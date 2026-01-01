Başlarken

Hesabınızı Getting Started kontrol listesiyle tamamlayalım. Getting Started, HeyGen kontrol panelinin içinde yerleşik olarak bulunan bir kontrol listesidir. Hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda bunu kontrol panelinde göreceksiniz. Yeni yöneticileri, HeyGen çalışma alanlarını etkinleştirmek ve ekiplerini iş birliğine hazır hale getirmek için gerekli ilk adımlar boyunca yönlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Başlarken paneline erişin

HeyGen hesabınıza giriş yapın ve kontrol panelini açın.

Panelden Hemen Başla’yı seçerek işe alım süreci deneyiminizi başlatın.

Uyum süreci adımlarını anlayın

Başlarken kontrol listesi üç temel adımdan oluşur:

Çalışma alanınızı ayarlayın

Üyeleri davet edin

Güvenlik ayarlarını yapılandırın

Gerekli görevleri tamamladıkça her adım otomatik olarak işaretlenir. İstediğiniz zaman kontrol listesine geri dönebilirsiniz ve her şeyi tek oturumda tamamlamanız gerekmez.

Çalışma alanınızı kurun

Bu adım, HeyGen ortamınızı kişiselleştirmeye odaklanır.

Marka bilgilerinizi ekleyecek, temel varlıklarınızı yükleyecek ve çalışma alanı ayarlarını ekibinizin kimliğiyle uyumlu olacak ve kullanıma hazır hâle gelecek şekilde düzenleyeceksiniz.

Üyeleri davet edin

Bu adımı, ekip arkadaşlarınızı HeyGen'e getirmek için kullanın.

Çalışma alanınıza üyeleri davet edebilir, uygun rol ve izinleri atayarak herkesin etkili bir şekilde iş birliği yapması için ihtiyaç duyduğu erişime sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını yapılandırın

Bu adım, çalışma alanınızın koruma altında olmasını sağlar.

Okta veya Azure gibi sağlayıcılar üzerinden tek oturum açma gibi güvenlik özelliklerini yapılandıracak ve hesabınızı güvende tutmak için erişim kontrollerini ayarlayacaksınız.

Her adım tamamlandıkça, Başlarken panelinde işaretlenir. Tüm adımlar bittiğinde, çalışma alanınız ekibiniz için tamamen markalı, güvenli ve iş birliğine açık bir merkeze dönüşür.