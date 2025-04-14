Ang libreng tribute video maker ng HeyGen ay ginagawang tapos na tribute video ang iyong mga larawan, clips, at musika sa loob lamang ng ilang minuto. Magdagdag ng mga larawan at maiikling clip, maglagay ng narration at mga caption, at pagkatapos ay ibahagi ang isang memorial video upang alalahanin ang isang mahal sa buhay kasama ang pamilya saan man sila naroroon.
Mga Tampok ng Tribute Video Maker
Bigyang-Buhay sa Galaw ang Mga Pinakamamahal na Larawan
Limitado lang ang kayang ipakita ng mga static na larawan. Ang image to video na tool ay nagdaragdag ng banayad at makatotohanang galaw sa isang paboritong larawan, para ang isang still na litrato ng yumao mong mahal sa buhay ay tila humihinga, umiikot, at muling tumitingin sa paligid ng silid habang nasa serbisyo o kapag pinapanood sa bahay.
Mga Eleganteng Template para sa Memorial na Video
Mag-browse ng mga nako-customize na template na ginawa para sa mga burol, celebration of life, kaarawan, o pagreretiro. Pumili ng template, at awtomatikong aayusin ng layout ang mga eksena, timing, at title cards para sa iyo. I-drag at i-drop ang iyong mga larawan at video clips, tapos i-customize ang isang maganda at makabuluhang tribute kahit wala kang anumang kasanayan sa design.
AI na Pagkukuwento gamit ang Boses na Ikaw ang Pumili
I-type ang iyong eulogy o isang maikling prompt at hayaang ang AI voice generator ang magbago ng iyong mga salita tungo sa mainit at natural na pagkuwento. Pumili ng tono na babagay sa tao, pagkatapos magdagdag ng text sa screen at ilagay ang voiceover sa mga larawan para ang kuwento ay marinig, hindi lang makita.
Itakda ang Mood gamit ang Musika at mga Pamagat
Pumili ng kanta mula sa media library o magdagdag ng sarili mong audio clips, pagkatapos ay maglagay ng title cards gamit ang font na babagay sa tao. I-trim ang stock audio sa tamang haba, i-fade in at fade out ito, at panatilihin ang bawat litrato sa screen nang sapat na tagal para makalapat ito at mabigyan ang mga manonood ng oras para magnilay at mag-alala.
Mga Caption at Subtitle sa Anumang Wika
I-personalize ang mga caption sa screen gamit ang subtitle generator, inaangkop ang font para maging madaling sundan ang mga quote, tula, at mga salitang binibigkas. Madaling gamitin ang editor, at ginagawa ng mga caption na mas madaling ma-access ang tribute para sa mga nakatatandang kamag-anak at sinumang nanonood nang naka-mute sa isang memorial service.
Noon, kailangan pa ng mga pamilya ng video editing software o isang editor para makagawa ng funeral slideshow. Ngayon, puwede ka nang gumawa ng sarili mo gamit ang slideshow maker—ayusin lang ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod, magdagdag ng musika, at agad nang handang i-play ang video sa seremonya.Galugarin ang Tool
Ang pagdiriwang ng buhay ay dapat maging mainit at masaya, hindi malungkot. Pumili ng masasayang larawan, mga home video, at mga video message mula sa mga kaibigan para buuin ang isang video tribute na magpapangiti at magpaluha sa mga tao, at ipalabas ito sa reception bilang pag-alala sa mahal na pumanaw.
Big birthdays and milestones deserve more than a card. Gather photos and heartfelt messages from friends and family into one of the most personal group video gifts, then surprise the guest of honor with a personalized tribute that makes the perfect gift.
Kapag may kasamahang nagretiro o lumipat ng trabaho, ang paggawa ng tribute ay nakakahuli ng mga taon ng alaala sa loob lang ng ilang minuto. Kolektahin ang mga mensahe, litrato, at mga inside joke mula sa team, tapos ipalabas ang send-off sa mismong pamamaalam na pagtitipon.
