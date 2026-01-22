Dolsten & Co. Simon Dolsten tarafından kurulmuş, üst düzey marka hikâyeleri kurgulama konusunda deneyimli, kıdemli bir kreatif direktörün yönettiği, yapay zekayı merkeze alan bir kreatif ajanstır. Michelob Ultra ve Volkswagen gibi global markalar için kreatif çalışmalara liderlik ettikten ve Emmy ödüllü ile Super Bowl seviyesinde kampanyalar ürettikten sonra Simon, teknolojinin hayal gücünü kısıtlamak yerine hızlandırdığı yeni bir yaratıcılık çağı için tasarlanmış bir ajans kurmaya karar verdi.

Dolsten & Co., kişilik odaklı markalardan büyük kurumsal yapılara kadar çok geniş bir müşteri yelpazesiyle çalışarak, onların duygusal olarak yankı uyandıran ve günümüz hızına ayak uyduran hikâyeler anlatmalarına yardımcı oluyor. Simon’ın hikâye anlatıcılığına dayanan yaklaşımı merkezde kalmaya devam ederken, geleneksel prodüksiyon modelleri deneme yapmayı, prototip oluşturmayı ve iddialı fikirleri hızla hayata geçirmeyi zorlaştırıyordu.

HeyGen, Dolsten & Co.'ya aylar yerine günler içinde yüksek sadakatli yaratıcı işler oluşturup yineleyip teslim edebileceği bir yol sundu ve daha önce imkânsız görünen fikirlerin önünü açtı.

Geleneksel prodüksiyon büyük fikirleri yavaşlatıyor

HeyGen'i kullanmadan önce Dolsten & Co., çoğu kreatif ajansın karşılaştığı aynı zorlukla karşı karşıyaydı: hız ihtiyacı. Bir fikri, müşterilerin gerçekten görebileceği ve tepki verebileceği bir şeye dönüştürmek, kapsamlı bir ön hazırlık gerektiriyordu.

“Aslında hızlı bir şekilde prototip ya da kavram kanıtı oluşturamıyordunuz,” diye açıkladı Simon. “Müşterilere uzun bir senaryo ya da 100 sayfalık bir sunum götürmek zorunda kalıyordunuz.”

Geleneksel reklam ortamlarında, sadece 30 saniyelik bir reklam filmi üretmek bile aylar sürebilir ve milyonlarca dolara mal olabilir. Prodüksiyon tamamlandıktan sonra, yaratıcı ekipler genellikle sette çektikleriyle sınırlı kalır ve işi geliştirme veya üzerinde yineleme yapma imkanları oldukça kısıtlı olur.

“Yaratıcılar için bu kısıtlayıcı,” dedi Simon. “Sürekli inşa etmek, test etmek ve iyileştirmek istiyorsunuz, ancak süreç buna izin vermiyor.”

Bu durum, iş birliğini yavaşlattı, riski artırdı ve özellikle etkileşimli avatarlar veya YZ destekli anlatılar gibi yeni ortaya çıkan formatları içeren cesur fikirleri keşfetmeyi zorlaştırdı.

HeyGen ile hızlıca prototip oluşturun, yineleyin ve içerik üretin

HeyGen, Dolsten & Co.'nun fikirlerle çalışma şeklini kökten değiştirdi. Ekip, artık konseptleri senaryolar veya statik sunumlar üzerinden anlatmak yerine, müşterilere birkaç gün içinde işlevsel ve tamamen hayata geçirilmiş bir şey sunabiliyordu.

“HeyGen ile, zaten yüksek doğruluk ve yetkinliğe sahip bir şey sunabilirsiniz,” dedi Simon. “Birlikte etkili bir şey oluşturmak çok daha hızlı ve kolay hale geliyor.”

Platform, ekibin fikirleri anında prototiplemesine, geri bildirimlere göre yineleme yapmasına ve kavramları zaman içinde geliştirmesine olanak tanıyor. Görüntülerin sabit olduğu geleneksel prodüksiyonun aksine, HeyGen sürekli iyileştirme imkânı sunuyor.

“İlk versiyonu oluşturabilir, bunu bir müşteriye götürebilir ve ardından üzerine inşa etmeye devam edebilirsiniz,” dedi Simon. “Bu şekilde gelişebilme yeteneği, yaratıcılar için son derece güçlü.”

