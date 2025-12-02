A HeyGen AI foi desenvolvida especificamente para tradução de vídeos, não apenas conversão de texto.

Transcrição automática em italiano: o áudio em italiano é convertido em uma transcrição legível que você pode revisar e editar.

Geração de legendas em inglêsCrie legendas em inglês que permanecem sincronizadas com o seu vídeo e podem ser exportadas como arquivos SRT ou VTT.

Tradução de narração em inglês: gere áudio em inglês que siga o tempo original, deixando os vídeos mais fáceis de assistir sem precisar ler as legendas.

Conteúdo editável antes da exportação. Ajuste a redação, o tempo ou a formulação antes de finalizar seu vídeo traduzido.

Múltiplas opções de exportaçãoBaixe o vídeo traduzido ou os arquivos de legenda para publicar em diversas plataformas.