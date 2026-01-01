Animasyonlar ve geçişler nasıl eklenir

Bu derste, HeyGen'de animasyonlar, hareketli öğeler ve sahne geçişlerini kullanarak videolarınıza nasıl hayat vereceğinizi öğreneceksiniz. Bu araçlar, herhangi bir harici düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan içeriklerinizin daha dinamik, profesyonel ve ilgi çekici görünmesine yardımcı olur.

Sahnelerinizdeki öğeleri canlandırın

HeyGen'de metinler, görseller, simgeler ve hatta avatarlar dahil olmak üzere neredeyse tüm öğeleri hareketlendirebilirsiniz.

Animasyon vermek istediğiniz öğeye tıklayarak başlayın. Seçtikten sonra, Script Paneli'nde animasyon işaretçileri görünür. Bu işaretçiler, öğenin sahneye ne zaman gireceğini ve sahneden ne zaman çıkacağını kontrol eder.

İmleçleri zaman çizelgesi boyunca sürükleyerek animasyonu metninizle hizalayabilirsiniz. Ardından Animasyon menüsünü açın ve Solma (Fade), Kaydırma (Slide), Yakınlaştırma (Zoom) veya Pop gibi bir stil seçin. Uygulamadan önce her seçeneğin üzerine gelerek canlı önizlemesini görebilirsiniz.

Animasyonun ne kadar hızlı veya yavaş oynatılacağını kontrol etmek için Süre kaydırıcısını kullanın. İşiniz bittiğinde, bağlam içinde nasıl göründüğünü görmek için Önizleme'ye tıklayın.

Premium hareket öğeleri ekleyin

Ek görsel çekicilik katmak için Premium Motion Elements kullanabilirsiniz. Bunlara animasyonlu açılışlar, konuşmacı kartları, başlıklar, alıntılar ve avatarlarla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış daktilo tarzı metinler dahildir.

Elements sekmesini açın, Motion’ı seçin ve bir hareket öğesini sahnenize sürükleyin. Metni özelleştirebilir, tuval üzerinde taşıyıp yeniden boyutlandırabilir ve zamanlamasını aynı animasyon işaretçilerini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Sahneyi önizleyerek hareket öğelerinin içeriğinizle birlikte doğal bir şekilde canlandığını görün.

Sahne geçişleri ekleyin

Geçişler, videonuzun bir sahneden diğerine akıcı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Alt zaman çizelgesinde iki sahne arasına gelerek imleci üzerine getirin ve üç noktalı menüye tıklayın, ardından Sahne Geçişi Ekle’yi seçin. Fade, Slide veya Zoom gibi stiller arasından seçim yapın.

Geçiş süresini daha hızlı veya daha yavaş olacak şekilde ayarlayabilir ve bunu tek bir geçişe ya da videonuzdaki tüm sahnelere uygulayabilirsiniz. Düzenleyicide canlı bir önizleme görünür, böylece efekt istediğiniz gibi olana kadar ince ayar yapabilirsiniz.

Kusursuz bir akış için Magic Match'i kullanın

Magic Match, sahneler arasındaki ortak öğeleri otomatik olarak canlandıran akıllı bir geçiştir.

Bir sahnenin sonunda görünen bir öğe, bir sonrakinin başında tekrar görünürse, Magic Match bu iki sahne arasında yumuşak ve kesintisiz bir hareket oluşturur. Kullanmak için, öğeyi kopyalayıp sonraki sahneye yapıştırın; böylece her ikisinde de görünür.

Ardından sahneler arasındaki üç noktaya tıklayın, Sahne Geçişi Ekle'yi seçin ve Magic Match'i tercih edin. HeyGen animasyonu otomatik olarak yönetir ve kusursuz bir görsel bağlantı oluşturur.