HeyGen ayrıca hikâye anlatımıyla teknolojiyi birleştirmenin yeni yollarını mümkün kıldı. Dolsten & Co., gerçekçiliği ve duygusal incelikleriyle eğitebilen, eğlendirebilen veya kurumsal mesajları iletebilen dijital ikizler ve avatarlar üzerinde denemeler yapmaya başladı.

“Beni en çok şaşırtan işlevselliğiydi,” dedi Simon. “Onlara bilgi yükleyebilir, eğitici, eğlendirici ya da markalı hale getirebilirsiniz. O kadar çok rolü üstlenebilirler ki.”

Bir zamanlar imkânsız görünen fikirlerin önünü açmak

Ekip platformu daha da ileri taşıdıkça, HeyGen yalnızca daha hızlı reklamlar veya prototiplerin çok ötesine geçen projelere imkân sağladı.

Dolsten & Co., gerçekçi diyaloglar ve ağız hareketlerine sahip, bir saatlik yapay zeka ile oluşturulmuş bir uzun metrajlı film yarattı; Simon bunun daha önce hayal bile edilemez olduğunu söylüyor. Bir zamanlar uzak bir fikir gibi görünen şey, sadece birkaç hafta içinde üretilip pazara sunuldu.

“HeyGen, hayallerimizin çok ötesinde şeyler yapmamızı sağladı,” dedi Simon.

Ekip ayrıca gerçekçi avatarlar kullanarak sürükleyici, bire bir etkileşimli deneyimler de keşfetti. Bu deneyimler, ileri teknolojiyi insan yüzü ve sesiyle bir araya getirerek tüketiciler, müşteriler ve hatta basınla güven inşa etmeye yardımcı oldu.

“Amaç insan etkileşiminin yerini almak değil,” diye açıkladı Simon. “Onu güçlendirmek.”

HeyGen ayrıca yerelleştirme ve ölçeklendirmeyi son derece kolaylaştırdı. Tek bir hikâye, içeriği en baştan yeniden oluşturmak zorunda kalmadan birden fazla dilde hayata geçirilerek markaların küresel kitlelere ulaşmasını sağladı.

Daha hızlı teslimat, daha güçlü ivme ve ölçülebilir etki

Hız ve verimlilik üzerindeki etkisi anında hissedildi. Üretilmesi eskiden altı ay süren işler artık sadece altı günde tamamlanabiliyordu.

“Bu hız her şeyi değiştiriyor,” dedi Simon. “Daha fazla iş satabiliyoruz, müşteriler daha hızlı sonuç alıyor ve kalite yüksek kalıyor.”

Rakamların ötesinde, HeyGen bir ivme yarattı. Fikirlerin hızla hayata geçtiğini görmek hem iç ekipleri hem de müşterileri motive etti.

“HeyGen ile oluşturduğumuz ilk videoyu izlediğimde sihir gibi hissettirdi,” dedi Simon. “Artık gerçekten istediğiniz hızda içerik oluşturabiliyordunuz.”

Bu ivme, iş birliğini kolaylaştırdı, geri bildirimi daha uygulanabilir hale getirdi ve yaratıcılığı daha yinelemeli bir sürece dönüştürdü. Sonuçları görmek için aylarca beklemek yerine, müşteriler neredeyse anında tamamlanmış çalışmaya tepki verebildi.

Simon için HeyGen'in asıl değeri, insani hikâye anlatımını ve ileri teknolojiyi bir araya getirmesinde yatıyor.

“Hâlâ anlamlı bir şey söylemeniz gerekiyor,” dedi. “Hâlâ anlatıyı kurgulamanız gerekiyor. HeyGen sadece bunu hayata geçirme sürecini hızlandırıyor.”

Üretimdeki sürtünmeyi ortadan kaldırarak HeyGen, Dolsten & Co.'nun en önemli olana odaklanmasını sağlıyor: duygu, diyalog, etkileşim ve etki.

“HeyGen bizim için imkânsızı mümkün kıldı,” dedi Simon. “Daha önce sadece hayal edebildiğimiz fikirleri gerçeğe dönüştürdü.”