Avatar IV — AI Avatars That Look Real
Gawing buhay na nagsasalitang video ang kahit anong larawan. Nagbibigay ang Avatar IV ng natural na paggalaw ng labi, makahulugang mga galaw, at multilingguwal na boses—walang kailangang kamera o aktor. Handa para sa ads, training, at social media.
Experience the power of Avatar IV in action
See how creators, brands, and teams are using HeyGen’s AI talking avatar creator to transform ideas into scroll-stopping, multilingual videos. Each showcase features avatars, voices, and lip sync with no cameras needed.
Innovation built into every realistic avatar creator
Avatar IV gives you more than a simple talking face. With advanced AI lip sync video capabilities, expressive hand gestures, and flexible styling options, you can create avatars that feel both natural and engaging. Whether you want a hyper-realistic digital twin or a stylized character, Avatar IV provides the tools to build the most authentic connection with your audience.
Ang nagsasalitang avatar mo mula sa larawan ay hindi lang basta nagsasalita; ito’y tumutugon at nagpapakita ng emosyon batay sa iyong script. Mararanasan mo ang natural na timing, tono, at galaw para sa isang nakakaengganyong presentasyon na parang totoo.
Enhance your realistic avatar creator with expressive hand movements that align perfectly with your avatar’s speech. Hand gestures are ideal for emphasis, subtlety, and effective visual storytelling.
Pumili mula sa hyper-realistic na clones o stylized na characters. Sinusuportahan ng aming AI avatar maker ang human, anime, at animal avatars sa parehong portrait at full-body na format.
Sa Avatar IV, hindi lang nagsasalita ang mga avatar — umaarte rin sila. Tumutugon ang pinahusay na modelo sa tono at emosyon, nagbibigay ng makatotohanang mga ekspresyon kasama ng sabay-sabay na mga galaw para sa isang tunay na parang-taong performance.
The path to Avatar IV
Tingnan kung ano ang maaari mong likhain gamit ang Avatar IV
Tuklasin ang mga totoong halimbawa ng mga video na ginawa gamit ang aming AI talking avatar creator. Ginagamit ito ng mga user sa buong mundo para gawing makatawag-pansing, parang totoong animasyon ang simpleng mga larawan at script, na may natural na paggalaw ng labi at realistiko na galaw ng katawan. Mula sa cinematic na mga eksena hanggang sa expressive na full body avatar creator na mga proyekto, ipinapakita ng mga ito kung gaano kalakas ang AI sa paglikha ng propesyonal na kalidad na content nang hindi kailangan ng kamera o mga aktor.
Ipinapakita kung paano gumaganap ang Avatar IV mula sa iba’t ibang anggulo ng kamera habang nananatiling eksakto ang lip sync at buhay ang emosyon sa bawat galaw. Isang perpektong halimbawa kung paano lumilikha ang aming AI lip sync video feature ng natural na pagbigkas mula sa iba’t ibang perspektibo.
Ipinapakita ang kumpletong ekspresyon ng boses na nalikha gamit lamang ang isang larawan at audio. Ganap na pinapagana ng AI, nakakamit ng avatar na ito ang perpektong lip sync nang hindi na kailangan ng mga aktor, kaya mainam ito para sa training, marketing, at storytelling.
Ipinapakita ang makatotohanang emosyon at isang AI-generated na boses na pinatungan ng orihinal na musika; lahat ay ginawa mula sa iisang larawan. Ipinapakita nito kung paano kayang bigyang-buhay ng isang realistic avatar creator ang mga static na larawan sa mga bagong paraan.
Tampok ang isang AI na oso na nagbabalita — walang totoong aktor, isang larawan lang at isang script ang ginamit.
Gumagawa ng isang AI na maikling pelikula na hinango sa mga meme, na nagpapakita ng mga nagsasalitang hayop, cinematic na mga eksena, at kumpletong voice sync.
Maging ang mga guhit-kamay na portrait ay nabubuhay—pinapagana ng stylized generation ng Avatar IV.