Ang mga anibersaryo at kasal ay perpektong pagkakataon para balikan ang inyong kwento. I-upload ang mga larawan sa AI video editor, gamitin ang mga editing tool para ayusin ang mga eksena ayon sa timeline, magdagdag ng kanta para sa unang sayaw, i-preview ang resulta, at ipalabas ang tribute habang nagto-toast.Galugarin ang Tool
Losing a pet is a real loss that deserves its own tribute. Turn photos and short clips of your companion into a touching tribute video set to gentle music, add an in memoriam title, and keep it as a lasting reminder of the joy they brought.
How tribute video maker works
Gumawa ng tribute video online sa apat na hakbang. Tumatakbo ang online tribute video maker na ito sa iyong browser, kaya hindi mo na kailangang mag-download ng anumang desktop software.
Magdagdag ng iyong mga larawan at video clip, o mag-record ng bagong mensahe gamit ang built-in recorder.
Pumili ng template para sa memorial o selebrasyon, o magsimula sa isang blangkong timeline at ayusin ang bawat eksena.
I-trim ang isang kanta, tapos mag-layer ng spoken narration, captions, petsa, at quotes para maikwento nang buo ang istorya.
Preview the final video, export an MP4 or MOV in the format you need, then share your tribute as an online video link with family anywhere.
Ang tribute video ay isang maikling pelikula na nagbibigay-pugay sa isang tao gamit ang kanilang mga larawan, video clips, musika, at mga salita. Ang isang tribute video maker ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng taos-pusong tribute videos sa pamamagitan ng pag-upload ng mga alaala, paglalagay ng mga ito sa isang template, pagdaragdag ng narasyon at mga caption, at pagkatapos ay pag-export ng tapos na video para ibahagi.
Magtipon ng 25 hanggang 40 paboritong larawan at anumang maiikling clip, pagkatapos ay i-upload ang mga ito ayon sa gusto mong pagkakasunod-sunod. Pumili ng template, magdagdag ng kanta at mga title card para sa mga pangalan at petsa, mag-record o mag-generate ng narration, at i-export ang video para sa seremonya o para maibahagi online. Hindi mo kailangan ng karanasan sa video editing para makatapos ng isa sa loob lamang ng isang hapon.
Para sa isang libing o serbisyong pag-alaala, mainam na nasa lima hanggang sampung minuto ang haba para magkaroon ng oras ang mga manonood na magmuni-muni nang hindi nawawala ang kanilang atensyon. Para naman sa social media o group chat, mas epektibo kadalasan ang mas maikling video na mga isa hanggang tatlong minuto para mas mapanatili ang interes ng mga nanonood.
Sa pamamagitan ng pahintulot at isang malinaw na audio sample, AI voice Cloning ay kayang muling likhain ang isang boses para basahin ang isang mensahe o tula sa tribute. Gamitin ito nang maingat, at lamang kapag sumasang-ayon ang pamilya na ito ay tama at magalang.
Yes. Avatar IV animates a still portrait into subtle, lifelike motion, so a single treasured photo can gently move on screen. It works well for a closing shot or a title image that holds the room's attention.
Maraming mga tool ang basta-basta lang nagdudugtong ng mga larawan para maging slideshow. Ginagalaw din ng HeyGen ang mga still na larawan para maging parang buhay, nagdadagdag ng natural na narasyon gamit ang boses na ikaw ang pumipili, at kayang buuin muli ang buong tribute sa ibang wika, para mapanood ito ng mga kamag‑anak saan man sila naroroon sa wikang nakasanayan nila. Pareho pa rin ang mataas na kalidad sa bawat video na gagawin mo.
Oo. Ang AI video translator ay kayang muling likhain ang iyong tribute sa mahigit 175 na wika na may isinaling captions at boses, para mapanood ito ng mga lolo’t lola at kamag‑anak sa ibang bansa sa sarili nilang wika nang hindi na kailangan ng hiwalay na pag-edit.
You can upload a meaningful song or choose from the built-in music library. If you plan to post the video publicly on social platforms, check that you have the rights to the song, since copyrighted tracks can be muted or blocked on some sites.
Yes, and at a fraction of studio cost. Educator Anton Voroniuk reported production up to 40x cheaper and 15.5 hours saved each week using HeyGen, which shows how far one person can get without a full content creation team.
Yes, it is free to start, so you can build a tribute video at no upfront cost. Paid plans, from around $24 per month, add longer exports, 4K downloads, and more creative options, which help for a keepsake you want to project or store.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
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