Çalışma alanınıza ekip arkadaşlarınızı nasıl davet edeceğinizi ele alalım; böylece birlikte çalışıp hemen içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Çalışma alanınıza üye davet edin
Kontrol panelinden hesabınıza tıklayın ve çalışma alanlarını yönet seçeneğine gidin. Çalışma alanı yönetimi görünümünde şunları göreceksiniz:
Bu alan, şirket e-posta alan adınızı kullanarak HeyGen'e kayıt olan ekip arkadaşlarınızı da önerebilir.
Yeni üyeleri şu yollarla davet edebilirsiniz:
Bir davet gönderdikten sonra, kullanıcının e-posta adresi listede Davet Gönderildi durumu ile görünecektir.
Çalışma alanınız katılmak için onay gerektirecek şekilde yapılandırıldıysa, bu görünümde katılma isteklerini de görürsünüz.
Davet ve istek durumunu takip edin
Bir kullanıcı HeyGen'e giriş yapıp daveti kabul ettiğinde ve çalışma alanına katıldığında, durumu Etkin olarak güncellenir.
Bir katılma isteğini onaylarsanız, kullanıcı hemen etkin bir çalışma alanı üyesi olur. Adı etkin üyeler listesinde görünür ve bir koltuk kullanılmış olur.
Çalışma alanı rollerini anlayın
HeyGen çalışma alanları, her biri farklı izinlere sahip çeşitli rolleri destekler.
Katılma isteklerini onaylayın veya reddedin
Çalışma alanınızın kullanıcıların erişim talebinde bulunmasını gerektirmesi durumunda, istekleri iki farklı yerden inceleyebilirsiniz:
Her iki konumdan da bekleyen istekleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Onaylandıktan sonra kullanıcı aktif bir üye olur ve bir koltuk kullanır.
Çalışma alanı içinde içerik paylaşın
Rollere ek olarak, tek tek projelere, videolara veya klasörlere erişimi kontrol edebilirsiniz.
İçerik paylaşmak için:
Buradan şu işlemleri yapabilirsiniz:
Görüntüleyici rolüne sahip kullanıcılar her zaman yalnızca görüntüleme yetkisine sahip olacaktır.
Videoları paylaşın ve yayınlayın
Bir video oluşturulduktan sonra, aşağıdakileri yapabileceğiniz Paylaşım Sayfası'nda açılır:
Ayrıca Paylaş sekmesini kullanarak videoyu web’de yayımlayabilir, böylece herkesin oturum açmadan yalnızca görüntüleme yetkisine sahip bir sürümü izlemesini sağlayabilirsiniz.
Bu adımları tamamladıktan sonra, ekip üyelerini davet ederek, roller atayarak ve içerikleri güvenli bir şekilde paylaşarak HeyGen'de ekibinizle iş birliği yapmaya hazırsınız.