Magsimulang lumikha gamit lamang ang isang larawan
Ang paggawa ng makatotohanang talking avatar gamit ang Avatar IV ay nangangailangan lamang ng ilang hakbang. Dinisenyo ang aming AI talking avatar creator para gawing napakadali ang proseso, kung nais mo man ng simpleng portrait animation o isang kumpletong full body avatar creator na karanasan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng photo input, natural na pag-sync ng boses, at ekspresibong galaw, makakagawa ka ng mga propesyonal‑na‑antas na video sa loob lamang ng ilang minuto, nang walang kamera, studio, o mahahabang production cycle.
Pumili ng malinaw na larawan mo o ng subject mo, puwedeng portrait, half-body, o full-body photo. Mas maganda ang kalidad ng larawan, mas magiging natural at mukhang totoo ang avatar kapag na-generate na.
I-type nang direkta ang iyong script sa editor o mag-upload ng audio file. Maaari ka ring mag-record ng sarili mong boses. Awtomatikong isinasabay ng aming AI lip sync generator ang iyong text o audio sa mga galaw ng mukha at kilos, para magsalita ang iyong avatar nang natural.
Sa isang click lang, ginagawang buhay na talking avatar ng Avatar IV ang iyong larawan. Agad na makikita sa video ang lip sync, mga ekspresyon, at galaw na nagbibigay-buhay sa iyong avatar. I-export ito sa mataas na resolusyon at i-share sa mga paborito mong platform.
Tuklasin ang mga advanced na feature ng Avatar IV
Ang Avatar IV ay higit pa sa isang simpleng pag-upgrade. Binabago nito kung ano ang posible sa mga AI avatar. Mula sa mas malinaw na biswal hanggang sa makatotohanang mga galaw, naghahatid ito ng walang kapantay na antas ng realism at flexibility para sa mga creator, negosyo, at mga tagapagkuwento.
Hindi lang ginagaya ng Avatar IV ang pananalita; nauunawaan nito ang tono, ritmo, at emosyon. Gumagawa ang modelo ng natural na mga ekspresyon sa mukha at sabay-sabay na mga galaw na tumutulad sa pakikipag-usap ng tao, kaya nagiging totoo at emosyonal na nakakaengganyo ang bawat pag-uusap.
Sa Avatar IV, kumikilos ang mga avatar nang may layunin. Matalinong inaangkop ang mga galaw ng kamay sa voice track, kaya nagkakaroon ng lalim at pino ang bawat video. Kung nagpapaliwanag, nagpe-present, o nagkukuwento ka, magiging mas expressive at dynamic ang iyong mga avatar.
Binubuksan ng Avatar IV ang mga bagong malikhaing posibilidad. Gawing isang nagsasalita at may ekspresyong avatar ang isang sketch, cartoon, o kahit isang hayop. Mula sa makatotohanang mga tao hanggang sa mga karakter sa anime at mga nilalang sa pantasya, maaari kang magdisenyo ng anumang persona at bigyan ito ng buhay gamit ang mataas na antas ng realismong performance.
Hindi tulad ng mga naunang modelo, kayang gumawa ni Avatar IV ng mga avatar mula sa nakatagilid ang ulo, side view, at iba’t ibang anggulong pose. Dahil sa flexibility na ito, tinitiyak nito ang tumpak at natural na mga render kahit kumplikado ang input na larawan, kaya may buong kalayaan kang maging malikhain gamit ang iba’t ibang uri ng source material.
Ang Avatar IV ay ang advanced na AI avatar engine ng HeyGen na lumilikha ng makatotohanang nagsasalitang avatar mula sa isang litrato lang, na may kasamang voice sync, mga ekspresyon ng mukha, at galaw ng kamay. Maaari mong simulang tuklasin ang potensyal ng HeyGen nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up dito.
Gumagamit ang HeyGen ng AI engine para buhayin ang mga static na larawan na may voice sync, mga ekspresyon sa mukha, at mga galaw, at kailangan mo lang magbigay ng script at isang imahe.
Oo, sinusuportahan ng HeyGen avatars ang iba’t ibang estilo tulad ng hyper-realistic, anime, at mga hayop, kaya nagbibigay ito ng malaking kalayaan sa pagdisenyo ng avatar.
Hindi, hindi mo kailangan ng camera; gumagawa ang Avatar IV ng video gamit lamang ang isang larawan at isang script.
Ine-localize ng HeyGen ang mga video sa pamamagitan ng pag-aangkop ng content sa iba’t ibang wika at kultura habang tinitiyak ang natural na pagsasalita at perpektong lip-sync.
