โปรแกรมทูตแบรนด์ HeyGen
โปรแกรม HeyGen Ambassador เป็นโอกาสแบบคัดเลือกผ่านการสมัครสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด ครูอาจารย์ และครีเอเตอร์สายความรู้ที่โดดเด่น ให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคตของการสร้างวิดีโอด้วยพลัง AI
ภาพรวมโปรแกรม
เรากำลังเชิญกลุ่มวิสัยทัศน์ที่ได้รับคัดเลือกให้มาเป็น Ambassador คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักสร้างสรรค์ผู้ริเริ่มที่กำลังจินตนาการใหม่ว่าผู้คนบนโลกสื่อสารกันอย่างไร คุณจะช่วยสร้างคอมมูนิตี้ จุดประกายไอเดีย และร่วมกำหนดทิศทางของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
สิ่งที่คุณจะทำ
จัดงานพบปะในโลกจริงที่สร้างแรงบันดาลใจ
ตั้งแต่เวิร์กช็อปวิดีโอ AI ไปจนถึงงานพบปะสร้างเครือข่ายบนโซเชียล รวบรวมนักนวัตกรรมในคอมมูนิตี้ของคุณมาร่วมกันสำรวจอนาคตของการเล่าเรื่องด้วยภาพ
เป็นกระบอกเสียงให้ HeyGen ในเครือข่ายของคุณ
ช่วยให้เพื่อนร่วมงาน ทีม และทั้งองค์กรค้นพบวิธีปฏิบัติในการผสานวิดีโอ AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ด้านธุรกิจ การศึกษา และงานครีเอทีฟของตน
สร้างและดูแลคอมมูนิตี้ท้องถิ่นหรือออนไลน์ให้มีชีวิตชีวา
สร้างกลุ่มท้องถิ่นของครีเอเตอร์ เทคโนโลยีสท์ และนักเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นจะสำรวจโลกของวิดีโอ AI ร่วมกัน ผ่านมีตอัปประจำ ฟอรั่มออนไลน์ หรือโปรเจกต์แบบร่วมมือกัน
สร้างและแชร์คอนเทนต์นวัตกรรม
ใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ HeyGen เพื่อสาธิตให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคิดค้นนวัตกรรม พร้อมทั้งแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ HeyGen
การเป็นแอมบาสเดอร์ไม่เพียงทำให้ฉันได้เครื่องมือสร้างสรรค์แบบใหม่ แต่ยังได้แพลตฟอร์มในการส่งต่อพลังให้ผู้อื่น และแสดงให้เห็นว่า AI สามารถทำให้การเล่าเรื่อง การศึกษา และการเป็นผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
ประโยชน์
การยอมรับในระดับมืออาชีพ
รับการยอมรับในระดับมืออาชีพด้วยเหรียญตรา Ambassador อย่างเป็นทางการสำหรับแชร์บนโซเชียล
ประสบการณ์ด้านภาวะผู้นำ
ประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่ช่วยเสริมโปรไฟล์ด้านการสร้างวิดีโอ AI และการสร้างคอมมูนิตี้
ทุนสนับสนุนสปอนเซอร์
สมัครขอรับทุนเพื่อสนับสนุนเวิร์กช็อปและอีเวนต์วิดีโอ AI ของคุณ
เครดิต HeyGen
รับเครดิตสร้างสรรค์ HeyGen ฟรีเพื่อสร้างวิดีโอได้มากขึ้น
สมาชิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
สมาชิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในคอมมูนิตี้ Ambassador ส่วนตัวสำหรับการสร้างเครือข่ายและการสนับสนุน
โอกาสในการถูกนำเสนอเป็นกรณีพิเศษ
โอกาสในการถูกนำไปเผยแพร่ใน HeyGen ผ่านบล็อก โซเชียลมีเดีย และจดหมายข่าว
โอกาสในการพูดบรรยาย
คำเชิญให้เข้าร่วมหรือเป็นวิทยากรในงานอีเวนต์พิเศษของ HeyGen ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ติดต่อทีม HeyGen โดยตรง
เข้าถึงทีมงาน HeyGen โดยตรง
ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์จากผู้ใช้
สมัครเลย
เรากำลังคัดเลือกกลุ่ม Ambassador ขนาดเล็กที่สร้างผลกระทบสูง หากพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในวงการสร้างวิดีโอ AI สมัครได้เลยตอนนี้ ทีมงานจะพิจารณาใบสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยปกติภายใน 4 สัปดาห์หลังส่งใบสมัคร