Craig Veroni Vancouver, British Columbia'da, North Vancouver, West Vancouver ve şehrin tamamını kapsayan bir emlak danışmanıdır. Emlak sektörüne girmeden önce, on yılı aşkın süre profesyonel sinema ve televizyon oyuncusu olarak eğitim almış ve çalışmıştır.
Bu becerisini pazarlamasına uygulamaya başladığı anda, video işinin en büyük itici güçlerinden biri haline geldi. Eğitici YouTube videoları ve sinematik emlak turu videoları, alıcıların yerel mahalleleri ve konut piyasasını daha iyi anlamasına yardımcı oldu.
Ancak üstündeki dairede çıkan yangın ve su baskını evini etkileyip ailesini neredeyse bir yıl boyunca evinden etmek zorunda bıraktığında, video prodüksiyonu tamamen durdu.
"Yaklaşık dokuz aydır evimizin dışında kalıyorduk," dedi. "Hiç içerik üretemiyordum. Ekipmanım yoktu."
İş yükünü artırmadan görünürlüğünü ölçeklendirmek
Kariyerinin büyük bölümünde Craig, açık ev etkinliklerinde çalışarak, insanlarla yüz yüze tanışarak ve bir YouTube kanalını birincil potansiyel müşteri kaynağına dönüştürerek güven inşa etti; sonunda işinin yaklaşık yüzde 75’ini buradan elde etmeye başladı.
Ancak bu içerikleri üretmek oldukça zahmetliydi. En iyi performans gösteren mahalle turları, her bölüm için senaryo yazmayı, kamerayla birden fazla mahallede çekim yapmayı ve tümünü bir araya getirip kurgulamayı gerektiriyordu; bu süreç tek bir video için bir haftadan uzun sürebiliyordu.
Hedef kitlesinin karşısına yeniden çıkmak, işini bugüne kadar ayakta tutan motoru baştan inşa etmek anlamına geliyordu. Dönüm noktası ise, diğer emlak danışmanlarının HeyGen kullanarak YZ avatarlarla tamamen yeni sosyal kanallar büyüttüğünü gördüğü an oldu.
"Bunu düşündüğümde, 'Bu biraz çılgınca ve belki de gerçek olamayacak kadar iyi geliyor,' diye düşündüm," dedi.
Merak ederek küçük bir eğitim grubuna katıldı. Üç gün içinde Craig dijital ikizini oluşturdu, içerik iş akışını geliştirdi ve ilk Instagram Reelsini yayımladı.
"Videolarımla tanındığım için çok tedirgin olmuştum," dedi. "İnsanların bundan nefret edeceğini sanıyordum."
Alıcıların güvenebileceği dijital bir ikiz oluşturmak
Craig’e göre ikizin işe yaramasının nedeni, tamamen kendi yüksek kaliteli içeriklerinden oluşturulmuş olmasıydı. Sıfırdan başlamak yerine, daha önce çektiği görüntü arşiviyle avatarını eğitti ve böylece farklı ortamlarda gerçek görünüşünü ve jest-mimiklerini yakaladı.
Bunu, stüdyo tarzı klipler için iç mekân sesi ve dış çekimlerde doğal gelen bir dış mekân sesi olacak şekilde incelikle ayarlanmış, profesyonelce kaydedilmiş ses modelleriyle eşleştirdi. En son avatar modelini kullanıyor ve her daha iyi sürüm çıktığında yükseltme yapıyor.
Craig, dijital ikizini kitlesini yerel haberler ve piyasa gelişmeleri hakkında bilgilendirmek için kullanıyor; amacı trend kovalamak ya da sırf ilgi çekmek için eğlencelik videolar yapmak değil.
"İkizin amacı, insanları yerelde neler olup bittiği, haberler konusunda bilgilendirmek ve onlara bilgi sunmak," dedi Craig.
Doğruluk tartışmaya açık değildir. Her videoyu oluşturmadan önce her senaryoyu dikkatle derlenmiş yerel pazar verilerine göre yazar, gözden geçirir ve gerçekleri kontrol eder; ayrıca kimseyi yanlış yönlendirmemek için her Reels videosunu YZ olarak etiketler.
"Her şeyin çok, ama çok doğru olması gerekiyor," dedi. "İzleyicilerimin güvenini kaybettiğim anda her şey biter."
Takipçileri güvenilir bir yerel varlığa dönüştürmek
İlk hafta içinde Craig, hem son derece heyecan verici hem de bir o kadar mütevazı hissettiren bir şey fark etti.
"Yaptığım her bir gönderi, kişisel olarak yaptığım her şeyden daha iyi performans gösterdi," dedi.
Onun için daha önemli olan, bağın sürmesiydi. Bazı izleyiciler videoların YZ ile yapılıp yapılmadığını sordu, diğerlerinin ise hiçbir fikri yoktu ve gerçeği öğrenince şaşırdılar. Sonra doğrulama bizzat yüz yüze geldi.
"Üç farklı seferde, beni hiç tanımayan insanlar durdurdu," dedi Craig. "Bir adam, köpeğimi gezdirirken arabasını kenara çekip, 'Ben abonenim. Yaptığınız işi çok seviyorum. Bunu yaptığınız için teşekkürler,' dedi."
İzleyici, az önce konuştuğu kişinin çevrimiçi izlediğiyle aynı kişi olmadığının farkında bile değildi. Craig için amaç zaten buydu.
"Bağlantı işe yarıyordu," dedi. Bu, onu daha büyük bir hedefe doğru iten türden bir tanınmaydı: kendi deyimiyle şehrinin "dijital belediye başkanı" olmak.
Tutarlılığı erişim ve tanınırlığa dönüştürmek
İkizi haber içeriklerini üstlenince Craig, haftada bir videodan günde iki Reels paylaşmaya geçti; bu tempo, geleneksel çekimle mümkün olmayacak kadar yüksekti. Buna paralel olarak erişim de arttı.
Yaklaşık on ay içinde Instagram takipçi sayısı dört katına çıkarak 1.500 civarından neredeyse 6.000’e yükseldi. İçerikleri artık tipik bir ayda 770.000’den fazla hesaba ulaşıyor ve 60.000 ila 70.000 etkileşim üretiyor; tekil Reels videoları ise düzenli olarak 100.000 izlenmeyi aşıyor.
En az bunun kadar değerli olan, ikizinin ona yapma özgürlüğü sağladığı şeyler. Tasarruf ettiği zamanı, müşterilerle bire bir çalışmaya geri yatırıyor; buna, geçmiş müşterilerle yeniden etkileşim kurmasına ve önemli iş anlaşmaları kapatmasına yardımcı olan kişiselleştirilmiş video takipleri de dahil.
"Dijital ikiz, müşterilerimle bire bir daha fazla şey yapabilmem için bana zaman kazandırıyor," dedi.
Platformu özetlemesi istendiğinde hiç tereddüt etmedi.
"HeyGen, video içeriklerimi ölçeklemek için tek başına en iyi ve en etkili platform," dedi. "Onunla boy ölçüşebilecek başka bir platform bulamadım."
Bugün Craig, dijital ikizini kendisinin bir yerine geçecek bir şey olarak değil, uzmanlığının bir uzantısı olarak görüyor.
"Görülmek, duyulmak ve değer sunmak istiyorsanız," dedi, "HeyGen bunu yapmanız için harika bir araç."