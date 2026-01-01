AI Image Generator App para sa Paglikha ng Video
Gumawa ng custom na visual assets para sa mga video project mo gamit ang built-in na AI image generator ng HeyGen. Ilarawan lang ang imaheng kailangan mo at agad kang makakagawa ng mga background, product shot, scene illustration, at branded visuals sa loob ng ilang segundo. Diretso pumapasok ang bawat imahe sa video creation workflow ng HeyGen, kaya makakagawa ka mula prompt hanggang finished na video nang hindi nagpapalit ng tools o nag-a-upload ng mga file.
Mga Tampok ng AI Image Generator
Text-to-Image na Pagbuo para sa mga Eksena sa Video
Ilarawan ang anumang visual na kailangan mo at agad itong i-generate. Ang ai image generator ng HeyGen ay ginagawang mga high-quality na larawan ang mga text prompt na idinisenyo para sa paggamit sa video, kabilang ang mga environment, product shot, abstract na background, at illustrated na mga eksena. Hindi tulad ng mga standalone na image tool, ang bawat output ay naka-size, naka-format, at handang i-drop sa iyong video timeline. Ipares ang mga generated na larawan sa narration mula sa isang AI voice generator at mga scene transition para makabuo ng kumpletong mga video nang hindi na kailangang maghanap ng stock photography o umupa ng designer.
Mga Custom na Background at Kapaligiran
Gumawa ng mga background na nakaayon sa lokasyon o sa brand nang hindi nangangailangan ng photo library. Ilarawan lang ang isang conference room, cityscape, studio setting, o retail environment at awtomatikong lilikha ng custom na backdrop na babagay sa tono ng iyong video. Gamitin ang mga background na ito sa likod ng iyong presenter sa isang text to video na proyekto, o i-layer ang mga ito sa multi-scene na explainers at product demo video na content. Bawat generated na background ay may pare-parehong ilaw at istilo sa bawat frame, kaya nagmumukhang buo at propesyonal ang iyong output nang hindi na kailangan ng post-production compositing.
Paglikha ng Product Shot at mga Asset
Gumawa ng makinis at propesyonal na product visuals gamit lang ang isang description. Mag-generate ng hero shots, lifestyle placements, at contextual scenes na tampok ang produkto o konsepto mo nang hindi na kailangang mag-setup ng physical photoshoot. Ang mga larawang ito ay puwedeng i-integrate sa HeyGen's AI product placement capabilities, para makabuo ka ng kumpletong product video campaigns na pinagsasama ang generated imagery, narration, at on-screen presenters sa iisang workflow. Mag-scale mula sa isang visual hanggang sa daan-daan sa iba’t ibang campaign at channel.
Walang Patid na Pagsasama sa Iyong Video Workflow
Ang bawat imaheng ginagawa sa loob ng HeyGen ay agad na magagamit sa iyong video editor. Wala nang kailangang i-export, i-reupload, o i-convert na file. Pumili lang ng ginawang imahe, i-assign ito sa isang scene, at ipagpatuloy ang pagbuo ng iyong video kasama ang AI Lip Sync, voiceovers, at captions. Dahil sa siksik na integrasyong ito, nasa iisang timeline ang iyong mga visual asset at video production, kaya nananatiling mabilis ang creative iteration. Ang mga team na gumagawa ng marketing videos o training video na content ay makakagawa at makakapaglagay ng visuals nang hindi umaalis sa editor.
Batch na Paglikha ng Larawan para sa Nasusukat na mga Kampanya
Gumawa ng maraming image variation mula sa isang prompt para suportahan ang A/B testing, mga regional campaign, o multi-platform publishing. Mag-produce ng seasonal backgrounds, localized product shots, o thematic scene images nang maramihan, tapos ipares ang bawat variation sa isinaling narasyon gamit ang video translator para makagawa ng mga localized na video asset. Ginagawa ng workflow na ito na mula sa isang creative brief ay makabuo ka ng dose-dosenang natatanging video variation, bawat isa may custom na visuals at multilingual na audio, lahat ginawa sa iisang editor na ginagamit mo para sa iyong mga proyekto sa AI video generator.
