I Love Happy Cats Belçika merkezli, sertifikalı kedi davranış uzmanı Anneleen Bru tarafından, kedileri daha mutlu kılma misyonuyla kurulmuş bir eğitim platformudur. Çevrimiçi kurslar, kitaplar ve video içerikleri aracılığıyla Anneleen, bilimsel temelli ve pratik rehberlik sunarak kedi sahiplerinin ve profesyonellerin kedi davranışını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ancak bilgisini farklı bölgeler ve platformlar arasında ölçeklendirmek zor oldu. Profesyonel, çok dilli video içeriği oluşturmak zaman alıcı, pahalı ve duygusal olarak yıpratıcıydı. “Ben büyük fikirleri olan bir girişimciyim,” dedi Anneleen. “Ama pratik süreçte sürekli takılıp kalıyordum ve bunu hızlandıramıyordum.”

HeyGen’i keşfettiğinde her şey değişti. Platform, Anneleen’e içeriklerini oluşturma, çevirme ve sunma biçimini dönüştürmesi için araçlar sağlayarak işini eşi benzeri görülmemiş ölçekte büyütmesinin önünü açtı.

Zaman ve kalite arasındaki imkânsız dengeyi yönetmek

Tek başına çalışan bir girişimci olarak Anneleen, misyonundan güç alıyordu ancak zaman, bütçe ve prodüksiyon talepleri tarafından kısıtlanıyordu. “Eskiden her şeyi stüdyoda çekerdik,” dedi Anneleen. “Teleprompter kullanır, makyajımı yapar ve metni tekrar tekrar okurdum. Tek bir hata yapsam her şeye en baştan başlamamız gerekirdi.”

Videoları kurgulayan partnerinden yardım almasına rağmen süreç çok yorucuydu. Sadece 10 dakikalık tek bir videonun çekimi saatler, kurgusu ise günler sürebiliyordu. “İnsanlar kısa bir video görüyor ve bunun kolay olduğunu sanıyor, ama perde arkasında haftalarca süren bir emek var ve siz çok küçük bir işletmeyseniz bu, diğer her şeyin durması anlamına geliyor,” dedi Anneleen.

Üretim maliyeti sadece finansal değildi, duygusaldı. “Saatlerce çekim yaptığımı ve sonra kameranın aslında kayıt yapmadığını fark ettiğimi hatırlıyorum,” dedi Anneleen. “Bir başka sefer, bütün gün gözlerimin altında makyajla dolaştım. Hepsini çöpe atıp en baştan başlamak zorunda kaldık.”

En önemlisi, geleneksel video prodüksiyonu küresel ölçekte büyümeyi neredeyse imkânsız hâle getiriyordu. İçeriğini diğer dillere çevirmek; çevirmenler tutmak, görüntüleri yeniden çekmek ve her pazar için baştan sona kurgulamak anlamına geliyordu. “Felemenkçe veya Hollandacanın ötesine geçmek istedim. Japonya’ya, Brezilya’ya ve Almanya’ya ulaşmak istedim. Ama bunu tek başıma yapamazdım.”

Avatarlar ve otomasyon ile yeni olanakların kilidini açmak

Anneleen’in HeyGen ile yolculuğu merakla başladı. “Önce temel video çevirisiyle başladım. Sadece mevcut İngilizce videolarımı yükleyip Fransızca ve Almanca versiyonlarını oluşturdum,” dedi Anneleen. “Robotik olacaklarından endişeleniyordum ama öyle olmadı. Ses, ton ve hatta telaffuz bile bana aitmiş gibi hissettirdi.”

O erken başarı, onu daha fazlasını keşfetmeye yöneltti. Avatarlarla denemeler yapmaya başladı. “Bir metin dökümü yükleyebileceğimi, bir avatar videosu oluşturabileceğimi ve en baştan başlamadan bunu tekrar tekrar çevirebileceğimi fark ettim. İşte o zaman dank etti: Bu sadece bir araç değildi. Bu, çığır açan bir çözümdü.”

Bir gece, birden dank etti. “Hiç uyumadım. Kitaplarımı kurslara, fikirlerimi videolara dönüştürebileceğimi fark ettim. Yılların emeğini yeniden kullanıp onlara yeni bir hayat verebilirdim. İşte o zaman dedim ki: ‘Happy Cats ile dünyayı fethedebilirim.’”

HeyGen kullanarak Anneleen, 56 videoluk kursunu Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Macarca, Japonca ve daha birçok dile çevrilmiş, çok dilli bir varlığa dönüştürdü. “Deneme videolarını ana dili konuşan kişilere gönderdim,” dedi Anneleen. “Geri dönüp ‘Bu mükemmel’ dediler. Her şeyi anladılar, hatta bilimsel terminolojiyi bile.”

HeyGen’in sezgisel arayüzü işi daha da kolaylaştırdı. “O kadar basit ki. Bir senaryo yazıyorum, yüklüyorum ve işlem tamam. Altyazı ekleyebiliyor, çevirebiliyor ve hepsini tek bir yerden revize edebiliyorum. Kuyruğa aldıktan sonra gidip başka işlerime bakabiliyorum.”

Zahmetsiz iş akışlarıyla daha hızlı üretime ulaşmak

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri I Love Happy Cats, hız, erişim ve etkileşimde çarpıcı iyileşmeler gördü.

Üretim süresi azaldı : Videoları baştan sona oluşturmak, HeyGen'den önceye kıyasla 5 kat daha hızlı.

: Videoları baştan sona oluşturmak, HeyGen'den önceye kıyasla 5 kat daha hızlı. Küresel erişim sağlandı : Artık kurslar fransızca, almanca, italyanca, rusça, japonca, macarca ve çince dillerinde sunuluyor.

: Artık kurslar fransızca, almanca, italyanca, rusça, japonca, macarca ve çince dillerinde sunuluyor. Maliyet verimliliği: Stüdyolara, çevirmenlere veya editörlere ihtiyaç duymadan Anneleen artık tamamen kendi bünyesinde profesyonel kalitede içerik üretiyor.

“Her zaman HeyGen'den önce bir dönem ve HeyGen'den sonra bir dönem olduğunu söylerim,” dedi. “Avatarımın benim yazdığım bir şeyi söylediğini görmek… İkizimi keşfetmek gibiydi. Gerçeküstüydü. Misyonumu ölçeklenebilir hale getirdi.”

Başkalarına tavsiyesi mi? “Bu fırsatı kaçırmayın. Dünyaya söylemek istediğiniz bir şey varsa, HeyGen bunu söylemenize yardımcı olacaktır.”