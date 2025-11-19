Duygusal Zekâ BI Stüdyosu, hikâye anlatıcısı, yazar ve The 2 a.m. Code kanalının arkasındaki YouTube içerik üreticisi Lisa Anugwom Narh’ın eseridir. Lisa, stüdyosu ve kanalı aracılığıyla duygusal zekâ, kişilik ve öz farkındalık konularını keşfederek insanların kendi otantik benlikleriyle bağ kurmalarına yardımcı olur. Anlatıları, Myers-Briggs çerçevesindeki en nadir kişilik tiplerinden biri olan ve nüfusun yalnızca yüzde bir ila ikisini temsil eden INFJ topluluğuna odaklanır.

Lisa’nın misyonu, zihinleri ve kalpleri açmak için hikâyeleri kullanarak insanların yaşadıklarını yeni bir bakış açısıyla görmelerine yardımcı olmak. “Bence bir hikâyede bulunabilecek çok fazla bilgi ve bilgelik var,” diyor. Ancak, yaratıcı vizyonu net olmasına rağmen, profesyonel video içeriği üretme süreci kendi başına yavaş, maliyetli ve yorucuydu.

Lisa, HeyGen’i keşfettiğinde her şey değişti. Yapay zeka video platformu, fikirlerini dilediği zaman ve dilediği yerden profesyonel, duygusal etkisi yüksek videolara dönüştürme imkânı sundu. HeyGen, onun yaratıcılığı ile kitlesi arasında bir köprü haline gelerek, anlamlı içerikleri her zamankinden daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde paylaşmasını sağladı.

Tutarlılığı artırmak için üretim sınırlarını aşmak

HeyGen'den önce Lisa her şeyi kendi yapıyordu. Yazardı, hikâye anlatıcısıydı, editördü ve kreatif direktördü; çoğu zaman Los Angeles County'de uyum görevlisi olarak yürüttüğü tam zamanlı işiyle içerik üretimini aynı anda yürütüyordu. Her video, yaratıcı süreç daha başlamadan önce saatler süren hazırlık, kurulum ve toparlama gerektiriyordu.

“Bunu hayata geçirmek için günün farklı saatlerinde içimde farklı kişilikler gerektiriyordu,” dedi. “Hem IT sorumlusu, hem ışık ekibi, hem de kurgucuydum; hepsi bir aradaydı.” İçerik oluşturmak, evini yeniden düzenlemek, ekipman kurmak ve sessizliği sağlamak anlamına geliyordu. “Mobilyaları taşımam, çocukların evde olmadığından emin olmam, mikrofonlarımı ve kameralarımı şarj etmem ve her şeyin kusursuz göründüğünden emin olmam gerekiyordu,” dedi Lisa.

Bu sürekli çaba, gecikmelere ve hayal kırıklığına yol açtı. “Yeterince dinlenmemişsem ya da kamerada olmaktan kendimi yeterince özgüvenli hissetmiyorsam çekimi ertelerdim,” dedi. “Süreci yavaşlatan o kadar çok bahane vardı ki.” Çekim yaptığında bile, kurgu ve post prodüksiyon adımları daha fazla zaman ve enerji alıyordu.

Sonuç tutarsızlıktı. Kitlesini büyütme imkânı, içerik üretmeye ayırabildiği zamanla sınırlıydı. “İstediğim şekilde içerik oluşturmak için hem zamanı hem de doğru ortamı bulmak zordu,” dedi. “Ve tek başınıza çalıştığınızda bu moral bozucu olabiliyor.”

Hikaye anlatımını sınır tanımadan ölçeklendirmek için yapay zekayı benimsemek

Lisa’nın HeyGen ile ilk deneyimi hem şaşkınlık hem de rahatlama oldu. “HeyGen, daha önce yaptığım her şeyin tam tersiydi,” dedi. “Artık tek ihtiyacım olan bir fikir ve günün her saatinde onu hayata geçirebiliyorum.”

İlk kez, kamera, ışık ya da mükemmel koşullara ihtiyaç duymadan video üretebiliyordu. HeyGen’in avatarlarını ve ses özelliklerini kullanarak Lisa, her yerden video oluşturup yayımlayabildi. “Telefonumdan bile videolar yaptım. Ekranda gördüğünüz kişi benim, ama benden daha akıllı bir versiyonum; mesajımı benim asla veremeyeceğim kadar iyi iletiyor,” dedi.