Mga gamit
Mga Visual para sa Marketing Campaign
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Mga Showcase ng Produktong E‑Commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Mga Materyales para sa Pagsasanay at Onboarding
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Nilalaman sa Social Media sa Malaking Sukat
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Sales Outreach at mga Presentasyon
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Panloob na Komunikasyon at mga Update
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Paano ito gumagana
Gumawa ng mga custom na larawan at gamitin ang mga ito sa iyong mga video sa apat na hakbang, mula sa prompt hanggang sa nai-publish na content.
Buksan ang Image Generator
Pumunta sa Generate Images app sa loob ng HeyGen. I-access ito direkta mula sa video editor o sa apps menu para makapagsimulang gumawa ng mga visual asset para sa iyong proyekto.
Ilarawan ang Iyong Larawan
Sumulat ng text prompt na naglalarawan sa visual na kailangan mo. Tukuyin ang estilo, setting, mga kulay, at komposisyon para gabayan ang AI tungo sa eksaktong output na kailangan ng iyong video.
Bumuo at Pumili
Suriin ang mga nagawang larawan at piliin ang pinakamagandang resulta. Gumawa muli gamit ang inayos na mga prompt kung kinakailangan hanggang sa tumugma ang visual sa nais mong creative direction.
Idagdag sa Iyong Proyektong Video
Ipasok ang napiling larawan direkta sa video timeline bilang background, visual ng eksena, o overlay. Ipagpatuloy ang pag-edit kasama ng narasyon, captions, at transitions.
Mga Madalas Itanong
Ano ang AI image generator para sa video, at paano ito gumagana sa loob ng HeyGen?
Ang AI image generator para sa video ay gumagawa ng custom na mga visual mula sa text descriptions, na dinisenyo para magamit direkta sa loob ng video production workflow. Sa HeyGen, magta-type ka ng prompt na naglalarawan sa imaheng kailangan mo, gagawin ito ng AI, at agad na magiging available ang resulta sa iyong video editor. Hindi mo na kailangang mag-download o mag-re-upload ng file. Ang tool na ito ay espesyal na ginawa para sa pag-produce ng mga background, scene visuals, at product shots na babagay at sasabay sa iyong video content.
Magmumukha bang propesyonal ang mga AI-generated na larawan para sa branded na video content?
Oo. Ang AI image generator ay gumagawa ng high-resolution na mga visual na angkop para sa HD at 4K na video output. Ikaw ang may kontrol sa style, composition, at kulay sa pamamagitan ng iyong text prompt, para masiguro na ang mga resulta ay tugma sa brand standards mo. Ang mga team sa mga kumpanyang tulad ng PepsiCo at Samsung ay gumagamit ng production pipeline ng HeyGen para sa branded content, at ang mga ginawang larawan ay nagpapanatili ng parehong antas ng kalidad gaya ng iba pang video output ng platform.
Maaari ba akong gumawa ng mga product shot kahit walang aktwal na photoshoot?
Maaari mong ilarawan ang iyong produkto, ang setting nito, at ang visual style na gusto mo, at ang AI ang gagawa ng isang kontekstuwal na product image. Ang mga visual na ito ay mahusay para sa AI Video Ad na mga campaign, e-commerce showcases, at AI social media content kung saan kailangan mo ng iba’t ibang anggulo o mga environment nang hindi nagse-set up ng studio shoot.
Paano nakakonekta ang image generator sa mga video creation tools ng HeyGen?
Ang mga ginawang larawan ay nasa loob mismo ng editor kung saan ka bumubuo ng mga video. Pagkatapos gumawa ng larawan, ia-assign mo ito sa isang scene bilang background o visual element, tapos maglalagay ka ng narration, subtitle generator na output, at footage ng presenter. Ibig sabihin, ang buong video mo—mula visuals hanggang voiceover—ay ginagawa sa iisang platform nang hindi kailangang lumipat-lipat sa magkahiwalay na image at video tools.
