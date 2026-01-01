Videonuza varlıklar nasıl eklenir

Video varlıkları, videolarınızı oluştururken kullandığınız tüm öğelerdir. Buna görseller, video klipler, ses dosyaları, logolar, metinler ve hatta YZ avatarları dahildir.

HeyGen, 200 MB'a kadar JPG ve PNG dosyalarını, 200 MB'a kadar MP4 ve MOV dosyalarını ve 100 MB'a kadar TTF veya OTF font dosyalarını içeren geniş bir format yelpazesini destekler. Bu varlıkları düzenli tutmak, güvenle düzenlemenizi, yeniden kullanmanızı ve iş birliği yapmanızı kolaylaştırır.

Varlıkları yükleyin ve düzenleyin

Başlamak için Media bölümünü açın ve dosyalarınızı HeyGen’in Varlık Kitaplığı’na eklemek için Upload’a tıklayın. Görseller, videolar ve ses dosyaları dahil olmak üzere birden fazla dosyayı aynı anda yükleyebilirsiniz.

Bir GIF kullanmayı planlıyorsanız, video düzenleyiciye yüklemeden önce MP4 formatına dönüştürün.

Yükleme işleminden sonra, varlıkları daha anlaşılır olması için yeniden adlandırabilirsiniz. Video dosyaları için ayrıca yalnızca sesi çıkartma seçeneğiniz de vardır. Her proje, marka veya içerik türü için klasörler oluşturmak, her şeyi düzenli ve kolay bulunabilir tutmaya yardımcı olur.

Varlıkları silmek için, onlara onay kutusunu veya üç noktalı menüyü kullanarak seçim yapın ve Sil'i seçin.

Projenize varlıklar ekleyin

Metniniz ve avatarınız hazır olduğunda AI Studio içindeki projenize geri dönün. Buradan, arka planlar, medya ve diğer görsel öğeleri ekleyerek sahnenizi tasarlamaya başlayabilirsiniz.

Avatarınız yerleşik bir arka plan içeriyorsa, avatarı seçin ve onu yeni bir arka plana yerleştirmek için Background Remover özelliğini kullanın. Düzeninize uyacak şekilde köşelerinden sürükleyerek avatarın boyutunu yeniden ayarlayabilirsiniz.

Arka planları ve medyayı özelleştirin

Arka Plan'a tıklayarak düz renkler, stok görseller, videolar veya şablonlar arasından seçim yapın. Daha fazla esneklik için, sahnedeki öğeleri serbestçe taşımak ve yeniden boyutlandırmak üzere Arka Plandan Ayır'ı seçin.

Media sekmesi, HeyGen’in stok kitaplığına, yüklediğiniz dosyalara ve ek medya yükleme seçeneğine erişmenizi sağlar. Buradaki herhangi bir medyayı arka plan olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ses ekleyin ve yönetin

Arka plan müziği eklemek için Music sekmesini açın. HeyGen’in stok parçalarından seçim yapabilir veya kendi ses dosyalarınızı yükleyebilirsiniz.

Ses, videonuzun altındaki sahne oynatıcısında görünür. Dosyayı kırpmak veya değiştirmek gibi düzenlemeler yapmak için ses parçasındaki üç noktalı menüyü kullanın.

Görselleri ve görünümleri düzenleyin

Görseller için köşe yarıçapını ayarlayarak daha yumuşak kenarlar oluşturabilir veya yapay zeka kullanarak görselleri düzenleyebilirsiniz. Sadece bir düzenleme prompt'u girin, tercih ettiğiniz YZ motorunu seçin ve isteğe bağlı olarak sonucu yönlendirmek için bir referans görsel ekleyin.

Görsel çeşitlilik eklemek için Öğeler sekmesini açın. Burada, tasarımınızı zenginleştirebilecek şekiller, çerçeveler, çıkartmalar ve simgeler gibi premium öğeler bulacaksınız.

Metin ekleyin ve biçimlendirin

Tuvalin üst kısmındaki Metin’e tıklayarak başlıklar, etiketler veya ekrandaki mesajlar ekleyin. Yazı tipi stilini, boyutunu, biçimlendirmesini, opaklığını ve hizalamasını özelleştirebilir veya tutarlılık için marka yazı tipinizi yükleyebilirsiniz.

Metin öğeleri tuval üzerinde istenilen yere sürüklenip yeniden boyutlandırılabilir. Ayrıca daha düzenli yerleşimler için birden fazla öğeyi aynı anda seçip hizalayabilir veya gruplandırabilirsiniz.

Altyazı ekleyin

Altyazı eklemek için Altyazılar’a tıklayın ve bir altyazı stili seçin. Renkleri, yazı tiplerini ve metin boyutunu ayarlayabilir ve stili tek bir sahneye mi yoksa tüm sahnelere mi uygulayacağınıza karar verebilirsiniz.

Video oynatmayı ince ayarlarla düzenleyin

Sahnenizdeki yüklenmiş videolardan herhangi birini seçerek oynatılışını ayarlayın. Videoyu kesintisiz hareket için döngüye alabilir, son kareyi dondurarak final sahnesini sabitleyebilir veya videonun süresini sahne uzunluğuna otomatik olarak uydurmak için Fit to Scene seçeneğini kullanabilirsiniz.

Daha hassas kontrol için, zaman çizelgesindeki Makas simgesini kullanarak başlangıç ve bitiş noktalarını tam istediğiniz yerden kırpın.