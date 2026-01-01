Yeni bir ses nasıl oluşturulur

Sesleri üç farklı yerde bulabilir ve yönetebilirsiniz: bir proje üzerinde çalışırken AI Studio içinde, birincil sesi atarken veya ayarlarken Avatars sayfasında ve Proofread bölümünde. Bu konumların herhangi birinden yeni bir ses oluşturabilirsiniz.

Bu adım adım anlatım için AI Studio'da başlayacağız.

AI Studio'da yeni bir ses oluşturmaya başlayın

AI Studio'da mevcut bir projeyi açın veya yeni bir proje oluşturun. Senaryo panelinde, ses menüsünü açmak için mevcut sese tıklayın. Buradan Yeni Ses Ekle'yi seçin.

İki seçenek göreceksiniz: üçüncü taraf bir ses sağlayıcısını entegre etmek veya doğrudan HeyGen içinde yeni bir ses oluşturmak. Bu eğitim için Create New Voice seçeneğini tercih edin.

Bir ses kaydı yükleyin

Sizden bir ses kaydı yüklemeniz istenecek. Bu kayıt, ses klonunuzu oluşturmak için kullanılır, bu nedenle kalitesi çok önemlidir.

Yüksek kaliteli harici bir mikrofon, bir Bluetooth mikrofon veya modern bir akıllı telefon kullanın. Dizüstü bilgisayarınızın dahili mikrofonunu kullanmaktan kaçının. Harici bir mikrofon kullanıyorsanız, ağzınızdan yaklaşık 6 ila 8 inç uzaklıkta tutun, önünün kapalı olmadığından emin olun ve kıyafet ya da kumaşla temas etmemesine dikkat edin.

Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın. Arka plan gürültüsü, netliği ve tutarlılığı azaltabilir. Doğal ve anlaşılır bir şekilde, duygusal tonlamalarla konuşun. Günlük rutininiz, hobileriniz veya kişisel hikâyeleriniz gibi size tanıdık konular hakkında konuşmak, doğal tonunuzu ve enerjinizi yakalamaya yardımcı olur.

Bir metinden okuyorsanız tekdüze bir tonla konuşmaktan kaçının. Duraklamalar kullanın, konuşma hızınızı değiştirin ve tutarlı, sohbet havasında bir ses yüksekliği koruyun.

Sesinizi oluşturun ve iyileştirin

Kaydınız yüklendikten sonra HeyGen ses klonunuzu oluşturur. Sonuç tam olarak istediğiniz gibi değilse, Voice Doctor kullanarak bunu iyileştirebilirsiniz.

Aksan veya ses motoru gibi ayarları değiştirmek için Enhance Voice’a tıklayın ya da örneğin ses çok düz geliyorsa veya doğal tonunuzla tam örtüşmüyorsa, size yanlış gelen noktayı açıklayın. Voice Doctor, önizleyebileceğiniz geliştirilmiş seçenekler oluşturacaktır.

Beğendiğiniz bir sürüm bulduğunuzda, bunu yeni bir ses olarak kaydedebilir veya mevcut sesi onunla değiştirebilirsiniz. Seçeneklerin hiçbiri size uygun gelmezse, ince ayar yapmaya devam edebilir veya farklı bir yaklaşım deneyebilirsiniz.

Voice Design ile bir ses oluşturun

Kendinizi kaydetmeyi tercih etmiyorsanız bunun yerine Voice Design'ı kullanabilirsiniz. Voice Design'a tıklayın, istediğiniz sesi tarif eden bir prompt girin ve HeyGen size birkaç seçenek oluşturacaktır.

Bu seçeneklerden birini seçebilir, ek seçenekler oluşturabilir veya ses ihtiyaçlarınıza tam olarak uyana kadar prompt'u ince ayarlarla düzenleyebilirsiniz.