Turn your data, charts, and visual content into polished infographic videos in minutes. With this infographic video maker, you start with your information and get a fully narrated, animated video without cameras, design software, or editing experience. Make complex ideas clear, shareable, and built for every screen.
Why Brands Choose HeyGen Infographic Video Maker
Awtomatikong I-animate ang Anumang Datos o Tsart
Itigil na ang pagpapadala ng mga static na slide na walang nagbabasa. I-paste lang ang iyong data, mag-upload ng chart, o ilarawan ang isang konsepto at panoorin itong maging isang scene-by-scene na animated infographic video na may motion graphics, smooth na transitions, at sakto sa oras na narration. Makakakuha ka ng pulidong output nang hindi kinakailangang galawin ang timeline. Kung nagpe-present ka man ng market research, product metrics, o isang how-to na sequence, ang AI video generator ang bahalang gumawa ng mabibigat na trabaho para siguradong maiparating ang iyong content sa paraang nararapat dito.
Magsimula sa isang nako-customize na template ng infographic na video
Hindi mo kailangang magsimula sa blangkong canvas. Pumili mula sa malawak na library ng mga propesyonal na dinisenyong template ng infographic video, na bawat isa ay ginawa para buhayin ang iyong data gamit ang animated graphics, mga on-brand na color palette, at mga layout na maaari mong iakma sa iyong brand sa loob lamang ng ilang minuto. I-upload ang isang PDF, PowerPoint, URL, o nakasulat na script at awtomatikong gagawin ito ng platform na isang nakaayos na infographic video.PDF to video at PPT To video para hindi na mano-manong buuin muli at dumiretso na sa isang tapos na, handa-nang-i-share na resulta sa loob lamang ng ilang minuto.
I-customize ang Visuals, Branding, at Layout
Dapat mukhang tunay na galing sa brand mo ang infographic video mo, hindi parang generic na template. Pwede mong baguhin ang color palette, font style, disenyo ng icons, at background themes mismo sa loob ng intuitive na editor. I-upload ang logo mo, ayusin ang pagkakasunod ng mga scene, at i-fine-tune ang timing nang hindi nagsusulat kahit isang linya ng code. Lahat ng elemento ay puwedeng i-customize para manatiling on-brand ang output mo sa bawat campaign at channel. Binibigyan ka ng video editor ng full creative control sa bawat hakbang, at real-time ang pag-render ng mga pagbabago para mabilis at walang hassle ang pag-iterate.
Isalin at I-localize sa Higit sa 175 na Wika
Ang isang infographic na video ay nagiging global asset sa sandaling kailanganin mo ito. I-run lang ang anumang tapos na video sa translation engine ng platform at makakakuha ka ng lip-synced, natural na naratibong bersyon sa alinman sa mahigit 175 na wika nang hindi muling binubuo ang mga eksena o nire-record ang audio. Ginagamit ng mga brand at team na nagdi-distribute ng content sa iba’t ibang rehiyon ang AI video translator para mag-localize sa loob lang ng isang hapon, imbes na ilang buwang proseso.
Magkuwento gamit ang natural na tunog na AI voiceover
Bawat infographic na video ay nabubuhay sa pamamagitan ng malinaw at propesyonal na narasyon na ginagawa mula sa iyong script sa loob lamang ng ilang segundo. Pumili mula sa daan-daang estilo ng boses, ayusin ang bilis, at itugma ang tono sa iyong audience. Walang kailangang recording booth, mikropono, o reshoots. Kung global ang audience mo, gamitin ang AI voice Cloning para mapanatiling pare‑pareho ang iyong boses sa bawat lokal na bersyon na gagawin mo.
Mga Gamit o Use Case ng Isang Infographic Video Maker
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Paano Gumawa ng Infographic na Video Gamit ang AI
Mula sa hilaw na data o nakasulat na script, makakagawa ka ng tapos na infographic na video sa apat na simpleng hakbang, kahit wala kang karanasan sa pagdidisenyo o pag-e-edit.
Mag-upload ng PDF, i-paste ang script, ilagay ang isang URL, o mag-type ng paksa. Babasahin ng platform ang iyong pinagmumulan na materyal at awtomatikong gagawa ng nakaayos na scene-by-scene na balangkas ng infographic na video.
Pick a visual theme, adjust colors and layouts, add your branding, and configure the narration voice. Every element is editable before you render.
Gumagawa ang platform ng iyong kumpletong infographic na video na may naka-sabay na narasyon, motion graphics, at mga transition. I-preview ang bawat eksena bago mo ito i-finalize.
I-download ang iyong video sa format na kailangan mo o i-export ito direkta sa iyong channel. Magdagdag ng mga subtitle, i-localize sa iba pang mga wika, o i-push ito sa iyong LMS sa isang hakbang.
Ang infographic video maker ay isang tool na awtomatikong ginagawang animated at may narasyon na mga video ang data, charts, process flows, at nakasulat na content. Ikaw ang magbibigay ng source material—maaaring script, PDF, buod mula sa spreadsheet, o topic description—at ang platform na ang bahalang mag-ayos nito sa magkakasunod na visual scenes na may tamang timing ng narasyon at motion graphics. Ang kalalabasan ay isang tapos na video na handa nang gamitin para sa social media, training platforms, websites, o presentations nang hindi na kailangan ng manual na pag-e-edit o pagdi-design.
Oo. Maaari kang mag-upload ng sarili mong mga chart, graphics, at brand assets at ilapat ang mga ito sa bawat scene. Pinapayagan ka ng editor na itakda ang iyong color palette, typography, at logo para tumugma ang natapos na video sa brand guidelines mo kahit walang designer na kasali. Kung magsisimula ka mula sa presentation file, awtomatikong kinukuha ng PPT To Video ang mga visual ng kasalukuyan mong slides at nire-reconstruct ang mga ito bilang mga animated na video scene.
