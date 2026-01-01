Ang HeyGen Apps ay nagbibigay sa iyo ng agarang access sa mga espesyal na AI video tools. Gumawa ng mga clip mula sa text, mag-upscale hanggang 4K, gumawa ng UGC ads, magpalit ng mukha, mag-extract ng highlights, at marami pang iba. Bawat app ay direktang tumatakbo sa iyong browser nang walang kailangang i-install na software.
Seedance 2.0
Gumawa ng cinematic na AI video gamit ang Seedance 2.0. B-roll, mga kuha ng avatar, at kumpletong video mula sa isang prompt lang. Hindi mo na kailangan ng crew.
Mga Highlight ng AI Video
Gawing maiikling highlight clip ang mahahabang video na madaling i-share. Awtomatikong kinukuha ng AI ang pinaka-makabuluhang mga sandali.
AI Video Upscaler
I-upscale ang anumang video sa 4K gamit ang diffusion-based na AI. Bawasan ang ingay, patalasin ang kalidad, at pataasin ang frame rate hanggang 120fps.
Paglalagay ng Produkto
Gumawa ng mga product placement video ad mula sa iisang larawan. Realistic na AI-generated na mga eksena, walang kailangang studio.
Tagalikha ng UGC na Video
Gumawa ng tunay na UGC-style na video ads gamit ang 1,100+ creator avatars. I-scale ang ad creatives nang hindi na kailangang mag-hire ng mga influencer.
Batch Video Creator
Gumawa ng daan-daang personalisadong video nang sabay-sabay mula sa isang CSV spreadsheet. Pabilisin ang outreach at onboarding sa loob lang ng ilang minuto.
AI Video Podcast
Gumawa ng dalawang-speaker na AI video podcast mula sa kahit anong paksa. Walang kailangang recording equipment, walang pag-schedule, walang pag-edit.
AI Pagpapalit ng Mukha
Gawin mong sarili ang kahit alin sa 1,000+ avatar sa pamamagitan ng pagpalit ng iyong mukha. Gumawa ng personalisadong video content sa loob lang ng ilang minuto.
AI Image Generator
Gumawa ng mga custom na larawan para sa iyong mga video project gamit ang text prompts—mula sa mga background, product shots, hanggang sa mga visual ng eksena.
Mga Madalas Itanong
Ano ang HeyGen Apps?
Ang HeyGen Apps ay mga espesyal na AI video tool na diretsong tumatakbo sa iyong browser. Bawat app ay nakatuon sa isang partikular na gawain tulad ng pag-upscale ng video hanggang 4K, pag-generate ng UGC ads, paggawa ng AI video clips, o pagkuha ng mga highlight mula sa mahahabang recording. Hindi mo kailangan mag-install ng software o magkaroon ng karanasan sa video editing.
Libre bang gamitin ang HeyGen Apps?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card at nagbibigay sa iyo ng access para mag-explore ng mga app at gumawa ng mga video. Ang mga bayad na plano na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng karagdagang mga feature, mas mahabang haba ng video, voice cloning, at mas mataas na resolution ng mga export.
Kailangan ba akong may karanasan sa pag-e-edit ng video?
Hindi. Bawat app ay dinisenyo para gumana gamit lang ang simpleng input tulad ng text prompt, pag-upload ng larawan, o pag-upload ng file. Ang AI na ang bahala sa production, rendering, at formatting nang awtomatiko. Kadalasan, nakakagawa na ang mga user ng propesyonal na resulta sa una pa lang nilang subok.
Maaari ba akong gumamit ng maraming app nang sabay-sabay?
Oo. Lahat ng HeyGen Apps ay gumagana sa iisang platform. Maaari kang gumawa ng video clip, i-upscale ito sa 4K, magdagdag ng face swap personalization, isalin ito sa mahigit 175 na wika, at kumuha ng social media highlights—lahat nang hindi umaalis sa HeyGen.
Anong mga format at resolusyon ang sinusuportahan ng mga app?
Karamihan sa mga app ay nag-e-export sa MP4 format na may HD o 4K na resolution. Maaari kang pumili ng aspect ratio na naka-optimize para sa YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, at iba pang mga platform. Ang ilang app tulad ng AI Video Upscaler ay sumusuporta sa mga input format na kinabibilangan ng MP4, MOV, at WEBM.
Paano naiiba ang HeyGen Apps kumpara sa mga hiwalay na video tools?
Ang mga standalone na tool ay kailangang i-download bilang software, pag-aralan ang magkakahiwalay na interface, at mano-manong ilipat ang mga file sa pagitan ng iba’t ibang application. Ang HeyGen Apps ay naka-integrate sa iisang platform, kaya ang mga na-generate mong clip, na-upscale na footage, isinaling mga video, at highlight reels ay lahat naka-save sa iisang workspace.
Maaari ko bang isalin ang mga video na ginawa gamit ang HeyGen Apps?
Oo. Anumang video na ginawa gamit ang HeyGen Apps ay puwedeng isalin sa mahigit 175 na wika gamit ang natural na voice cloning at eksaktong lip-sync. Saklaw nito ang AI-generated clips, UGC ads, podcast videos, at iba pang anumang content na ginawa sa platform.
Gaano kabilis akong makakagawa ng video?
Karamihan sa mga app ay nakakatapos ng mga video sa loob ng wala pang limang minuto. Ang text-to-video generation, pagkuha ng highlights, face swap, at batch na paggawa ng video ay natatapos sa loob lang ng ilang minuto, kumpara sa oras o araw na karaniwang kailangan sa tradisyunal na paggawa ng video.
