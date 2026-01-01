Com o HeyGen, a criação de vídeos é dramaticamente mais rápida, o que leva diretamente à redução de custos. Em vez de depender de processos de edição demorados ou de idas e vindas com equipes de produção, os usuários podem gerar vídeos em minutos usando modelos e ferramentas intuitivas. As atualizações são rápidas e fáceis — mudar um roteiro, trocar de idioma ou atualizar a identidade visual não significa começar do zero com o nosso criador de vídeos com IA. Essa eficiência reduz horas faturáveis e minimiza atrasos, ajudando as equipes a se manterem ágeis e conscientes do orçamento.