Curt Landry Ministries insani yardım ve topluluk oluşturmaya adanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bireylerin Kutsal Kitap öğretileriyle etkileşime geçerken Yahudi mirasını ve bunun Hristiyanlıkla olan hayati bağını daha iyi anlamalarını ve takdir etmelerini sağlayan, sıcak ve kapsayıcı çevrim içi ve yüz yüze ortamlar sunar.

Curt Landry Ministries'de Kreatif Medya Direktörü olan Darrell Puckett, yenilikçiliği iş odaklı bir yaklaşımla dengeleyerek organizasyonun tüm yaratıcı çalışmalarını yönetmektedir. Puckett, hizmetin müjdesini büyütmek ve etkisini artırmak için veriye, analitiğe ve organik erişime öncelik vermektedir.

Curt Landry’nin peygamberlik ve ruhsal mesajını küresel bir kitleye ulaştırma tutkusuyla hareket eden ekibi, içeriği çok dilli olarak hızlı bir şekilde ölçeklendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Birkaç rakibi denedikten sonra Darrell ve ekibi, erişimi genişletmek, çok dilli içeriği ölçeklendirmek ve küresel erişim yeteneklerini dönüştürmek için HeyGen kullanmaya başladı.

Farklı uluslara ana dillerinde ulaşmak

Darrell, çeşitli küresel kitlelere samimi ve gerçek bir şekilde ulaşarak sözlü anlatımı bir üst seviyeye taşımak istedi. Curt Landry Ministries, Rabbi Curt'ün ruhani içerikleriyle insanlara ana dillerinde ulaşmayı amaçlayan “Reaching the Nations” adlı bir girişime sahip.



Hizmette iki buçuk yıldır yer alan Darrell’in temel hedeflerinden biri, Rabbi Curt’ün ruhani öğretilerini YouTube kanalları aracılığıyla birden fazla dilde erişilebilir kılmaktır. Geleneksel çeviri ve dublaj süreçleri maliyetli, zaman alıcı ve çoğu zaman tutarsızdı. Temel gereksinimleri; gerçekçi ses tonları, doğru dudak senkronizasyonu ve duygusal ritmin korunmasıydı—ki bunların tümü ruhani içerik için kritik öneme sahiptir.



“Kendi dilinizde konuşulan bir söze sahip olmak son derece güçlüdür. Rabbi Curt Landry’nin mesajının gerçekten samimi bir şekilde yankı bulmasını sağlamak istedik, ancak bunu manuel olarak yapmak ölçeklenebilir değildi,” dedi Darrell. “Yapay zekanın neredeyse kusursuz olması gerekiyordu. İnsanlar dini içerik izlediğinde, konuşmacının kişiliği ve duygusuyla derin bir bağ kurarlar.”



Yapay zeka ile duygusal derinliği korumak



HeyGen’in yapay zeka video platformu, ihtiyaçları için en güvenilir araç olarak hızla öne çıktı. Orijinal konuşmacıların duygusal derinliğini, tonunu ve ritmini korurken, çevrilen dillerde gerçekçi dudak senkronizasyonu sağlayabiliyor.



Ekip, içeriği İspanyolcaya çevirerek ve bir kavram kanıtı olarak “Curt Landry en Español” YouTube kanalını başlatarak işe başladı. İş akışı; Şabat ayinleri ve podcast’ler gibi uzun biçimli içeriklerin, yönetilebilir video segmentlerine bölünmesini içeriyor. Ekip, temiz video kayıtlarını çeviri ve işleme için HeyGen’e yüklüyor, çıktıyı doğruluk ve kültürel uygunluğu sağlamak için iki dilli bir ekip üyesiyle gözden geçiriyor ve içeriği YouTube, sosyal medya platformları ve Curt Landry Ministries’in One New Man Network uygulaması üzerinden dağıtıyor.



Ekip, ortalama olarak ayda dört Şabat ayinini çevirerek toplamda yaklaşık 4,5 saatlik içerik oluşturuyor. Buna ek olarak, ayda her biri yaklaşık 40 dakika süren dört ana podcast bölümü üretiyor ve günde bir kısa video hazırlayarak ayda yaklaşık 30 kısa video ortaya çıkarıyor.



HeyGen’in son teknoloji video çeviri teknolojisinden yararlanan hizmet, mesajını dünya çapındaki bir kitleye özgün ve verimli bir şekilde iletmek için dil, zaman ve kaynak engellerini aştı. “Küçük ekibimizle, daha önce asla mümkün olmayan bir ölçekte, insanlara kendi dillerinde ulaşmamızı sağlıyor,” dedi Darrell.



Beş kat artan kitle büyümesi ve küresel ölçeklenebilirlik

İspanyolca pilot çalışmanın sonuçları hem hızlı hem de dikkat çekiciydi. İlk yıl içinde Curt Landry en Español YouTube kanalı sıfırdan 5.700’ün üzerinde aboneye ulaştı ve ekibin başlangıçtaki 1.000 abonelik hedefini fazlasıyla aştı.

“Teknoloji o kadar isabetliydi ki anında etki gördük. Gerçek hissettirdi ve kitleler bununla bağ kurdu,” dedi Darrell.

İspanyolca kanalının başarısı, gelecekteki diller için stratejiyi doğruladı. Curt Landry Ministries, önce Mandarin dilinde bir kanal başlatmayı, ardından İbranice ve Arapça çeviriler sunmayı planlıyor. 2025 sonuna kadar hedef, Curt Landry en Español için 25.000 aboneye ulaşmak ve içeriği kurumun web sitesine ve mobil uygulamasına entegre ederek İspanyolca konuşan kitleye daha kapsamlı bir deneyim sunmak.

“Gözlerimi kapattığımda, farklı bir dilde olsa bile orijinal sese ve tonlamaya mümkün olduğunca yakın olmasını istiyorum,” dedi Darrell. “HeyGen bunu tam isabetle yapıyor, bu yüzden ölçeklenebiliyor. Şimdi iş, bunun arkasındaki stratejiyi alıp geliştirmek için benim ekibime düşüyor.”