolar üretebiliyorum.”

“HeyGen, kamerada kendini rahat hissetmeyen pek çok müşterimize bile bir ses vermemizi sağlıyor. Hikâye anlatımının özü de bu ve artık bunu herkes yapabiliyor,” dedi Kaleb. Ayrıca platformun ne kadar kolay kullanılabildiğinin altını çizdi: “Bir video editörü olarak benim için hiçbir öğrenme eğrisi yoktu. Ama videoya yeni başlayan biri bile hemen girip içerik oluşturmaya başlayabilir. Sadece metninizi yazıyorsunuz ve gerisi geliyor.”

Kişisel ve profesyonel başarılarla yapay zekanın gücünü kanıtlamak

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Ratava, her bir ana kullanım senaryosunda içerik üretimini ölçeklendirirken zamandan tasarruf etti ve yeni yaratıcı fırsatların kilidini açtı.

Ölçeklenebilir hız : Röportaj tarzı videolarda teslim süresini haftalardan yalnızca bir güne indirdi. “Bitiriyoruz ve ‘Bunu bugün yaptım’ diyoruz. Bu daha önce hiç olmamıştı,” dedi Kaleb.

Küresel erişim : Dil yerelleştirmesinden yararlanarak, ana dil akıcılığı olmadan İspanyolca ve Fransızca konuşulan pazarlara açıldılar. "Dili bilmeden Arapça veya Fransızca konuşanlara sunum yapabiliyorum," diye ekledi Maximus.

Derinlemesine kişiselleştirme: Dışa yönelik kampanyalardaki video açılma oranları, kişiselleştirilmiş avatar mesajlarıyla %10'dan %30–40'a yükseldi.

Maximus için sihirli an, HeyGen’in dudak senkronizasyonu kalitesini çalışırken gördüğü andı. “Sesimi yükledim ve avatarımın, müşterimin yüzüyle konuştuğunu izledim; mükemmel görünüyordu.” Kaleb içinse bu an, annesine “günaydın” videosu göndermesiydi. “Bana, ‘Ben de seni seviyorum’ diye cevap verdi ve bunun YZ olduğunu hiç anlamadı. İşte o zaman bunun ne kadar gerçek olduğunu anladım.”

O zamandan beri HeyGen, Ratava’nın iş modelinin temel bir parçası haline geldi. Bunu CRM’lerine entegre ederek otomatik, yerelleştirilmiş video erişimi sağladılar. “Artık videolarımızın %98’inde bir şekilde HeyGen avatarları yer alıyor,” dedi Maximus. “Her an kullanıma hazır oyuncular gibi, araç setimizin bir parçası oldu.”

Ratava büyümeye devam ederken, HeyGen onların vizyonunun merkezinde kalıyor: müşterilerini, geleneksel maliyetlerin çok küçük bir kısmına, daha hızlı ve daha etkili hikâyeler anlatma konusunda güçlendirmek. “İşimizi HeyGen üzerine kurduk,” diye belirtiyor Maximus. “Sonuçlar zaten her şeyi anlatıyor.”