Çalışma alanınızı ayarlayın (Teams/Pro kullanıcıları için)

HeyGen Academy'ye hoş geldiniz.

Başlamak için ilk adım, çalışma alanınızı kurmaktır. Bu süreç, ekibinizin etkili bir şekilde iş birliği yapabilmesi için çalışma alanınızı oluşturup özelleştirmenize olanak tanır.

Çalışma alanı ayarlarınıza erişin

HeyGen ana sayfanızda, sol alt köşede adınızın yanındaki oka tıklayın.

Kişisel bölümünde kendi bireysel hesabınızı göreceksiniz.

Çalışma alanı bölümünde ise katıldığınız veya davet edildiğiniz tüm HeyGen çalışma alanlarını göreceksiniz.

Kişisel hesabınızı ilk oluşturduğunuzda genellikle ücretsiz bir plandasınız. Kurumsal çalışma alanınıza katıldığınızda ise tüm kurumsal özelliklere ve güvenlik ayarlarına erişim kazanırsınız.

Sol alt köşede “Enterprise” ifadesini gördüğünüzde kurumsal çalışma alanını görüntülediğinizi anlarsınız.

Yeni bir çalışma alanı oluşturun ve yapılandırın

Yeni bir çalışma alanı oluşturmak için sol alt köşedeki menüyü açın ve Ayarlar'a gidin.

Çalışma alanı ayarlarınızda şunları yapabilirsiniz:

Çalışma alanınızın adını girin

Logo yükleyin

Kısa bir açıklama ekleyin

Çalışma alanına kimin katılabileceğini yapılandırın

Yeni üyeleri kimin davet edebileceğini kontrol edin

Ayrıca çalışma alanında oluşturulan tüm videolara filigran eklemek için YZ Destekli Filigranlamayı etkinleştirebilirsiniz.

Çalışma alanınıza kimlerin katılabileceğini seçin

Çalışma alanınıza erişimi kontrol etmek için üç seçeneğiniz vardır:

Şirket e-posta alan adınızı kullanan herkes otomatik olarak katılabilir Bu seçenek, büyük ekipler veya sınırsız koltuk içeren planlar için idealdir. Şirket e-posta alan adınızı kullanan herkes kayıt olabilir, ödeme duvarını atlayabilir, işe alım sürecini tamamlayabilir ve onaya gerek kalmadan otomatik olarak çalışma alanına katılabilir.

Bu seçenek, büyük ekipler veya sınırsız koltuk içeren planlar için idealdir. Şirket e-posta alan adınızı kullanan herkes kayıt olabilir, ödeme duvarını atlayabilir, işe alım sürecini tamamlayabilir ve onaya gerek kalmadan otomatik olarak çalışma alanına katılabilir. Şirket e-posta alan adınızı kullanan herkesin katılmak için istekte bulunması gerekir

Bu seçenek, sınırlı sayıda koltuğunuz varsa veya kimin katıldığını daha sıkı kontrol etmek istiyorsanız önerilir. Alan adınızı kullanan kullanıcılar erişim talebinde bulunabilir; siz de bu talepleri onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

Bu seçenek, sınırlı sayıda koltuğunuz varsa veya kimin katıldığını daha sıkı kontrol etmek istiyorsanız önerilir. Alan adınızı kullanan kullanıcılar erişim talebinde bulunabilir; siz de bu talepleri onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Yalnızca manuel olarak davet edilen üyeler katılabilir

Bu seçenek en yüksek düzeyde kontrol ve gizlilik sağlar. Çalışma alanı yalnızca doğrudan davet ettiğiniz kullanıcılar tarafından keşfedilebilir.

Bu adımları tamamladığınızda çalışma alanınız tamamen hazır olacaktır.

Çalışma alanınıza bir ad verdiniz, logonuzu eklediniz ve ayarları markanızı yansıtacak şekilde özelleştirdiniz.

Çalışma alanınız artık hazır; iş birliği yapmaya ne zaman hazırsanız ekip üyelerini davet etmeye başlayabilirsiniz.