Craig Veroni Vancouver, British Columbia'da, North Vancouver, West Vancouver ve şehrin tamamını kapsayan bir emlak danışmanıdır. Emlak sektörüne girmeden önce, on yılı aşkın süre profesyonel sinema ve televizyon oyuncusu olarak eğitim almış ve çalışmıştır.

Bu becerisini pazarlamasına uygulamaya başladığı anda, video işinin en büyük itici güçlerinden biri haline geldi. Eğitici YouTube videoları ve sinematik emlak turu videoları, alıcıların yerel mahalleleri ve konut piyasasını daha iyi anlamasına yardımcı oldu.

Ancak üstündeki dairede çıkan yangın ve su baskını evini etkileyip ailesini neredeyse bir yıl boyunca evinden etmek zorunda bıraktığında, video prodüksiyonu tamamen durdu.

"Yaklaşık dokuz aydır evimizin dışında kalıyorduk," dedi. "Hiç içerik üretemiyordum. Ekipmanım yoktu."

İş yükünü artırmadan görünürlüğünü ölçeklendirmek

Kariyerinin büyük bölümünde Craig, açık ev etkinliklerinde çalışarak, insanlarla yüz yüze tanışarak ve bir YouTube kanalını birincil potansiyel müşteri kaynağına dönüştürerek güven inşa etti; sonunda işinin yaklaşık yüzde 75’ini buradan elde etmeye başladı.

Ancak bu içerikleri üretmek oldukça zahmetliydi. En iyi performans gösteren mahalle turları, her bölüm için senaryo yazmayı, kamerayla birden fazla mahallede çekim yapmayı ve tümünü bir araya getirip kurgulamayı gerektiriyordu; bu süreç tek bir video için bir haftadan uzun sürebiliyordu.

Hedef kitlesinin karşısına yeniden çıkmak, işini bugüne kadar ayakta tutan motoru baştan inşa etmek anlamına geliyordu. Dönüm noktası ise, diğer emlak danışmanlarının HeyGen kullanarak YZ avatarlarla tamamen yeni sosyal kanallar büyüttüğünü gördüğü an oldu.

"Bunu düşündüğümde, 'Bu biraz çılgınca ve belki de gerçek olamayacak kadar iyi geliyor,' diye düşündüm," dedi.

Merak ederek küçük bir eğitim grubuna katıldı. Üç gün içinde Craig dijital ikizini oluşturdu, içerik iş akışını geliştirdi ve ilk Instagram Reelsini yayımladı.

"Videolarımla tanındığım için çok tedirgin olmuştum," dedi. "İnsanların bundan nefret edeceğini sanıyordum."

Alıcıların güvenebileceği dijital bir ikiz oluşturmak

Craig’e göre ikizin işe yaramasının nedeni, tamamen kendi yüksek kaliteli içeriklerinden oluşturulmuş olmasıydı. Sıfırdan başlamak yerine, daha önce çektiği görüntü arşiviyle avatarını eğitti ve böylece farklı ortamlarda gerçek görünüşünü ve jest-mimiklerini yakaladı.

Bunu, stüdyo tarzı klipler için iç mekân sesi ve dış çekimlerde doğal gelen bir dış mekân sesi olacak şekilde incelikle ayarlanmış, profesyonelce kaydedilmiş ses modelleriyle eşleştirdi. En son avatar modelini kullanıyor ve her daha iyi sürüm çıktığında yükseltme yapıyor.

Craig, dijital ikizini kitlesini yerel haberler ve piyasa gelişmeleri hakkında bilgilendirmek için kullanıyor; amacı trend kovalamak ya da sırf ilgi çekmek için eğlencelik videolar yapmak değil.