En başından beri getitAI, güvenin ve zamanlamanın tartışmaya açık olmadığını biliyordu. Dijital ajanların ikna edici olabilmesi için yalnızca görsel olarak inandırıcı değil, davranışsal olarak da akıcı hissettirmesi gerekiyordu. Ne hantal duraklamalar, ne yamalı seslendirmeler, ne de tuhaf bir yapaylık kabul edilebilirdi.

İlk avatar platformları ya hızdan ödün vererek kaliteyi önceliklendiriyor ya da fotogerçekçi olmayan, hızlı yanıtlar sunuyordu. Hiçbiri işe yaramadı. Anlatıyı taşıyan mecra, hikâyeyi bozmamalıydı.

“Biz sadece bir yüz aramıyorduk — ifade gücü yüksek, hızlı ve duygusal olarak okunabilir bir şey gerekiyordu. Hikâyenin her seferinde hedefi bulması gerekiyordu,” dedi Alain.

HeyGen, getitAI'in ihtiyaç duyduğu bileşimi sunan ilk platformdu: fotogerçekçi avatarlar, gerçek zamanlı yanıt verebilme ve dinamik hikâye anlatımıyla aynı hızda ilerleyebilen geliştirici dostu bir arayüz.

HeyGen neden eksik halkaydı

HeyGen'i farklı kılan şey, fotogerçekçi video oluşturma ile gerçek zamanlı akış yapan avatarların benzersiz birleşimiydi. Mesele sadece avatarları işlemek değildi; kullanıcının asla bir yazılımı bekliyormuş gibi hissetmediği, inandırıcı ve akıcı bir etkileşimi sürdürmekti.

HeyGen’in en erken etkileşimli avatar iş ortaklarından biri olarak getitAI, daha zorlu kullanım senaryoları için sistemi optimize etmek üzere ürün ekibiyle yakın çalıştı: dallanan mantık akışları, esnek kullanıcı girdileri ve duygusal zekâya sahip bir sunum.

“İlk başta zorlu bir süreçti ama sonunda tuhaflık uçurumunu aştık ve gerçek bir konuşma gibi hissettiren bir şey inşa ettik,” dedi Alain.

18 aylık iş birliğinin ardından getitAI, çalışmalarını bir HeyGen topluluk etkinliğinde paylaşmak üzere davet edildi. Sahnedeyken, HeyGen Kurucu Ortağı Wayne Liang durumu açıkça ifade etti: “getitAI teknolojimizi bizden daha iyi kullanıyor.”

Bir platform olarak ikna

İlk ivme tüketici markalarından gelse de, getitAI’nin daha geniş hedefi yatay ilerlemek: güveni ve sohbeti, kararların alındığı her yerde çalışabilecek bir altyapıya dönüştürmek.

SaaS ürünlerine onboarding süreçlerinden eğitime, finansa ve sağlığa kadar—bir kararın yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu her yerde, iyi eğitilmiş bir ajan devreye girebilir. Dikey alan isteğe bağlıdır. İnsani dokunuş ise değildir.

HeyGen’in avatarları bu ajanları görünür kılıyor. getitAI ise onları ikna edici hale getiriyor.

Birlikte, hikâyenin CTA’da bitmediği; her tıklama, kaydırma ve sorudan akıp geçtiği yeni bir arayüz türünün temelini atıyorlar.

Etkisi: İnsanları harekete geçiren etkileşim

getitAI + HeyGen ajanlarıyla yapılan oturumlar artık ortalama 2,5 dakikanın üzerinde sürüyor; bu da tipik etkileşim sürelerinin katları anlamına geliyor. Sonuç sadece daha uzun etkileşim değil, daha derin bir iletişim: kullanıcılar sorular soruyor, kendilerine özel yanıtlar alıyor ve akışta kalıyor.

Bu etkileşimler için dönüşüm oranları %13–21 arasında değişiyor. Ancak daha ilginç olan değişim ne? Kullanıcı artık sadece gezinmeyi bırakıyor ve hikâyenin bir parçası olmaya başlıyor.

“İnternet sayfalardan akışlara geçti. Şimdi de akışlardan karakterlere geçiyor. Biz o dönüşümün arkasındaki sistemi kuruyoruz,” dedi Alain.

Sırada ne var

getitAI, Creator Agent Marketplace lansmanına hazırlanırken, HeyGen yığının (stack) kilit bir parçası olmaya devam ediyor. İşletmeler çok yakında, ses, ton ve hikâye anlatım tarzı da dâhil olmak üzere tamamen eğitilmiş ajanları, bir Stripe ödeme adımı eklemek kadar kolay bir şekilde devreye alabilecek.

HeyGen için bu, avatarların metin okumayı bırakıp kararları yönlendirmeye başladığında neler olabileceğinin bir kanıtı. getitAI içinse, tıklamalarla değil, sohbetle güçlenen bir web’e doğru atılan bir sonraki adım.