Maaari ba akong gumawa ng maraming bersyon ng larawan para sa A/B testing sa iba’t ibang campaign?
Oo. Patakbuhin ang parehong prompt na may bahagyang pagbabago para makagawa ng maraming visual na opsyon, pagkatapos ay ipares ang bawat isa sa iba’t ibang script o isinaling narasyon para sa magkakaibang bersyon ng kampanya. Nakakatulong ito sa mabilis na image to video na pagte-test sa iba’t ibang audience, rehiyon, at platform nang hindi dumodoble sa oras ng produksyon.
Paano naiiba ang image generator ng HeyGen kumpara sa mga standalone tool tulad ng Midjourney o DALL-E?
Ang mga standalone generator ay gumagawa lang ng mga larawan na kailangan mo pang i-download, i-resize, at i-import sa hiwalay na video editor. Ang ai image generator ng HeyGen ay lumilikha ng mga visual sa loob mismo ng video workflow, kaya diretsong pumapasok ang mga ginawang larawan sa iyong timeline kasama ng mga avatar, voiceover, at transition. Ang resulta ay mas mabilis na production cycle at mas kaunting paglipat-lipat sa iba’t ibang tool, na napakahalaga kapag gumagawa ka ng video content sa malakihang antas.
Kasama ba ang AI image generator sa libreng plano ng HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card at nagbibigay ng access sa mga pangunahing feature ng platform, kabilang ang image generation. Maaari mong subukan ang tool, mag-generate ng mga larawan, at gumawa ng mga video para masuri ang workflow. Ang mga bayad na plano na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng mas mataas na resolution na outputs, karagdagang generation credits, at access sa kumpletong hanay ng mga tool para sa paggawa ng video.
Anong mga uri ng larawan ang pinakamainam gamitin para sa paggawa ng video gamit ang tool na ito?
Ang generator ay mahusay sa paggawa ng mga background, mga eksenang pangkapaligiran, mga konteksto ng produkto, abstract na mga texture, at mga ilustradong konsepto. Ito ang mga visual na building blocks na pinaka-karaniwang kailangan sa paggawa ng video. Para sa talking-head na content, ipares ang mga ginawang background sa HeyGen's AI face swap o kuha ng presenter. Para sa mga explainer, gumawa ng sunod-sunod na mga visual ng eksena at i-sequence ang mga ito kasama ng narration gamit ang AI video explainer na workflow.
Maaari ba akong gumamit ng AI-generated na mga larawan sa mga video na isasalin sa ibang mga wika?
Oo. Dahil ang ginawang imahe ay isang visual asset na hiwalay sa anumang wika, gumagana ito sa lahat ng naka-localize na bersyon ng iyong video. Gumawa ng isang set ng mga visual para sa eksena, tapos gamitin ang AI dubbing para gumawa ng narasyon sa mahigit 175 na wika habang nananatiling pareho ang mga imahe. Mas pinapadali nito ang mga global campaign dahil isang beses lang kailangang gawin ang mga visual.
Gaano kabilis akong makakagawa ng tapos na video mula sa isang text prompt gamit ang mga ginawang larawan?
Karamihan sa mga user ay nakakagawa ng isang imahe sa loob ng wala pang isang minuto at nakakatapos ng isang buong video na may narration, captions, at transitions sa loob ng wala pang sampung minuto. Mabilis ito dahil lahat ay ginagawa sa iisang editor. Walang abala sa pag-manage ng files, walang kailangang mag-convert ng format, at walang palipat-lipat ng apps. Ang mga team na gumagawa ng clip generator na content o araw‑araw na social videos ay kayang panatilihin ang tuloy‑tuloy na paglabas ng content nang walang bottlenecks.
