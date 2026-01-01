AI-videopodd för polerade, publiceringsklara avsnitt
Gör vilket ämne som helst till ett färdigt videoavsnitt med HeyGens AI Video Podcast-motor. Skicka in en URL eller PDF, välj en visuell stil och få en färdigredigerad video med två talare, synkade röster, undertexter och B-roll på några minuter. Inga kameror, ingen studioutrustning, ingen redigeringstidslinje. Fungerar för solopoddare, varumärkesbyggande program och internt ljudinnehåll.
Funktioner i AI-videopodd
Konvertera ljud till video
Gör vilket ämne som helst till ett strukturerat poddsamtal mellan två personer genom att ange ett ämne, en URL eller en PDF. HeyGens AI skriver dialogen, fördelar rollerna mellan talarna och skapar en komplett podcastliknande video med naturligt samtal fram och tillbaka. Det färdiga resultatet efterliknar tempo och känsla i ett producerat pratprogram, där varje programledare bidrar med sitt eget perspektiv. Detta fungerar som ett komplett Text till video-arbetsflöde som ger dig en delningsklar podcast utan att du behöver röra en mikrofon eller boka en enda gäst.
Layout med flera talare och klipp
Varje poddavsnitt har två AI-talare med tydliga, egna röster, talmönster och samtalstempo. HeyGen synkroniserar turordning i dialogen, pauser och reaktioner så att samtalet känns naturligt i stället för manusstyrt. Programledarna svarar varandra med realistisk intonation och betoning, drivna av avancerad AI Lip Sync‑teknik som anpassar varje ord till exakta munrörelser. Resultatet är ett poddsamtal som fångar uppmärksamheten på samma sätt som en livespelning – utan att någon behöver ställa sig framför en kamera.
Automatiska undertexter och kapitel
Börja med en URL eller PDF och låt HeyGen skapa hela konversationen. Redigera det automatiskt genererade manuset rad för rad för att styra dialogen, justera talarroller, finslipa ton, förtydliga budskap och strukturera om flödet i en ren och enkel AI-videoredigerare-vy. Lägg till stödjande innehåll som statistik, citat eller produktreferenser för att forma diskussionen utifrån dina mål. Videoskriptgeneratorn hjälper dig att ta fram eller förbättra manus som blir till engagerande podcastdialog.
B-roll, titlar och generativa visuella element
Skapa samma poddavsnitt på över 175 språk och dialekter utan att spela in eller skriva om. HeyGens Video Translator bevarar varje programledares röstkaraktär samtidigt som dialogen anpassas till ett nytt språk med exakt läppsynk. Nå en global publik genom att lokalisera ett enda avsnitt för dussintals marknader i en och samma session. Det här är särskilt effektivt för team som publicerar thought leadership-innehåll internationellt eller tar fram training video‑material som måste fungera i flera regioner.
Flerspråkig dubbning och global räckvidd
Varje AI-videopodd renderas i HD med professionell ljussättning, inramning och komposition. Bakgrundsmiljöer, färgteman och layoutalternativ gör att du kan matcha din varumärkesidentitet eller innehållskategori. Ljudet har balanserade nivåer, tydlig röstseparation mellan talare och valfri bakgrundsmusik. Produktionskvaliteten motsvarar en fullt utrustad podcaststudio, levererad genom samma AI-videogenerator motor som driver HeyGens företagsanpassade videoplattform.
Användningsområden
Ensamstående poddare som skalar upp utan att filma
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI Video Podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Varumärkesbyggande företagspoddar
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI Video Podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Intervjuprogram och avsnitt med flera gäster
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI Video Podcast, convert internal documentation or PDF to Video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Kortare poddklipp för sociala medier
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI Video Podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's Course Builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Interna möten för hela företaget och utbildningsljud
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI Video Podcast, generate full episodes and extract highlights using the Clip Generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Flerspråkig podddistribution
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI Video Podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Så fungerar det
Skapa din AI-videopodcast i fyra steg som tar dig från ett ämne eller manus till ett färdigt, delningsklart poddavsnitt.
Ladda upp ditt ljud
Skicka in en URL eller ladda upp en PDF. Bekräfta antal talare, avsnittstitel och vilken stilmall du vill använda.