Karamihan sa mga infographic na video ay handa na ilang minuto lang matapos mong isumite ang iyong source material. Awtomatikong inaasikaso ng platform ang pagbuo ng mga scene, pagsi-sync ng narration, at motion graphics nang sabay-sabay, kaya hindi ka na kailangang maghintay sa isang manual na production queue. Ang mas mahahabang video na may maraming data scenes ay maaaring tumagal nang kaunti, pero ang buong proseso mula input hanggang export ay nasusukat sa minuto, hindi sa araw.
Hindi kailangan ng anumang karanasan. Madaling gamitin ang buong proseso mula sa unang session. Isinusulat o ipa-paste mo lang ang iyong impormasyon, pipili ka ng visual style, at ang platform na ang gagawa ng video. Kahit ang mga team na walang design background ay nagagamit ito para makagawa ng content na mukhang propesyonal na ginawa sa unang subok. Ang AI video editor ang bahala sa alignment, spacing, at timing ng animation nang awtomatiko.
Oo. Pagkatapos mong gawin ang iyong video, maaari mo itong isalin sa alinman sa mahigit 175 na wika habang nananatiling tama ang lip-sync at natural ang narasyon. Hindi mo kailangang buuin muli ang mga eksena o mag-record ulit ng anumang audio. Ang video translator ang bahalang gumawa ng localization bilang isang karagdagang hakbang, kaya nagiging praktikal na ihatid ang parehong infographic na content sa mga internasyonal na team, merkado, o audience nang hindi kailangan ng hiwalay na production budget.
Ang mga design tool ay nangangailangan ng mano-manong pag-animate, pag-edit sa timeline, pagre-record ng voiceover, at pag-aayos ng export format—at bawat isa sa mga ito ay nagdadagdag ng maraming oras sa bawat proyekto. Pinapalitan ng platform na ito ang buong workflow na iyon gamit ang text-based na input na awtomatikong gumagawa ng tapos na video. Ang mga team na gumagamit ng tradisyunal na mga tool ay nag-uulat na ginugugol nila ang maghapon sa mga gawaing natatapos ng animated infographic maker na ito sa loob lamang ng ilang minuto.AI video explainerna workflow ay partikular na idinisenyo para sa uri ng structured, data-driven na content na pinakamahaba at pinakamahirap gawin nang mano-mano.
Yes. Edit the script, swap a data point, change the visual style, or adjust scene order through the text-based editor, then re-render. The updated video is ready in minutes without rebuilding anything from scratch. This makes creating an infographic video practical for content that changes regularly, such as quarterly metrics, product update sequences, or compliance training that needs to reflect current policy, something that is not feasible with filmed production.
Oo. Maaari kang mag-export sa aspect ratio na akma sa bawat platform, kabilang ang 16:9 para sa YouTube at mga presentation, 9:16 para sa vertical na social formats, at 1:1 para sa feed posts. Magdagdag ng subtitles nang awtomatiko gamit ang subtitle generator para mas gumana ang content mo sa mga silent autoplay na environment. Para sa short-form na social content, ang reel generator at youtube shorts na mga tool ay nagbibigay-daan sa iyong hatiin ang infographic content sa platform-native na mga format sa isang hakbang.
May libreng plano na available na hindi nangangailangan ng credit card, para makagawa ka ng mga video at ma-explore ang mga pangunahing tools bago ka mag-commit. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa $24 bawat buwan at nagbibigay ng access sa voice cloning, mas mahahabang video, kumpletong access sa mga template, at advanced na mga export option. Kasama sa mga enterprise plan ang API access, custom integrations, at mga team collaboration feature para sa mga organisasyong may high-volume na production workflows.
Oo. Maaari mong gamitin ang parehong source document o script para gumawa ng maraming bersyon na may iba’t ibang visual style, tono ng narasyon, o mga language track. Ang mga team na nagtatrabaho mula sa iisang data report ay madalas na gumagawa ng hiwa-hiwalay na bersyon para sa internal briefings, social distribution, at training content nang sabay-sabay. Ang mga workflow na text to video at faceless video ay nagpapadali na i-branch ang isang input sa ilang magkakaibang output nang hindi inuulit ang production work.
Kasama sa platform ang isang malawak na library ng mga infographic template na sumasaklaw sa timelines, process flows, comparison charts, data breakdowns, at step-by-step sequences. Bawat template ay propesyonal ang pagkakagawa at lubos na nako-customize, kaya maaari mong i-upgrade ang layout, i-adjust ang color scheme, at ilapat ang iyong branding nang hindi binabago ang pangunahing istruktura. Maaari kang mag-browse ayon sa industry, format, o uri ng content para mahanap ang perpektong panimulang punto para sa iyong video infographic, pagkatapos ay palitan ang placeholder content ng sarili mong data sa loob lamang ng ilang minuto.
Isa itong dynamic na format na ginawa mismo para sa layuning iyon. Ang mga static na ulat at slide deck ay nagbibigay lang ng impormasyon, pero ang infographic videos ay tunay na kumakabig ng atensyon ng iyong audience sa pamamagitan ng pagsasama ng galaw, narasyon, at ilustrasyon sa paraang kaaya-aya at madaling sundan. Ang mga video na ginagawang visual ang data at patuloy na gumagalaw ay mas malamang na mapanood hanggang dulo, maibahagi sa iba’t ibang team, at maalala pagkalipas ng panahon. Kung gusto mong ibahagi ang kumplikadong findings sa isang grupo ng stakeholders o sabay na magbigay-aliw at magpabatid, ang infographic video ang format na nagbibigay ng matagalang impresyon nang hindi nangangailangan ng production expertise.
