AI Slideshow Maker para sa Makintab na Presentation Videos sa Ilang Minuto

Gawing propesyonal na slideshow videos ang iyong outlines, slides, o articles gamit ang HeyGen. Pinagsasama ng aming AI slideshow maker ang malilinis na slide layout, makatotohanang voice over, at awtomatikong captions para makapag-publish ka ng training, sales, at course content nang hindi na kailangang mag-shoot ng video o gumawa ng komplikadong editing. Gumawa ng on-brand na mga video na nagbibigay‑impormasyon, nanghihikayat, at madaling i-scale.

Sales decks turned into shareable videos

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Mga training module at onboarding

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Mga anunsyo ng produkto at pagpapakita ng mga feature

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Mga talumpati sa kumperensya at paunang pagpapakilala sa mga tagapagsalita

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Nilalaman ng kurso at mga buod ng aralin

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

Internal updates and executive messages

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Slideshow Maker

Binabago ng HeyGen ang mga static na slide tungo sa mga nakakaengganyong video presentation na nakakakuha ng atensyon at malinaw na nakakapagpaliwanag. Magsimula sa isang PPT, outline, o blog post, tapos hayaan ang AI na bumuo ng mga scene, magdagdag ng narration, at mag-apply ng pare-parehong branding para siguradong tumatatak ang mensahe mo sa bawat pagkakataon.

Mas mabilis na produksyon, pare-parehong kalidad

Gumugol ka na lang ng ilang minuto sa paggawa ng slide show imbes na ilang araw. Awtomatikong inaayos ng HeyGen ang tagal ng bawat eksena, mga transition, at captions habang pinapanatili ang pangunahing nilalaman mo.

Presenter led clarity, minimal setup

Choose a realistic presenter or voiceover that matches your tone, add speaker notes or scripts, and generate a talking slide show ready for sharing.

Muling gamitin at i-localize nang malawakan

Duplicate projects, translate voiceovers and captions, or swap visuals to create localized versions without rebuilding from scratch.

Import slides, outlines, or URLs

Magsimula mula sa mga existing na PPTX file, Google Slides, nakasulat na outline, o kahit live na blog URL. Awtomatikong kinukuha ng HeyGen ang mga heading, istruktura, at mahahalagang punto, tapos inaayos ang mga ito sa mga visual na eksenang handa na para sa narration.

AI script generation and timing suggestions

Gawing mas madaling pakinggan ang nilalaman ng slides gamit ang awtomatikong pagbuod at mga mungkahi sa tamang pacing. Ire-rekomenda ng AI ang haba ng bawat eksena at mga transition para magkaroon ng sapat na oras ang bawat ideya na tumatak. Madali mong mae-edit ang mga linya, maiaayos ang tono, o maipapaste ang sarili mong speaker notes para sa kumpletong creative control.

Realistikong mga tagapagsalita at multilingguwal na voice-over

Pumili mula sa mga natural na mukhang presenter avatar o gumawa ng mga voiceover sa iba’t ibang wika at accent. Ang bilis ng pananalita, diin, at mga paghinto ay iniaangkop para sa malinaw na pagbigkas, kaya mas madaling sundan ang mga komplikadong paksa.

Mga branded na template, caption, at visual callouts

Gamitin ang mga kulay ng brand, font, logo, at layout styles para panatilihing pare-pareho at propesyonal ang bawat slideshow. Magdagdag ng captions, lower thirds, at animated callouts para i-highlight ang mahahalagang punto o datos. Ang mga visual cue na ito ang gumagabay sa atensyon at nagpapadali sa pag-intindi ng impormasyon.

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Disenyador ng Learning Media
Vision Creative Labs
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang pinalaki namin ang team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Program Manager
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Slideshow Maker

Gumawa ng tapos na slideshow video sa apat na simpleng hakbang, gamit ang mga kontrol na nagpapanatiling mabilis at predictable ang proseso.

Hakbang 1

Upload or paste your content

Import a slide deck, upload a document, or paste a blog URL or outline to start the conversion.

Hakbang 2

Suriin ang script at pacing

Nagmumungkahi ang HeyGen ng maikling script at tagal ng bawat eksena; i-edit ang mga linya o tala para sa tagapagsalita upang umangkop sa iyong boses at audience.

Step 3

Choose presenter, visuals, and brand

Pumili ng presenter o boses, ilapat ang iyong brand kit, at magdagdag ng mga screenshot, icon, o stock visuals kung saan kinakailangan.

Step 4

Generate and export

I-render ang iyong slideshow na video, i-download ang mga file na handa na para sa platform, o gumawa ng mga lokal na bersyon na may isinaling voiceover at mga caption.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an AI slideshow maker?

An AI slideshow maker is an AI video generator that converts slide decks, outlines, or articles into narrated video presentations, combining spoken script, visuals, and captions into a single exportable video.

Kailangan ko ba ng PowerPoint o design skills para magamit ito?

Hindi. Awtomatiko ng HeyGen ang layout, timing, at narasyon. Maaari kang mag-upload ng existing na PPTX, o mag-paste ng text at hayaang gumawa ang AI ng maayos na nakaayos na slide show.

Maaari ko bang gamitin ang kasalukuyan kong mga brand asset?

Oo. Ilagay ang iyong logo, mga kulay, font, at mga template para lahat ng magagawang video ay tumugma sa brand guidelines mo.

Anong mga input format ang sinusuportahan?

Kadalasang input ay kinabibilangan ng PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, at plain text o mga URL. Maaari ka ring mag-upload ng mga larawan at screenshots para sa mga karagdagang visual.

Maaari ko bang i-edit ang AI-generated na script bago gumawa ng video?

Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga nae-edit na script at scene card para maayos mo ang mga salita, diin, at mga call to action bago i-render.

Aling mga wika ang available para sa mga voice-over?

HeyGen supports many languages for narration and captions. You can create localized versions by switching language settings and regenerating voiceovers by using the video translator feature.

Awtomatik bang ginagawa ang mga caption?

Oo. Awtomatikong ginagawa ang mga caption mula sa script at inaayon sa timing ng pagsasalita, at maaari ka ring mag-export ng mga SRT file para gamitin sa iba pang mga tool.

Maaari ba akong maglagay ng video ng presenter kasabay ng mga slide?

Oo. Pumili ng presenter avatar o mag-upload ng maikling clip ng presenter para lumabas ito kasabay ng slide content at makakuha ng hybrid na talking head at slide show na karanasan.

Gaano kahaba dapat ang isang slideshow video?

Kadalasan, pinakamainam ang performance ng mga slideshow video kapag nasa pagitan ng 1 at 10 minuto, depende sa lalim ng paksa. Tinutulungan ka ng HeyGen na hatiin ang mas mahahabang content sa mas maiikling mga module.

Maaari ko bang i-update ang isang video pagkatapos itong ma-publish?

Oo. Buksan muli ang proyekto, i-edit ang script o mga slide, at gumawa ulit ng bagong video. Nananatili ang mga bersyon para mabilis at kontrolado ang mga update.

Anong mga export format ang available?

Mag-export ng mga MP4 file na na-optimize para sa web at social media, may patayong o pahigang aspect ratio, at mga subtitle file tulad ng SRT para sa accessibility at distribusyon.

Ligtas ba ang nilalaman ko habang pinoproseso ito?

Oo. Ang mga in-upload na file, mga ginawang script, at mga na-render na video ay pinoproseso nang ligtas, at ikaw pa rin ang may kontrol kung paano ito ise-share at ise-save.