HeyGen aynı zamanda yaratıcı özgüvenini yeniden keşfetmesine yardımcı oldu. “Kameranın karşısına geçtiğinizde her zaman biraz kaygı olur,” dedi Lisa. “Ama HeyGen ile o korku yok oldu. İyi araştırılmış ve özgün bir fikrim olduğu sürece, onu dünyaya sunarken kendimi rahat ve özgüvenli hissettim.”

Onun “sihirli anı”, ilk dijital ikizini oluşturduğunda geldi. “Oluştur’a bastığımda ve avatarımın benim sesim ve tonumla konuştuğunu gördüğümde, bu şimdiye kadar yaşadığım en gerçek deneyimdi,” dedi. “Neredeyse nefes almayı unuttum. ‘Bu olamaz’ diye düşündüm. Ama oldu.”

O andan itibaren Lisa, HeyGen'i bir araçtan çok daha fazlası olarak görmeye başladı. Hikayeleri daha hızlı, daha akıllı ve çok daha güçlü bir duygusal bağla hayata geçirmesini sağlayan yaratıcı bir iş ortağına dönüştü. “İlk kez gerçekten bana ait bir markam olduğunu hissettim,” dedi. “HeyGen, kendi sesimi bulmama ve onu dünyayla paylaşmama yardımcı oldu.”

Avatarlar aracılığıyla bağlantıyı ve topluluğu dönüştürmek

HeyGen kullanmanın en beklenmedik etkisi, Lisa’nın kitlesinden gelen tepki oldu. “En şaşırtıcı olan geri bildirimlerdi,” dedi. “İnsanlar beni avatarım üzerinden hissediyor. Onunla duygusal olarak bağ kuruyor ve başkalarıyla paylaşıyorlar. Gerçek olup olmadığını asla sorgulamıyorlar.”

Dijital ikizi, onun mesajı ile izleyicileri arasında bir köprü haline geldi. “Bu benim. Benim sesim. Benim mesajım. Ve bir fark yaratıyor,” dedi. Avatarlar sayesinde hikâye anlatımına karakterler katabildi ve böylece izleyicilerine daha fazla derinlik ve çeşitlilik sundu. “İnsanlar her hafta bu karakterleri görmeyi dört gözle bekliyor. Onlar kendilerini canlı hissediyor.”

Bu dönüşüm Lisa’ya mükemmeliyetçilikten ve korkudan özgürleşme imkânı da verdi. “Artık nasıl göründüğüm ya da ne kadar yorgun olduğum yüzünden videoları ertelemiyorum,” dedi. “En önemli olana odaklanabiliyorum: hikâyeye ve mesaja.”

HeyGen ile ölçülebilir büyüme ve yaratıcı özgürlük sağlamak

Lisa’nın HeyGen’i kullanmaya başlamasının sonuçları dönüştürücü oldu. YouTube kanalı, gösterimlerde %43,8 artış ve uzun format video etkileşiminde %70 büyüme gördü. Artık tam zamanlı işini sürdürürken ve içeriği tek başına üretirken bile her ay 10.000’den fazla yeni abone kazanıyor.

“Geçişler ve müzikle birlikte iki saatten kısa sürede videolar oluşturabiliyorum,” dedi Lisa. “Yetişmekte zorlanmaktan, sürekli olarak etki uyandıran içerikler yayımlamaya geçtim.”

HeyGen, Lisa'ya mesajını ölçeklendirme ve kitlesiyle çok daha derin bir bağ kurma imkânı verdi. “HeyGen'den önce zamanla, mekânla ve enerjimle sürekli mücadele ediyordum,” dedi. “HeyGen'den sonra ritmimi, kitlemi ve sesimi buldum.”

Diğer içerik üreticilerine tavsiyesi basit: “Tıklayın. Her özelliği keşfetmekten çekinmeyin. Neler yapabileceğinize şaşıracaksınız. Ücretsiz sürümle başlayın. Özgürlüğe sadece birkaç tık uzaktasınız."

Lisa için HeyGen, üretimi basitleştirmekten çok daha fazlasını yaptı. Yaratıcılığını yeniden alevlendirdi ve büyüyen, etkileşimli bir topluluk oluşturmasına yardımcı oldu. “Bu sadece bir platform değil,” diyor. “Bu benim yaratıcı ortağım. Hikayelerimi hayata geçirmeme ve izleyicilerimin karşısına mümkün olan en samimi şekilde çıkmama yardımcı oldu.”