İlk projenizi nasıl oluşturursunuz

Bu derste, HeyGen'de ilk projenizi nasıl oluşturacağınızı ve platform genelinde kullanacağınız temel araçlara nasıl hâkim olacağınızı öğreneceksiniz.

İster video oluşturma konusunda tamamen yeni olun, ister bu alana zaten aşina olun, bu rehber başlamanız için ihtiyaç duyacağınız her şeyi güvenle bulmanıza yardımcı olacak.

Kontrol panelinden başlayın

HeyGen'e giriş yaptıktan sonra kontrol paneline yönlendirilirsiniz. Tüm önceki projeleriniz burada yer alır. Ekranın sol tarafında, HeyGen'in tüm araçlarına erişebileceğiniz ana gezinme panelini bulursunuz.

Yeni bir video oluşturmaya başlamak için Video Oluştur'a tıklayın.

Birden fazla seçenek göreceksiniz. Özel bir avatar videosu oluşturmak için Sıfırdan Başla seçeneğini seçin. Ayrıca, Öğrenme ve Gelişim şablonlarını açan İnteraktivite seçeneğini de fark edebilirsiniz; bu konu ayrı bir derste ele alınacaktır.

Ardından, video yönünü seçin: dikey veya yatay. Gerekirse bunu daha sonra değiştirebilirsiniz.

Seçiminizi yaptıktan sonra doğrudan AI Studio'ya yönlendirileceksiniz.

AI Studio'da yönünüzü bulun

AI Studio içinde, projenize isim vererek başlayabilirsiniz. Hemen altında, sahnelerinizi yazıp düzenleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz senaryo düzenleyicisini bulacaksınız. Videonuzun senaryosunu ekleyip yapısını burada oluşturursunuz.

Komut dosyası düzenleyicisinin altında, yeni sahneler ekleme, ses kaydetme veya yükleme ya da satırlar arasında duraklamalar ekleme seçeneklerini bulacaksınız. Ayrıca ton, tempo ve duygusal anlatımı kontrol etmek için Voice Director'ı (megafon simgesi) kullanabilirsiniz.

Bir sahnenin yanındaki üç noktaya tıkladığınızda, sesi yeniden oluşturma, sahneyi dudak hareketleriyle senkronize olacak şekilde işleme, ses yansıtma moduna dönüştürme, sahneyi çevirme veya silme gibi daha fazla işlem görürsünüz. Senaryo düzenleyicisinden ayrıca avatarları değiştirebilir, sesleri değiştirebilir veya Avatar Unlimited ile Avatar IV Motion motorları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Zaman çizelgesiyle çalışın

Zaman çizelgesi düzenleyicisi, videonuzu baştan sona gözden geçirmenizi sağlar. Oynatma başlığını sürükleyerek belirli anları önizleyebilir, toplam video süresini görebilir ve sahneleri sola veya sağa sürükleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca şablonlardan sahneler ekleyebilir, video sahneleri veya premium slaytlar yerleştirebilir ve klipler arasındaki ok simgesini kullanarak sahneler arasında akıcı geçişler oluşturabilirsiniz.

Avatarınızı seçin ve özelleştirin

Video tuvalinin üst kısmında Avatars’a tıklayarak kullanmak istediğiniz avatarı seçin. Kendi avatarlarınız arasından seçim yapabilir veya HeyGen’in herkese açık kütüphanesine göz atabilirsiniz.

Tuvalin içindeki avatara tıkladığınızda özelleştirme seçenekleri açılır. Buradan görünümü değiştirebilir, kadrajı ayarlayabilir, arka planı kaldırabilir, köşe yuvarlama ekleyebilir veya animasyonlar uygulayabilirsiniz.

Görselleri ve tasarımı geliştirin

Avatarlar sekmesinin yanında, videonuzu geliştirmek için yaratıcı araçlar bulacaksınız. Bunlarla metin ekleyebilir, medya yükleyebilir, öğeler yerleştirebilir, YZ görselleri oluşturabilir, altyazıları yönetebilir veya arka plan renklerini ayarlayabilirsiniz.

Komut düzenleyicisinin üst kısmında, ek araçlara erişmek için hamburger menüsünü açın. Buradan videonuzu şablon olarak kaydedebilir, komut dosyalarını yükleyip indirebilir, sürüm geçmişini inceleyebilir, destekle iletişime geçebilir, eğitimleri açabilir veya temanızı değiştirebilirsiniz.

Hamburger menüsünün yanındaki seçeneklerden video yönünü ayarlayabilir, bir marka seti seçebilir veya doğrudan HeyGen ekibine geri bildirim gönderebilirsiniz.

İş birliği ve proje yönetimi

Çalışmanız otomatik olarak kaydedilir, ancak dilediğiniz zaman Kaydet’e tıklayarak manuel olarak da kaydedebilirsiniz.

İş birliği yapmak için, ekip arkadaşlarınızı projeye dahil etmek üzere Üyeleri Davet Et seçeneğini tıklayın. Bildirimler ve yorumlar üst panelde görünür, böylece geri bildirimleri gözden geçirmek kolaylaşır.

Projeniz birden fazla katman içeriyorsa, öğeleri birbirlerinin üstüne veya altına sürükleyerek yeniden düzenlemek için Katmanlar panelini açın.

Videonuzu önizleyin ve oluşturun

Metniniz ve görselleriniz hazır olduğunda, projenizi izlemek için Önizleme'ye tıklayın. Avatar hareketsiz ya da bulanık görünüyorsa, bu videonun henüz oluşturulmadığı anlamına gelir; dudak senkronizasyonu oluşturma sırasında uygulanır.

Memnun kaldığınızda Generate’a tıklayın. Videonuzu yeniden adlandırabilir, bir hedef klasör seçebilir ve çözünürlüğü 4K’ya kadar belirleyebilirsiniz. Avatar IV kullanıyorsanız, HeyGen kullanımı otomatik olarak hesaplayacaktır.

HeyGen videonuzu işleyecek ve işlem tamamlandığında, gözden geçirmeniz, paylaşmanız veya indirmeniz için hazır şekilde Projeler sekmenizde görünecektir.