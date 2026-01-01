Meça o impacto real

da produção de vídeos com IA

no seu resultado final

Descubra quanto tempo e orçamento sua equipe pode economizar com a plataforma de vídeos com IA da HeyGen. Nossa calculadora de ROI de vídeos com IA revela quanto orçamento você pode economizar, seja produzindo vídeos de marketing personalizados ou acelerando a criação de conteúdos de e-learning. Com esta calculadora, você pode medir redução de custos, eficiência de produção e potencial de receita.

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120,622,027Vídeos gerados
94,261,424Avatares gerados
16,573,591Vídeos traduzidos
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Como o HeyGen pode economizar seu dinheiro?

Acelere o tempo de produção

Com o HeyGen, a criação de vídeos é dramaticamente mais rápida, o que leva diretamente à redução de custos. Em vez de depender de processos de edição demorados ou de idas e vindas com equipes de produção, os usuários podem gerar vídeos em minutos usando modelos e ferramentas intuitivas. As atualizações são rápidas e fáceis — mudar um roteiro, trocar de idioma ou atualizar a identidade visual não significa começar do zero com o nosso criador de vídeos com IA. Essa eficiência reduz horas faturáveis e minimiza atrasos, ajudando as equipes a se manterem ágeis e conscientes do orçamento.

a collage of images with one that says where today learns

Elimine os custos tradicionais

Substitua a necessidade de equipamentos de filmagem caros produzindo vídeos inteiramente com IA. Diga adeus aos custos com câmeras, estúdios, iluminação e equipes presenciais. Os avatares e vozes realistas de IA da HeyGen também ajudam as empresas a economizar com atores e locuções. Sem precisar se preocupar com cenários físicos ou locações, as empresas podem reduzir significativamente os custos de produção e ainda assim entregar vídeos de alta qualidade gerados por IA.

a woman in a red jacket sits in front of a graph that says savings trend

Crie vídeos em escala

A HeyGen permite que equipes internas de todos os níveis de experiência criem vídeos de alta qualidade sem precisar terceirizar para agências ou freelancers caros. Nossa interface intuitiva e ferramentas de automação permitem produzir conteúdo em escala, incluindo vídeos multilíngues por meio de dublagem com IA e clonagem de voz. Ao consolidar tudo em uma única plataforma, as empresas também economizam nos custos de licenciamento de softwares de edição, animação e ferramentas de localização. Explore os benefícios da criação de vídeos multilíngues.

a man wearing a hat that says hey on it

Histórias de clientes

Descubra como as empresas economizam tempo e dinheiro com vídeos em IA

Würth reduz os custos de tradução de vídeos em 80% e o tempo em 50%

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Com a HeyGen, a Würth produz vídeos profissionais com IA em mais de 10 idiomas, transformando a forma como treina seus colaboradores e se comunica com equipes globais.

Trivago economiza de 3 a 4 meses e localiza anúncios para 30 mercados

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Descubra como a equipe de criação da trivago usou HeyGen para reduzir o tempo de pós-produção em 50% e agilizar a localização de anúncios globais, tudo isso mantendo a consistência da marca intacta.

Sibelco reduz em €1.000 por minuto o custo de vídeos de treinamento

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Com o HeyGen, a equipe de Learning & Development da Sibelco cria mais conteúdos de treinamento, mais rápido — eliminando a complexidade da produção de vídeo tradicional.

Perguntas frequentes sobre o cálculo de ROI de vídeo

Como a plataforma de vídeos com IA da HeyGen acelera a produção de vídeos?

HeyGen permite uma criação de vídeos muito mais rápida ao oferecer modelos e ferramentas intuitivas, reduzindo significativamente o tempo necessário em comparação com os métodos tradicionais. Cadastre-se agora e comece a experimentar por conta própria toda a agilidade do HeyGen!

Quais são os benefícios financeiros de usar HeyGen para produção de vídeos?

HeyGen substitui configurações tradicionais caras por soluções impulsionadas por IA, economizando em equipamentos, atores e equipe, enquanto entrega vídeos de alta qualidade. Use nossa Calculadora de ROI para ver o quanto você pode economizar!

As empresas podem criar vídeos em vários idiomas usando o HeyGen?

Sim, os recursos de dublagem com IA e clonagem de voz da HeyGen permitem criar vídeos multilíngues sem necessidade de recursos adicionais. Saiba mais sobre os benefícios da criação de vídeos multilíngues.

Como o HeyGen pode ajudar especificamente as equipes de marketing e de e-learning?

As equipes de marketing podem escalar vídeos personalizados com eficiência, enquanto as equipes de e-learning conseguem atualizar o conteúdo com facilidade, sem precisar de ambientes físicos de produção. Comece gratuitamente e veja como a HeyGen pode otimizar seus projetos!

Existe alguma ferramenta para calcular o ROI de usar HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma Calculadora de ROI para quantificar as possíveis economias em custos de produção, tempo e recursos para o seu negócio.

Qual é o ROI de usar HeyGen para produção de vídeos?

A Calculadora de ROI da HeyGen ajuda você a quantificar a economia potencial em custos de produção, tempo e recursos — para que possa tomar decisões informadas e orientadas por dados para o seu negócio.

Existem taxas adicionais ou custos ocultos ao usar o HeyGen?

Sem taxas ocultas. A HeyGen funciona em modelo de assinatura, garantindo preços previsíveis e escaláveis, sem custos de produção inesperados.

Calcule o ROI com Produção de Vídeos em IA | HeyGen