Tilldela talare
Märk upp varje röst och välj grafik på skärmen, inramning och lower-thirds. Lägg till en gästavatar eller bild vid behov.
Granska och förbättra
Gå igenom de automatiskt skapade klippen, texterna och kapitlen. Justera tempot, lägg in B-roll och godkänn avsnittets layout.
Rendera och publicera
Rendera ditt färdiga 16:9-avsnitt med två talare. Exportera till YouTube, din webbsida eller ett internt bibliotek i ett enda steg.
Vanliga frågor
Vad är en AI-videopodcast och vem har egentligen nytta av den?
En AI-videopodcast är en helt genererad podcastliknande video där två AI-värdar diskuterar ett ämne som du anger. Du skickar in en URL eller PDF som källa, och HeyGen skriver dialogen, fördelar talarroller, synkroniserar bild och röst och renderar ett komplett videoavsnitt. Inga riktiga värdar, inga inspelningssessioner och ingen redigeringsprogramvara behövs.
Kan jag använda mitt befintliga poddljud eller behöver jag spela in på nytt?
Ja. HeyGen skapar naturliga turordningar i samtalet, varierad intonation och realistiska pauser mellan talare så att dialogen flyter som ett riktigt samtal. Varje värd har en unik röst och leveransstil, och systemet använder avancerad läppsynk-teknik för att matcha varje ord med exakta ansiktsrörelser och undvika den robotlika känslan som ofta finns i syntetiskt tal.
Hur realistiska ser flertalartade videopoddar ut?
Du har full kontroll. Skicka in en URL eller PDF så skapar HeyGen konversationen. Använd sedan editorn för att justera enskilda repliker, ändra ordning på segment, justera ton och lägga in specifika budskap eller data innan du renderar.
Kan jag automatiskt skapa korta klipp från hela avsnittet?
Avsnittslängden beror på din plan. Gratiskonton kan skapa kortare poddklipp för att testa formatet. Betalplaner låser upp längre avsnitt som passar för poddar i full längd, med återgivningstider som räknas i minuter oavsett längd.
Hur lång tid tar det att producera ett helt avsnitt?
Absolut. HeyGen stöder över 175 språk och dialekter. Du kan skapa podden på ett språk och sedan lokalisera den till fler språk samtidigt som varje programledares röstton och läppsynk bevaras. Det gör det praktiskt att publicera samma avsnitt på flera marknader globalt utan att spela in på nytt.
Kan jag översätta min podcast till andra språk?
Traditionella poddar kräver att du bokar gäster, reserverar studiotid, köper ljud- och videoutrustning och lägger timmar på efterbearbetning. En AI-videopodd tar bort alla de stegen. Du går från ämne till färdigt avsnitt på några minuter till en bråkdel av kostnaden, samtidigt som du behåller en produktionskvalitet som motsvarar en professionell studio.
Kan jag ta med mitt eget foto eller min egen avatar i podden?
HeyGen erbjuder en gratisplan som låter dig skapa AI-videopodcastinnehåll och utforska kärnfunktionerna utan att ange kreditkort. Betalplaner från $24 per månad låser upp längre avsnitt, fler röstalternativ, export i högre upplösning och tillgång till hela biblioteket med AI-värdar och visuella stilar.
Vad kostar AI Video Podcast på HeyGen?
Ja. Resultatet är en vanlig videofil som du kan ladda upp direkt till YouTube, bädda in på din webbsida eller dela i sociala kanaler.
Hur behåller jag en konsekvent visuell stil över många avsnitt?
Alla ämnen som gynnas av ett samtalsformat fungerar bra: branschtrender, produktgenomgångar, nyhetskommentarer, guider, intervjuliknande frågor och svar samt fördjupande utbildningsinnehåll. Formatet med två talare gör tunga eller tekniska ämnen mer lättillgängliga genom att dela upp informationen i ett naturligt samtal fram och tillbaka.
Kan jag publicera direkt till YouTube eller sociala plattformar?
Ja. Du kan anpassa bakgrunder, färgscheman och visuella layouter så att de följer dina varumärkesriktlinjer. I kombination med konsekvent val av värd och röststil kan du skapa en poddserie i linje med ditt varumärke som behåller visuell och tonal enhetlighet i varje avsnitt.
